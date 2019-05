OnePlus 7 Pro review: Never Settle, niet gelogen

‘Never Settle’ luidt de slogan van OnePlus, terwijl de toestellen van de fabrikant de afgelopen jaren toch met een compromis of twee van de band rolden. Dat moet gedaan zijn met de 7 Pro, die achter het huidige premium vlaggenschipsegment gaat. Is de eerste poging van OnePlus voor een ultra high-end toestel een succes?

De OnePlus 7 Pro zou een competitief toestel zijn voor een prijskaartje van om en bij de duizend euro. Dat is veel, maar ligt helemaal in lijn met de high-end toestellen van Samsung, Apple en Huawei, waar de 7 Pro mee wil concurreren. De OnePlus 7 Pro kost echter geen duizend euro, maar gaat over de toonbank voor een extreem scherpe 709 euro. Zo levert OnePlus één van de beste, interessantste en spannendste Android-telefoons in jaren af, aan een prijspunt dat je aan jezelf kan verantwoorden.

Buitenkant

Alles begint bij de buitenkant. De OnePlus 7 Pro is een absoluut pareltje met een gigantisch 6,67 inchscherm dat de voorkant helemaal domineert. Geen notch, punch hole of andere nonsens: dit toestel is één en al scherm en dat ziet er fantastisch uit. Het scherm zelf heeft afgeronde hoeken en aflopende zijkanten, helemaal vergelijkbaar met de Edge-schermen die Samsung pionierde. Over de meerwaarde daarvan stellen we ons soms vragen aangezien je het toestel toch in een hoesje gaat steken, maar het ziet er in ieder geval net uit. OnePlus kiest voor een extra hoog display, met een schermverhouding van 19,5 op 9.

De achterkant van ons toestel heeft de kleur ‘Nebula Blue’. Hoe die eruitziet, hangt helemaal af van de lichtinval. Alles van lichtblauw tot donkerpaars is een optie. Het toestel schittert zonder kitscherig te worden. Wij zijn fan. Verder vinden we volumeknoppen, een aan-uitknop en de gekende OnePlus-slider. Allemaal voelen ze zo kwalitatief aan als ze eruitzien. Drie camera’s en een flash sieren de achterzijde, maar daarover later meer. Dat de 3,5 mm-aansluiting ontbreekt, blijven we een nadeel vinden, maar die strijd lijkt intussen helaas verloren.

Pop-up

Het opvallendste hardwarekenmerk is ongetwijfeld de selfiecamera. We zeiden al dat er geen notch was, maar die camera moet natuurlijk ergens zitten. OnePlus bouwde daarom een pop-upcamera die netjes uit het frame schuift. Voor deze review was ondergetekende toegegeven ietwat bevooroordeeld. Het ding lijkt een hoog gimmick-gehalte te hebben en ziet eruit alsof het gemaakt is om stuk te gaan.

In gebruik heeft de pop-upcamera ons echter kunnen overtuigen. Het ding werkt zo vlot dat je er niet meer over nadenkt, zit nooit in de weg en lijkt erg stevig. OnePlus claimt zelf dat de camera getest is voor een minimum van 150 operaties per dag en dat over meer dan 5 jaar. Of dat waar is, weten we natuurlijk niet, maar de initiële tekenen zijn positief. De ontwikkelaars dachten in ieder geval na over het concept. Zo heeft de camera bliksemsnelle reflexen: laat het toestel vallen en het ding schiet naar binnen voor de telefoon de grond raakt.

Binnenkant

Binnenin stopte OnePlus simpelweg de beste componenten die vandaag beschikbaar zijn in de markt. De Qualcomm Snapdragon 855 is een onbetwistbaar beest met zijn acht rekenkernen, 12 GB aan RAM is meer dan wat een ultrabook nodig heeft om vlot te functioneren, en de 256 GB aan UFS 3.0-opslaggeheugen is op het moment van dit schrijven het snelste ter wereld. Het nieuwe flashgeheugen ging zijn debuut maken in de Galaxy Fold, maar die soap heeft zijn conclusie nog niet bereikt en zo gaat OnePlus met de eer lopen.

Hieronder een volledig overzicht van de specificaties:

Schermformaat (inch) 6,67 Schermresolutie 1.440 x 3.120 AMOLED ja Max helderheid (cd/m²) 400 SoC Snapdragon 855 CPU Octacore (1x 2,84 GHz, 3x 2,42 GHz, 4x 1,80 GHz) GPU Adreno 640 RAM 12 GB Opslag / Beschikbaar 256 GB / 217,8 GB –Uitbreidbaar? nee Batterij (mAh) 4.000

Er is weinig nut aan in detail gaan over hoe snel dit toestel wel niet is. Geen enkele telefoon doet het beter, inclusief de Samsung Galaxy S10. De cijfers spreken voor zich. Wanneer de Snapdragon 855 in Geekbench al zijn rekenkernen in de strijd mag werpen, is er geen vergelijk. Ook de praktische PC Mark-test, die peilt naar de snelheid in dagelijks gebruik, geeft aan dat de OnePlus 7 Pro het prestatiemonster is dat OnePlus claimt.

Dat vertaalt zich in dagelijks gebruik in de vlotste Android-ervaring tot nu toe. Alles loopt botervlot en dankzij het RAM-geheugen heeft de OnePlus er geen moeite mee om tal van apps open te houden. De grafische Adreno-chiplet op de SoC is al sinds jaar en dag één van de sterktes van Qualcomm, dus wie wil gamen op zijn telefoon is hier ook aan het juiste adres.

Scherm

Dat gevoel van superieure vlotheid komt slechts deels via de hardware. De concurrentie heeft immers ook de nodige pk’s aan boord. De echte troef is het sublieme scherm. OnePlus koos voor een oled-scherm dat zo spectaculair is als de beste exemplaren op de markt. Via software kies je tussen verschillende modi, van realistisch tot levendig. Puristen kunnen diep in de instellingen duiken voor manuele kalibratie. Het scherm kan erg helder als het moet, zodat het ook bij fel zonlicht heel bruikbaar is. Omgekeerd kan je de helderheid ook bijzonder fel terugschroeven, ideaal voor ’s avonds.

Het display heeft een hoge resolutie van 1.440 x 3.120 pixels en draait op 90 Hz. Dat is ongezien buiten de wereld van de niche-gamingtelefoons, maar biedt wel degelijk meerwaarde tegenover een standaard 60 Hz-scherm. Scrollen, wisselen tussen apps, animaties… Het ziet er allemaal vlotter uit. Dat gevoel wordt nog versterkt wanneer je kiest om de traditionele navigatieknoppen te verbergen en in plaats daarvan het gesture-systeem van OnePlus omarmt. Apps vliegen heen en weer, worden groter en kleiner vanuit hun icoontjes op je homescreen, allemaal zonder een enkele hapering.

Software

Op de OnePlus 7 Pro draait de eigen Androidvariant van OnePlus: Oxygen OS. Oxygen is al van het begin af aan een fantastische ervaring. OnePlus neemt stock-Android en voegt daar tweaks aan toe die het OS veelzijdiger en kwalitatiever maken, zonder het nodeloos te verzwaren of te verpesten met een potsierlijke grafische schil. Het resultaat is een erg aanpasbare versie van Android, waar je al een donkere modus ter beschikking hebt, accentkleuren kan kiezen en zelfs het lettertype kan veranderen.

Samsung past zijn versie van Android intenser aan, net als Huawei. Vergeleken met Huawei verkiezen we zonder twijfel de Androidversie van OnePlus. Bij Samsung ligt het moeilijker. Historisch deed Samsung ook meer kwaad dan goed, maar de nieuwste OneUI heeft effectief wel enkele heel slimme verbeteringen aan boord, die tot hun recht komen op een groot en lang scherm.

Geen geschok

Met de krachtige hardware en het 90 Hz-scherm is optimalisatie belangrijker dan ooit. Tijdens onze test konden we gelukkig geen problemen vaststellen. Zoals gezegd zijn zelfs kleine haperingen de OnePlus 7 Pro volledig ongekend.

Zelfs kleine haperingen zijn de OnePlus 7 Pro volledig ongekend.

Het enige punt van kritiek is het ontbreken van een always-on-scherm. Het is geen optie om bijvoorbeeld de klok permanent op je scherm te pinnen en dat is vreemd. Een oled-scherm leent zich immers perfect voor die toevoeging en de concurrentie omarmt ze zelfs op lcd-displays. We begrijpen niet dat de functie niet minstens optioneel ergens in het instellingenmenu zit verstopt.

Merkbaar verschil

De software verschilt visueel niet echt van de OnePlus 6T, wat logisch is. Die telefoon, nochtans ook een krachtpatser, voelt wel degelijk minder vlot aan naast de OnePlus 7 Pro. Dat zien we helemaal als een verdienste van het 90 Hz-scherm.

De enige gimmicky toevoeging vinden we in de Zen-modus, die je telefoon in essentie omtovert tot een baksteen voor 20 minuten, zodat je kan opkijken van je scherm. Zen-modus kan je niet uitschakelen eens geactiveerd. Wie een dergelijke modus nodig heeft om 20 minuten van zijn toestel af te blijven, raden we verdere zelfbezinning aan.

De Reading Mode, waarin het scherm zwart-wit wordt en de allures van een e-reader krijgt, vinden we zelf nuttiger, al gebruikten we die modus uiteindelijk toch ook niet zo veel. Het lijkt bijna zonde om de kleuren uit te schakelen op het prachtige display.

Zakelijk gebruik en beveiliging

Voor zakelijk gebruik ontbreekt het ‘Enterprise Recommended’-label van Google helaas. Op zich brengt dat niet veel met zich mee behalve een marketinggarantie, maar we hadden ze toch graag gezien.

Een dergelijke ambitie had OnePlus er ook toe aangezet zijn updatebeleid te herzien. Momenteel kiest de fabrikant er immers voor om zijn toestellen minstens drie jaar lang te ondersteunen met beveiligingsupdates, maar die worden pas iedere twee maanden in plaats van iedere maand gepusht. Vandaag zou je nochtans hopen dat security op plaats 1 van het prioriteitenlijstje staat. OnePlus kan dit natuurlijk veranderen.

OS-updates garandeert OnePlus voor minstens twee jaar. Traditioneel is de fabrikant daar aanzienlijk sneller en enthousiaster in dan de concurrentie.

Camera’s

‘Never Settle’ is historisch gezien een onterechte slogan voor OnePlus. De fabrikant levert al sinds dag 1 fantastische high-end smartphones af aan een scherper budget dan de concurrentie, maar de camera bleef op zijn best vergelijkbaar met die van een betere middenmoter. De OnePlus 6T was al een grote stap in de goede richting, maar ook die camera was niet vergelijkbaar met de exemplaren van Huawei of Samsung. Dat probleem is nu volledig opgelost.

De hoofdcamera van de OnePlus 7 Pro is niet alleen snel, maar levert vooral ook prachtige kiekjes af. Bij voldoende licht zijn de foto’s haarscherp en levendig van kleur, zonder overdreven saturatie, maar dat is vandaag geen grote uitdaging meer. Zodra de zon ondergaat, wordt het kaf van het koren gescheiden, en de hoofdcamera doet het fenomenaal.

Nachtraaf

Wat onze ogen als bijna-nacht zien, kan de hoofdcamera zelfs zonder nachtmodus omtoveren tot late middag. Met nachtmodus zijn de resultaten nog beter en heeft het toestel echt weinig licht nodig om een mooi resultaat af te leveren. De camera combineert dan verschillende foto’s tot één geheel. Bij landschappen werkt dat perfect, bij foto’s van mensen loopt er af en toe iets mis tijdens het stitchen van de foto’s en verlies je wel wat scherpte.

De OnePlus 6T had ook al een dergelijke nachtmodus, maar die deed er dubbel zo lang over om een beeld te genereren, vervormde de kleuren en was over het algemeen minder scherp. Best goed, maar sub-premium.

Hoe donkerder het wordt, hoe meer je de softwareverwerking van de camera in actie zit. Heel wat scherpte wordt artificieel toegevoegd en dat is zichtbaar bij het inzoomen. Toch zijn we over het algemeen heel erg onder de indruk van de meestal feilloze, sfeervolle en scherpe foto’s bij weinig licht. Het grootste punt van kritiek kan misschien zelfs zijn dat de camera té veel licht toevoegt, waardoor het resultaat niet meer strookt met de werkelijkheid.

Beter met drie

De hoofdcamera krijgt versterking van een breedhoeklens en 3x optische zoom. De sensors daarachter zijn iets minder kwalitatief dan die van de hoofdcamera, waardoor de meerwaarde van deze camera’s wat wegvalt in donkere omgevingen, maar overdag is de combinatie van de drie heel leuk om mee te spelen.

De breedhoek is fantastisch voor groeps- of landschapsfoto’s, de zoom geeft je de flexibiliteit om je beelden leuker te kadreren zonder als een dwaas je telefoon tegen de neus van je onderwerp te duwen. De camera-app beseft trouwens waar je naar richt en geeft je af en toe een realtime-suggestie om te wisselen van lens. De drie lenzen verschillen meer dan genoeg dat we ze gretig door elkaar gebruikten.

Update: Een Reddit-gebruiker merkte op dat OnePlus geen 3x optische zoom combineert met een 8 MP-sensor, maar een 2,2x optische zoom met een 13 MP-sensor. In dat beeld wordt vervolgens digitaal gezoomd tot 3x. 3x ‘hybride’-zoom zou dus beter zijn. Hoewel het jammer is dat OnePlus hier niet duidelijk over communiceerde, doet het niet af aan onze ervaring.

RAW en slow-motion

OnePlus voorziet verder enkele leuke functies, zoals een pro-modus waarin je alle mogelijke instellingen manueel kan tweaken. Het resultaat opslaan in RAW-formaat behoort tot de mogelijkheden. De videokwaliteit is eveneens uitstekend en blijft degelijk bij weinig licht. We genoten erg van de slow-motionmodus. Je kan kiezen tussen 240 fps aan een resolutie van 1.080 pixels, of een spectaculairdere 480 fps aan 720 pixels. Die laatste geeft in combinatie met knappe beeldstabilisatie heel fijne resultaten, al heb je meer dan voldoende licht nodig.

Selfie en security

De selfiecamera is zoals gezegd robuust. Met 16 megapixel moet de kwaliteit bovendien niet echt onderdoen voor de hoofdcamera’s. De camera ondersteunt gezichtsherkenning, al zit er geen dieptesensor in. Helemaal veilig is die optie dus niet. Ze werkt echter erg vlot. De camera komt meteen piepen zodra je de telefoon activeert en herkent je gezicht bliksemsnel. De vertraging die de pop-up met zich mee brengt, is verwaarloosbaar.

De vingerafdruksensor zit opnieuw onder het scherm. OnePlus claimt dat die op een grotere oppervlakte werkt dan de voorganger in de 6T, en hij zou bovendien sneller zijn. Dat kunnen we bevestigen, al blijft een capacitieve sensor op de achterzijde toch nog net iets betrouwbaarder dan een optische variant onder het scherm.

Batterij

OnePlus stopt een batterij van 4.000 mAh onder de motorkap van zijn toestel. In de benchmarktests presteert die iets minder dan de Huawei P30 Pro en de Samsung Galaxy S10+. In de praktijk is de batterij-optimalisatie best goed, waardoor we zelfs bij intensief gebruik meer dan een dag op één lading doorkomen. Twee dagen lukt indien je een beetje oplet, al kan je het toestel natuurlijk net zo goed snel bijladen op een vrij momentje.

Dat gebeurt met wat OnePlus de ‘Warp’-lader noemt. Die laadtechniek komt voorzien van een spuuglelijk logo recht uit de verkeerde kant van de jaren 90, maar maakt de beloftes wel waar. Op een kwartiertje pomp je al snel 20 procent capaciteit in de batterij. Op minder dan een uur is je toestel vrijwel helemaal vol. Dat snelladen gebeurt zonder dat het toestel knoerheet wordt, wat een verdienste moet zijn van de Warp-technologie. De snelheid is vergelijkbaar met die van de S10+, al blijft Huawei de absolute kampioen van het snelladen.

OnePlus werkt zijn 7 Pro af met een glazen achterkant, maar draadloos laden ontbreekt. Dat is geen dealbreaker, maar desalniettemin een gemis. Draadloos laden wint eindelijk aan populariteit en het is gewoon fijn om je toestel ergens te leggen en het te zien laden. Dat daar geen Warp-snelheid mee gepaard kan gaan, hadden we graag door de vingers gezien.

Conclusie

De OnePlus 7 Pro is de beste OnePlus ooit gemaakt. ‘Never Settle’ klinkt eindelijk als meer dan een slogan met een toestel dat op geen enkele noemenswaardige manier onderdoet voor de premium vlaggenschepen van meer dan 1.000 euro. Er is nog een beetje verbetering mogelijk in de nachtmodus, maar zelfs met dat in het achterhoofd speelt OnePlus hier op het niveau van de absolute kampioenen. Alles aan dit toestel is premium.

Het gebrek aan draadloos laden en always-on-display zijn minpuntjes, maar ze zijn miniem. Moest de OnePlus 7 Pro evenveel kosten als de Samsung Galaxy S10+ of de Huawei P30 Pro, dan zouden we er nog serieus over nadenken om dit toestel als allerbeste te omschrijven omwille van het prachtige scherm en de vlotte Androidervaring. Aan een prijspunt van 709 euro kan er eenvoudig weg geen twijfel zijn. Dit is de telefoon die je wil.

Pluspunten

Schermkwaliteit

Ongeëvenaarde prestaties

Bouwkwaliteit en afwerking

Softwareschil

Extreem vlot

Fotokwaliteit

Minpunten

Geen draadloos laden

Always-on ontbreekt