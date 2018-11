Huawei Mate 20 Pro review: Android-kampioen

Huawei is erop gebrand om zijn tweede positie op de smartphonemarkt vast te houden en verder te verstevigen. Met de Mate 20 Pro haalt het alles uit de kast om dit najaar de strijd aan te gaan met de Samsung Galaxy Note 9 en iPhone Xs. Compromissen zijn daarbij uit den boze.

Waar Samsung met de Note 9 trouw blijft aan het werk dat het op de Note 8 had verricht, breekt Huawei resoluut met het verleden. De Mate 20 Pro draagt haast geen enkele gelijkenis meer met zijn voorganger. Het design voelt zelfs meer geïnspireerd op de Galaxy S-reeks van Samsung dan op de Mate 10 Pro van vorig jaar. Van de afgeronde hoeken en randen, over het aflopende scherm, tot de plaatsing van de antennelijnen.

Heel origineel is het niet, maar goed gekopieerd is beter dan slecht bedacht. Net als de Galaxy S9 ligt de Mate 20 Pro bijzonder goed in de hand. Beter dan de Mate 10 Pro of de Galaxy Note 9. Die laatste voelt in vergelijking als een veel grotere telefoon aan, hoewel ze een even groot scherm hebben. De Mate 20 Pro speelt wel een beetje vals met de inkeping (notch) bovenaan het scherm, terwijl je bij de Note 9 de volledige schermoppervlakte ter beschikking krijgt. Over zo’n notch zijn de meningen verdeeld. Het grootste nadeel bij dit specifiek exemplaar, is dat de brede uitsparing weinig ruimte overlaat voor het weergeven van meldingen in de statusbalk.

Samsung wordt algemeen geroemd om de kwaliteit van zijn schermpanelen, maar het AMOLED-scherm van de Mate 20 Pro hoeft daar naar onze indruk niet voor onder te doen. Het paneel is naar verluidt afkomstig van het Chinese BOE Technology en biedt levendige kleuren en een uitstekend contrast. Doordat de voorkant van de smartphone nagenoeg helemaal uit scherm bestaat – al is het dan wel met een notch – word je nog meer in het beeld gezogen dan bij de Note 9 het geval is.