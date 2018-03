Review: Samsung Galaxy S9 smartphone – weer een stapje dichterbij perfectie?

De Samsung Galaxy S9 is het allernieuwste vlaggenschip van Samsung. Is dit de perfecte smartphone of wacht Samsung daarvoor op de tiende versie? De afgelopen week hebben we het toestel stevig aan de tand gevoeld en aan deze review gewerkt. Is er nog ruimte voor verbetering, of is de S9 het beste wat je op dit moment kunt kopen in smartphoneland? Dat is uiteraard wat Samsung ons wil doen geloven, maar dat zoeken we graag ook nog even zelf uit.

Samsung koos dit jaar voor een presentatie tijdens het Mobile World Congress in Barcelona. Geen groots eigen evenement, maar gebruikmaken van alle journalisten die zich toch al verzamelen in Barcelona. De oude Fira in Barcelona zat tot aan de nok gevuld om het nieuwe vlaggenschip van Samsung te bewonderen. Waar sommigen hoopte op een nieuwe revolutie in smartphoneland, bleef het echter bij een evolutie.

Veel van hetzelfde

De verschillen tussen de Samsung Galaxy S9 en de vorig jaar gepresenteerde Galaxy S8 zijn subtiel. Als je de toestellen naast elkaar legt, is het moeilijk om ze uit elkaar te houden. Behalve dan als je de achterkanten met elkaar vergelijkt. De vingerafdrukscanner is een stuk logischer geplaatst dan op de S8 en de Note 8. Bij die modellen zat deze nog naast de camera, nu gelukkig eronder, waardoor hij blind beter is te vinden.

Belangrijkste verbetering is opnieuw de camera, Samsung had al een van de, zo niet, de beste smartphonecamera in handen. Dit jaar doet het een schepje bovenop en heeft het de camera naar een nog hoger niveau getild. Verder beschikt de Galaxy S9 eindelijk over stereo-speakers, een verbetering die we in tablets al eerder zagen maar nu ook eindelijk in smartphones. Let wel, Samsung is relatief laat met deze ontwikkeling. Bij veel andere merken zien (of horen) we dit al jaren. Samsung is qua audio zelfs een stapje verder gegaan door Dolby Atmos toe te voegen. Je kunt je afvragen wat hiervan de meerwaarde is op het formaat van een smartphone overigens. Maar het klinkt zeker interessant.

Een van de meest opvallende vernieuwingen is uiteindelijk dat het nu ook beschikbaar is in het paars. Een uitdagende kleur, waar Samsung hoge verwachtingen van heeft, aldus Gerben van Walt Meijer, marketing manager Samsung Mobile Benelux.

Natuurlijk zijn er ook nog de hele kleine aanpassingen. Zo is het toestel een millimeter minder lang, maar ook een millimeter dikker dan zijn voorganger. De accucapaciteit is met 3000 mAh verder gelijk gebleven, dus dat verschil zit waarschijnlijk vooral in het type scherm en de nieuwe camera. Het is een verschil dat overigens niet merkbaar is, maar we echt van de specificatielijst hebben moeten plukken.

Prijs

Een ander belangrijk verschil is het prijskaartje. Waar de Samsung Galaxy S8 een adviesprijs had van 799 euro, is het prijskaartje van de Samsung Galaxy S9 nu 849 euro. Een verhoging van 50 euro die we niet meteen kunnen verklaren. Of het moet de nieuwe cameramodule zijn die Samsung heeft ingebouwd. Naast de S9 heeft Samsung uiteraard ook de S9+ uitgebracht. Aan een review daarvan zijn we druk bezig. Die kun je zeer snel verwachten.