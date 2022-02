Nieuwe Windows 11 update focust op tablets en 2-in-1-laptops

De nieuwste insider preview van Windows 11 bevat meerdere updates voor 2-in-1-laptops en tablets.

Windows 11 insider previews bieden een kijkje in de keuken van aankomende Windows updates. De meest recente preview is toegespitst op 2-in-1-laptops en tablets.

Allereerst beweegt de taakbalk automatisch met de tabletmodus van een 2-in-1-laptop mee. De functie heeft twee instellingen. De eerste instelling maakt de taakbalk automatisch groter wanneer je naar de tabletmodus van een 2-in-1-laptop schakelt. De tweede instelling maakt de taakbalk kleiner.

Beide instellingen zijn welkom. Gebruik je de tabletmodus van een 2-in-1-laptop met de liveversie van Windows 11, dan is de taakbalk te klein om comfortabel met touch te bedienen, maar groot genoeg om per ongeluk op taakbalkknoppen te drukken. De grote en kleine instelling lossen beide problemen op.

Ten tweede introduceerde Microsoft een nieuwe group policy. De group policy stelt beheerders in staat om Windows Update-notificaties uit te schakelen op meerdere Windows 11 devices. Microsoft benadrukt dat de group policy werd ontworpen voor beheerders in het onderwijs. Zij kunnen afleidingen voor scholieren beperken door updatenotificaties uit te schakelen.

Tot slot sleutelt Microsoft aan het Widgets-venster, te openen door op een widget in de takenbalk te klikken. De ‘Add widgets’-knop (of ‘Widgets toevoegen’) is verwijderd om meer ruimte te creëren. Een beperkte aanpassing, maar meldenswaardig voor iedereen die het Widgets-venster gebruikt en personaliseert.

De preview is uitsluitend beschikbaar is voor devices met ARM64 processoren, waaronder 2-in-1-laptops. We verwachten dat de group policy en het nieuwe Widgets-venster met verloop van tijd op alle Windows 11 devices verschijnen.

Tip: Microsoft lanceert meer dan 1.000 Android apps voor Windows 11