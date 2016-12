Review: Xclaim Xi-3 MKB access point

Netwerken

Een goed en betrouwbaar draadloos signaal is belangrijk in het bedrijfsleven. Zeker voor ondernemingen die vallen in de categorie MKB zijn enterprise-oplossingen zoals aangeboden door onder andere Cisco (Meraki), HPE Aruba en Brocade Ruckus Wireless geen haalbare kaart, want prijzig en uiteindelijk ook overkill. De laatste hiervoor genoemde partij heeft enkele jaren geleden echter ook een wat meer betaalbare en bescheiden zusterlijn op de markt gebracht, in de vorm van Xclaim. Wij zijn aan de slag gegaan met de Xi-3, het topmodel van de lijn als het gaat om access points voor gebruik binnen.

De Xclaim Xi-3 is onmiskenbaar een product uit de stallen van Ruckus Wireless. Wie een klein beetje bekend is met de vormgeving van de access points van dit merk de afgelopen jaren, ziet dat dezelfde mal is gebruik bij het fabriceren van de behuizing. Deze is van boven bekeken vierkant (15,8 x 15,8 cm) en 4 cm hoog. Je kunt hem getuige de rubberen voetjes onderop als desktopmodel inzetten, maar je kunt hem ook aan de muur of een plafond hangen. In de doos wordt daarnaast een beugel meegeleverd waarmee je hem kan zekeren.

De Xi-3 kan op twee manieren van stroom worden voorzien. Je kunt ervoor kiezen om een losse adapter te gebruiken. Deze wordt niet meegeleverd, maar op het access point staat wel netjes aangegeven dat je er eentje van 12V/1A nodig hebt. Daarnaast kan hij via PoE van stroom voorzien worden, waarbij zowel 802.3af als 802.3at worden ondersteund. Hij kan dus rechtstreeks op een switch of router worden aangesloten die dit kan leveren. Beschik je daar niet over, dan is dat ook geen probleem, want Xclaim levert een PoE-injector mee. Je kunt dan gewoon gebruikmaken van een stopcontact. De twee LAN-poorten op de adapter zijn duidelijk gemarkeerd: de ene levert PoE aan het access point, de andere zorgt voor de netwerkverbinding met router of switch.

Het access point heeft twee gigabit netwerkaansluitingen. De ene is voor de uplink en de stroomvoorziening, via de andere kun je daisy-chainen, mocht je dat willen. Zo kun je boven een systeemplafond bijvoorbeeld gewoon het ene access point op het andere aansluiten, zonder dat je extra switches nodig hebt. Qua draadloze mogelijkheden hebben we hier te maken met een doorgaans als AC1200 aangeduid model. Dat houdt in dat op 802.11ac dankzij twee antenne-aansluitingen een theoretische bandbreedte beschikbaar is van 867 Mbps, op 2,4 GHz is dat 300 Mbps. Met een beetje creatief rekenwerk kom je dan op 1200 Mbps. Xclaim is overigens gewoon ‘eerlijk’ en heeft het netjes over 1167 Mbps. Volgens opgave kunnen per access point 100 clients verbinding maken.

De Xclaim Xi-3 kost 249 euro.