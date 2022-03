Dynabook introduceert Portégé X30W-K en X30L-K

Dynabook kondigt twee nieuwe modellen aan: de Portégé X30W-K en de Portégé X30L-K.

De Portégé X30L-K (laptop) en Portégé X30W-K (2-in-1) zijn vanaf april beschikbaar. De meeste eigenschappen zijn identiek, maar het ontwerp verschilt per model. De Portégé X30W-K heeft een touchscreen en tabletmodus. De Portégé X30L-K is een traditionele laptop.

Beide modellen draaien op Windows 11 en Intel CPU’s tot en met 12th Gen i7. De krachtigste uitvoeringen hebben 32GB aan LPDDR5 RAM. De maximale SSD-capaciteit bedraagt 1TB. De lichtste uitvoeringen wegen minder dan een kilo. Tot slot hebben de krachtigste uitvoeringen een geïntegreerde Intel Iris Xe CPU.

De prestaties zijn prima, maar dat mag je van een nieuwe release verwachten. Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.2 worden ondersteund. Later in het jaar lanceert Dynabook een optionele LTE-versie.

Krappe USB-C

USB-C-connectiviteit is nogal beperkt. Beide introducties hebben twee USB-C ports. Een van de ports wordt gebruikt om op te laden, waardoor je in de praktijk regelmatig met een enkele port werkt. Dit maakt een extra USB-dock onmisbaar voor serieus kantoorwerk.

Dynabook is niet de enige die zo weinig mogelijk ports aanbiedt. De meeste fabrikanten verminderen ports om gewicht terug te dringen. Bovendien ontstaat er een behoefte aan extra ports, waardoor het mogelijk wordt om docks te verkopen. Dat is de richting die Dynabook inslaat. De fabrikant introduceert tegelijkertijd een Thunderbolt 4 Dock.

De accessoire is apart verkrijgbaar. De dock maakt het mogelijk om vier displays te verbinden. Wil je de X30L en X30W gebruiken in een multi-monitorsetup, dan kom je er niet omheen.