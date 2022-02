Samsung keert terug op (zakelijke) laptopmarkt

In 2014 nam Samsung het besluit om in onze regio te stoppen met de verkoop van laptops (en Chromebooks). Vanaf april kun je echter weer notebooks van dit merk kopen. De Galaxy Book2 Pro-serie geeft het startsein. Wij kregen hier al een klein voorproefje van. Tijdens een event vandaag kondigt Samsung als het goed is nog meer aan.

We stellen in dit artikel kort de nieuwe laptops aan je voor. Het zijn alle vier helaas geen modellen met een expliciet zakelijke insteek. Ons is verteld dat die er wel degelijk aankomen overigens, maar voor deze introductie heeft Samsung ervoor gekozen om zich op de consumentenmarkt te richten. Veel van de hardware zal ongetwijfeld wel hetzelfde zijn, de verschillen zullen vooral in randzaken zoals beheer, een Pro-versie van Windows en andere specifiek zakelijke toevoegingen gaan zitten. Vandaar dat we ze hier toch even voor willen stellen.

Galaxy Book2 Pro en Pro 360

In het algemeen kunnen de vier nieuwe laptops die wij gezien hebben onderverdeeld worden in twee typen: de clamshell Galaxy Book2 Pro en de convertible Galaxy Book2 Pro 360. Dat wil zeggen, de Galaxy Book2 Pro gedraagt zich als een ’traditionele’ laptop, de Galaxy Book2 Pro 360 kun je ook als tablet gebruiken en als een tent neerzetten. Alleen de convertible heeft een touchscreen overigens, het andere model niet. Bij de Galaxy Book2 Pro 360 levert Samsung vanzelfsprekend een S Pen. Je kunt de S Pen overigens niet zoals bij de Tab S8 Ultra ergens op de body van de laptops bevestigen. Je moet er dus zelf zorg voor dragen dat je de pen niet kwijtraakt. Alle vier de modellen hebben een glanzend scherm.

Daarnaast zijn ze allebei verkrijgbaar in twee formaten: een compact 13,3 inch formaat en een groter formaat van 15,6 inch, nog altijd de meest gangbare grootte voor een laptop, zo vertelt Samsung ons. Dat wij al ruim 10 jaar een laptop gebruiken die kleiner is, maakt ons dus meteen buitenbeentjes.

Intel Alder Lake als basis

Uiterlijk zijn er de nodige verschillen aan te wijzen. Intern heeft Samsung bij alle modellen voor dezelfde generatie processors van Intel gekozen. Het gaat hier om de 12e generatie, met de codenaam Alder Lake. Van beide lijnen zijn er versies met een Core i5 en versies met een Core i7, met bijbehorende Iris Graphics GPU’s.

Qua aansluitingen zien we wel wat verschillen. Zo zit er alleen op de grote Galaxy Book2 Pro een HDMI-aansluiting, bij de andere modellen sluit je een monitor aan via Typ-C (DisplayPort). Op de Galaxy Book2 Pro zien we overigens ook nog een USB-A-aansluiting. Op de Galaxy Book2 Pro 360 ontbreekt deze. Thunderbolt 4 hebben alle vier de modellen. Kijken we naar de draadloze aansluitingen, dan valt vooral de toevoeging van 5G op bij de 15,6-inch Galaxy Book2 Pro. Geen van de andere drie hebben deze aansluiting. Verder is er op alle modellen voorzien in Wi-Fi 6E.

AMOLED of Super AMOLED

Het grootste verschil buitenom de voor de hand liggende zaken zoals formaat en form factor is verder de gebruikte paneeltechnologie. Op de Samsung Galaxy Book2 Pro heeft Samsung gekozen voor AMOLED, op de Galaxy Book2 Pro 360 voor Super AMOLED. Dit zorgt er onder andere voor dat de Galaxy Book2 Pro 360 helderder kan dan de Samsung Galaxy Book2 Pro. Dit moet dan weer zorgen voor een betere ervaring bij het bekijken van HDR-content. Opvallend op het gebied van de panelen is verder nog dat Samsung voor alle modellen heeft gekozen voor een Full HD-resolutie.

De naam EVO waard

Intel EVO-laptops zou je kunnen zien als de geestelijke opvolgers van het Ultrabook-label. Dit moeten laptops zijn die de optimale balans bieden tussen prestaties, gewicht en accuduur. Op basis van de specificaties van de Samsung Galaxy Book2 Pro en Book2 Pro 360 zit het in ieder geval met het gewicht wel goed. De 13,3-inch Galaxy Book2 Pro weegt slechts 870 gram, terwijl de 15,6-inch variant ook niet meer dan 1,11 of 1,17 kilo weegt. Het verschil is afhankelijk van of er een externe GPU inzit of niet (Intel Iris Xe vs. Intel Arc). De Samsung Galaxy Book2 Pro 360-lijn is vanzelfsprekend wat zwaarder. In deze modellen zit immers een touchscreen. Maar ook hier gaat het met 1,04 kilo en 1,41 kilo nog altijd om respectabele scores.

Over de andere twee onderdelen van het EVO-label kunnen we op basis van de specificaties niet zo heel veel zinnigs zeggen op dit moment. Behalve dan dat de kleine varianten van de Galaxy Book2 Pro en Book2 Pro 360 een 63Wh-accu hebben, de grotere een 68Wh-accu.

Prijzen en beschikbaarheid

Tot slot voor de volledigheid hier nog even de prijzen voor de Samsung Galaxy Book2 Pro en Galaxy Book2 Pro 360. Vanuit Samsung hebben we de volgende informatie gekregen. De Galaxy Book2 Pro komt op 1 april beschikbaar in de kleuren Graphite en Silver voor een verkoopadviesprijs vanaf € 1.449,- (13” i7 16GB 512GB). De Galaxy Book2 Pro 360 komt daarnaast ook uit in Burgundy voor een verkoopadviesprijs vanaf € 1.549,- (13” i7 16GB 512GB). Als we tijdens de presentatie van de nieuwe modellen goed hebben opgelet, is de meerprijs voor het grotere model niet enorm fors.

Update: Samsung Galaxy Book2 Business

Update: we haalden in het artikel al aan dat er naast de modellen in dit artikel nog andere aankondigingen zouden zijn vanuit Samsung. Dat blijkt dus de voor dit platform veel interessantere Galaxy Book2 Business te zijn. Deze heeft niet het 15,6-inch formaat, maar het in de zakelijke markt zeer gangbare 14-inch als schermdiagonaal. Verder is deze voorzien van een mat scherm, is er een versie met een dedicated Nvidia GeForce MX570 GPU en is hij geschikt voor vPro en maakt hij gebruik van Intel Hardware Shield. Hij komt met 4G (geen 5G dus nog), met Wi-Fi 6E en met een RJ45-netwerkaansluiting.

De Samsung Galaxy Book2 Business komt beschikbaar met 8 tot maximaal 64 GB aan RAM, een Full HD-beelscherm, dat voor zover wij het kunnen nagaan geen AMOLED-paneel is, en weegt zo’n 1,5 kilo. Hij wordt uiteraard geleverd met Windows 11 Pro. Ook de Galaxy Book2 Business komt in april op de markt aan een adviesprijs van 1499 euro.