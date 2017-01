Review: Netatmo Presence ip-camera

Beveiliging

Ip-camera’s zijn er in allerlei soorten en maten, dat zal geen verrassing zijn. De Netatmo Presence is wel heel bijzonder. We hebben hier te maken met een Full HD outdoor camera die tegelijkertijd ook dienstdoet als floodlight. Verder kan hij volgens de makers analyseren wat er wordt vastgelegd en op basis daarvan notificaties versturen. We waren uiteraard benieuwd naar deze ip-camera en hebben hem dan ook gedurende enkele maanden getest. Van die test doen we in deze review verslag.

Qua vormgeving is dit een vreemde eend in de ip-camerabijt. Je zou kunnen zeggen dat dit een bulletcamera is, want de aluminium behuizing is zo’n 11 centimeter lang en 5 centimeter dik. Hij is echter ook liefst 20 centimeter hoog. Hij heeft dus ongeveer het formaat van een dik boek. In het onderste gedeelte is de eigenlijke camera gehuisvest, erboven zit een rij leds, die de floodlight vormen. In dit gedeelte zitten ook de ir-leds, die aangaan bij verminderde lichtomstandigheden en in het donker.

Het idee achter de Netatmo Presence is dat je hem monteert op de plaats waar je normaal gesproken een lamp aan de buitenmuur zou hangen. De meest voor de hand liggende plaats is naast de deur. Als je een ander gedeelte buiten een pand in de gaten wilt houden, kan hij daar ook opgehangen worden uiteraard. Alles wat je nodig hebt voor de installatie, wordt meegeleverd: schroeven, pluggen, inbussleutel en montagebeugel. Voor een schroevendraaier en een boortje moet je wel zelf zorgen overigens. Geadviseerd wordt om de camera tussen de 2,5 en 4 meter hoog te hangen. Je kunt de hoek van de camera aanpassen met de meegeleverde inbussleutel.

Na de fysieke installatie van de Presence, installeer je de app (voor Android en iOS). Het toevoegen van de camera aan het account dat je aan moet maken gaat erg eenvoudig. Je hoeft alleen maar een qr-code voor de camera te houden. Je verbindt hem via wifi met een access point. Alleen 2,4 GHz wordt ondersteund, wat gezien de locatie van plaatsing logisch is. De kans dat 2,4 GHz door de buitenmuur heen komt, is nu eenmaal significant groter dan bij 5 GHz.

De Netatmo Presence heeft op het moment van schrijven een adviesprijs van 299,99 euro.