Microsoft Surface Go review: klein maar fijn

Na jarenlange geruchten is Microsofts kleine Surface-tablet een feit. De Surface Go is het nieuwe instapmodel in de Surface-reeks en weet ons bijzonder te charmeren. Al moet je wel rekening houden met de beperkingen van het toestel.

Zowat elke fabrikant probeert vandaag de code te breken van het ultieme toestel dat je zowel voor werk als entertainment kan gebruiken. Aan de ene kant voegt Apple steeds meer ‘laptop’functies toe aan zijn iPad en lanceerde Samsung pas nog een Androidtablet met de focus op productiviteit. Aan de andere kant experimenteren laptopfabrikanten sinds enkele jaren met de 2-in-1-vormfactor, en wordt tabletfunctionaliteit op pc’s geïntroduceerd.

Je mag gerust zeggen dat Microsoft de voortrekker is in die tweede categorie. Het introduceerde met Windows 8 een hybride besturingssysteem voor tablets en laptops, en verfijnde dat verder met Windows 10. Bovendien kan de Surface-lijn worden beschouwd als de moeder van alle 2-in-1’s en een maatstaf waar andere fabrikanten zich aan hebben gespiegeld. Het mag dan ook niet verbazen dat Microsoft met de Surface Go de ultieme droom van één apparaat voor elke situatie het beste benadert.

Dat wil niet zeggen dat de Surface Go zonder fouten is. Maar wie de beperkingen van het toestel in het achterhoofd houdt, heeft een veelzijdig apparaat in handen dat net zo goed zijn plaats heeft op de salontafel als tijdens een meeting op kantoor.

Een échte Surface

De Surface Go is een écht Surface-apparaat, met dezelfde bouwkwaliteit die we van Microsoft over de afgelopen jaren zijn komen te verwachten, maar dan in een 10 inchformaat. Net als zijn grote broer is het toestel volledig uit magnesium opgetrokken en beschikt het over een traploze staander, die in één beweging tussen 0 en 165 graden kan worden gepositioneerd. De hoeken zijn nog iets afgeronder dan bij de grotere Surface Pro, waardoor hij bijzonder fijn in de hand ligt. Met 522 gram is hij een stukje zwaarder dan een iPad van hetzelfde formaat, maar het is zeker niet storend.

De Surface Go biedt de bouwkwaliteit die we van Microsoft verwachten in een 10 inchformaat.

Wat we wel betreuren, zijn de bijzonder brede schermranden. Nu fabrikanten de randen rond hun schermen steeds verder wegtrimmen, geeft het de Surface Go een gedateerd uiterlijk. Over het scherm zelf kunnen we kort zijn; dat is gewoon erg goed. Het display heeft de 3:2-verhouding die ondertussen kenmerkend is voor de Surface-lijn en verpakt 1800 bij 1200 pixels. Meer dan genoeg voor een haarscherp beeld op 10 inch. Ook de kleurkwaliteit, helderheid en contrast zijn bovengemiddeld in vergelijking met laptops uit dezelfde prijsklasse.

Op vlak van aansluitmogelijkheden, moet je het stellen met één enkele USB-C-poort, een 3,5 mm-aansluiting, een microSD-kaartlezer en de Surface Connect-poort. Op die laatste poort kan je eventueel het Surface Dock aansluiten om het aantal aansluitingen uit te breiden. Ook de stroomadapter maakt gebruik van deze poort.

Tot slot verdient Windows Hello nog een speciale vermelding. Via de webcam boven het scherm kan je met behulp van gezichtsherkenning aanmelden op Windows in plaats van een wachtwoord te gebruiken. Voor een Surface-apparaat is Windows Hello op zich een evidentie, maar het is opnieuw iets wat je in deze prijsklasse niet zoveel tegenkomt en werkt bovendien erg vlot.

S-modus

De Surface Go draait op Windows 10 in S-modus. Dat biedt een afgesloten gebruikservaring – waarbij je alleen apps uit de Microsoft Store kan installeren – in ruil voor betere prestaties, meer stabiliteit en een verhoogde veiligheid. Het is op zich een mooie belofte, maar kan in de meeste gevallen niet opboksen tegen de vrijheid die een ‘volledige’ Windows-ervaring biedt.

Hoewel steeds meer apps de weg naar de Microsoft Store vinden, blijft het aanbod ondermaats in vergelijking met andere appwinkels. Bovendien lijkt Microsoft het aanbod nauwelijks te cureren, waardoor heel wat niet-kwalitatieve apps in de Store verschijnen. Die halen het algemene vertrouwen in de winkel naar beneden.Om dat te illustreren: op onze redactie zijn we Chrome- en Firefox-gebruikers, maar die browsers zijn niet beschikbaar op de Surface Go in S-modus. We vinden wel alternatieven zoals Chrome-o en Firefoxus die duidelijk proberen om de gebruiker te misleiden.

Het gebrek aan populaire consumentenapps is één ding, maar het wordt nog erger wanneer je aan de slag wilt gaan met bedrijfssoftware. Tenzij het van Microsoft afkomstig is, is het waarschijnlijk niet beschikbaar in S-modus, zeker als het om legacy software gaat. Gelukkig hoeft dat geen probleem te zijn: je kan de S-modus uitschakelen en gratis upgraden naar Windows 10 Home of Pro, afhankelijk van je licentie.

Pentium-prestaties

Ons testtoestel is een model voor commercieel en educatief gebruik, en wordt zelfs uit de doos met Windows 10 Pro geleverd. Helaas konden we de Surface Go dus niet in S-modus uitproberen. Verder draait ons exemplaar op een Intel Pentium Gold-processor (4415Y) en 8 GB RAM. Het toestel heeft een SSD met een capaciteit van 128 GB aan boord, terwijl het instapmodel met 64 GB opslag trager eMMC-geheugen gebruikt. Deze configuratie beschikt ook maar over 4 GB RAM.

Het basismodel kost 449 euro, voor onze configuratie ben je 599 euro kwijt. Dat is zonder de Type Cover beschouwd. Die kost nog eens 100 euro en is eigenlijk een verplichte aankoop wanneer je de Surface Go ten volle wil benutten. Het toetsenbord is krap, maar eenmaal je eraan gewend bent, typt het best fijn. Al schoven we onze plannen om deze review op de Surface Go uit te typen uiteindelijk toch maar aan de kant.

In praktijk kijk je dus tegen een aankoopprijs van 549 euro of 699 euro aan. Een optionele Surface Pen kost je nog eens 110 euro, maar is naar onze mening alleen interessant als je regelmatig geschreven notities maakt. Voor zware tekenprogramma’s is de Surface Go sowieso niet het geschikte apparaat.

De prestaties van de Surface Go zijn een heikel punt.

De prestaties van de Surface Go zijn een heikel punt als je er de internationale reviews op naleest. Ook in onze eigen tests scoort de Pentium-chip eerder middelmatig, maar dat viel ook te verwachten. In praktijk ondervonden we hier weinig problemen mee. De Surface Go is niet bedoeld voor intensief werk, daarvoor heb je nu eenmaal een straffere laptop – of beter nog een desktop – nodig.

Kantoorwerk, browsen, mailen of Netflixen vormt allemaal geen probleem. Ook mobiele games als Asphalt 9 draaien soepel, en zelfs low-end Steam-games zouden moeten lukken. Fortnite-fans zijn hier dan weer aan het foute adres. We probeerden ook wat eenvoudige fotobewerking in Photoshop, zonder gefrustreerd te raken. De chip draait bijzonder stabiel op 1,6 GHz en behoudt geruime tijd zijn snelheid onder een intensieve workload, dankzij een goede warmte-afvoer.

Waarom geen ARM?

Ook de batterijduur kan op gemengde kritieken rekenen. In onze batterijtest met hoge belasting klokt hij af op net geen vijf uur. Bij lichte belasting is dat iets meer dan 10 uur. Vooral dat laatste cijfer hadden we liever wat hoger gezien. Gelukkig is de Surface Go erg flexibel in oplaadmogelijkheden. Naast de Surface Connector kan je hem ook via de USB-C-poort opladen, zelfs met een smartphonelader van 5 volt. Zit je in batterijnood dan volstaat drie kwartier aan de stekker om het apparaat weer op 50 procent te krijgen.

Bij de lancering van de Surface Go stelden we ons luidop de vraag of een ARM-chip geen betere match was geweest voor dit toestel. Ook na een uitgebreide test van twee weken blijft die vraag hangen, in het bijzonder met de batterijduur in het achterhoofd. Microsoft was naar verluidt aanvankelijk van plan om een ARM-chip van Qualcomm te gebruiken, maar keerde onder druk van Intel op zijn stappen terug en opteerde uiteindelijk toch voor een x86-chip. Rekening houdend met het prijspunt van de Surface Go en de specifieke thermische vereisten om een zo dun en stil mogelijk apparaat af te leveren, was de Pentium Gold-reeks de enige haalbare keuze voor Microsoft. Met alle gevolgen van dien.

Toch wil dat niet zeggen dat een ARM-chip per se van de Surface Go een beter apparaat had gemaakt. Althans toch niet op dit moment. Het had zeker gezorgd voor een onnavolgbaar batterijleven, maar onze eigen ervaring leert dat Windows 10 op ARM nog niet klaar is voor zijn gloriemoment. De prestaties op x86-code zijn nog niet goed genoeg, het ondersteunt alleen 32-bit-toepassingen en heeft een zeer beperkte set hardwaredrivers.

Microsoft heeft nog wat werk aan de softwarekant, maar het is ook wachten op betere chipsets. Een en ander zou al moeten verbeteren met de Snapdragon 850 die als eerste door Lenovo wordt gebruikt in de Yoga C630. Lenovo presenteerde de nieuwe ARM-laptop deze week tijdens de IFA-beurs in Berlijn. We verwachten evenwel dat pas de Snapdragon 1000, die Qualcomm begin volgend jaar zou lanceren, echt het verschil zal kunnen maken. Wie weet wordt een eventuele Surface Go 2 dan wel “ARM Inside”.

Het is moeilijk om niet gecharmeerd te worden door de kleine Surface Go.

Conclusie

Het is moeilijk om niet gecharmeerd te worden door de kleine Surface Go. Microsoft levert bijzonder kwalitatieve hardware af, met een volwaardige Windows-ervaring. De prijs ligt in praktijk hoger door het optionele toetsenbord, maar al bij al is het een schappelijke prijs als je het totaalplaatje vergelijkt. Dit kan wel eens ons favoriete toestel zijn dat het evenwicht tussen productiviteit en entertainment het beste bereikt.

Weet evenwel dat je een apparaat in handen hebt dat compromissen maakt. Het is niet omdat je toegang hebt tot de volledige kracht van Windows en het software-ecosysteem daar rond, dat je dat ook volledig kan benutten. Zet daarom zeker eerst je noden tegenover de beperkingen van dit toestel, voor je een beslissing maakt.

In een bedrijfsomgeving heb je in combinatie met Microsoft 365 bovendien een bijzonder beheersbaar platform voor eerstelijnswerkers die regelmatig op de baan zijn, zeker als je binnen de muren van Windows 10 in S-modus opereert. In een context van kantoorgebruik, waar je moet kunnen verbinden met allerlei soorten randapparatuur, zal de Surface Go in de meeste gevallen tekort schieten door het beperkt aantal aansluitmogelijkheden. De naam zegt het al, maar dit is echt een apparaat voor on the go.

Pluspunten

Goede bouwkwaliteit

Windows Hello

Uitstekend scherm

Minpunten

Batterijduur mag beter

Weinig aansluitmogelijkheden