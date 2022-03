Apple introduceert nieuwe desktop Mac Studio

Apple brengt de nieuwe desktop pc Mac Studio uit. Het betreft een wat zakelijkere versie van de huidige Mac Mini, maar kent betere prestaties.

De nieuwe Mac Studio desktop is verkrijgbaar in verschillende configuraties. De workstation is gebaseerd op de Apple M1 Max-processor en de eveneens aangekondigde M1 Ultra-processor die het aantal GPU- en CPU cores ten opzichte van de M1 Max verdubbelt.

In totaal kan een configuratie van de Mac Studio uit 20 CPU-cores bestaan en 64 GPU-cores. De desktop pc biedt maximaal 128 GB RAM-geheugen. De maximale SSD-capaciteit is 8 TB. De Mac Studio heeft een maximale throughput van 800 Gbs.

Veel poorten

Daarnaast beschikt de Mac Studio ook over meer aansluitingen dan de bestaande Mac Mini. De groter uitgevoerde desktop pc beschikt onder meer over vier Thunderbolt 4-poorten, twee USB-A-poorten, twee USB-C-poorten, een SDCX-card readerpoort, een HDMI-poort en een uitgang voor een koptelefoon. Volgens de specificaties kunnen hiermee in totaal vier Apple 6K ProDisplay XDR-schermen tegelijkertijd worden aangestuurd en een 4k-scherm via de HDMI-poort.

Connectiviteit bestaat uit Wifi 6 en Bluetooth 5.0 en een 10 GbE-ethernetpoort. Het meegeleverde besturingssysteem is macOS Monterey.

De nieuwe Mac Studio is beschikbaar vanaf 18 maart en kent een prijs vanaf 2.329 euro. Afhankelijk van de configuratie loopt de prijs op tot 9.229 euro.