LG 27UK670 review: complete USB-C-monitor

Op de redactie krijgen we dikwijls topmodellen binnen waar de allernieuwste technologie in zit, inclusief exotisch prijskaartje. DE LG 27UK670 onderscheidt zich daarvan als degelijke middenmoter met een gemiddelde prijs in een markt waar USB-C steeds essentiëler is.

Vorig jaar hebben we de LG 27UK850 getest: een destijds unieke USB-C-monitor met 4K-schermresolutie aan een relatief scherp prijskaartje van 599 euro incl. btw. Een jaar later krijgen we de LG 27UK670 (449 euro incl. btw) voorgeschoteld met gelijkaardige specificaties maar dan 150 euro goedkoper. Het sexy design van de zilverkleurige metalen voet maakt ruimte voor een plastic vierkant dat zakelijkheid uitstraalt.

Het meer sobere ontwerp past beter op de bedrijfsvloer wat ons betreft en het zakelijke design heeft eindelijk een draaivoet. We smeken LG al jaren om een draaivoet te verwerken in zijn slanke zilveren designvoet, tevergeefs. Het liftsysteem van de LG 27UK670 om de monitor in de hoogte te verstellen voelt stevig aan en kan je handig met een vinger bedienen.

USB-C-aansluiting

Waar de LG 27UK850 vorig jaar nog een zeldzame USB-C-compatibele monitor was, is dat vandaag met de LG 27UK670 anders. De concurrentie omarmt de standaard steeds meer de minimale prijs bedraagt vandaag 199 euro voor een Full HD-model. De luxe om met één kabel beeld, opladen en USB-functionaliteit door te sturen word je snel gewoon.

Een USB-C-monitor vandaag volgt twee standaarden: USB 3.1 of Thunderbolt 3. Hoe hoger de schermresolutie, hoe duurder in de regel de monitor, hoe meer kans dat het om een Thunderbolt 3-model gaat. De LG 27UK670 maakt wel gewoon gebruik van USB 3.1 en kan over dezelfde stekker een DisplayPort Alt-signaal sturen naar de laptop (of desktop). Eender welke laptop met een USB-C-aansluiting werkt met deze monitor.

Waar USB 3.1 de duimen moet leggen vergeleken met Thunderbolt 3, is de bandbreedte en maximale laadcapaciteit. Omdat het om een 60 Hz 4K-monitor gaat, is USB 3.1 voldoende voor één externe monitor. Wie twee externe 4K-monitoren wil gebruiken, moet naar Thunderbolt 3-compatibele modellen kijken zoals de LG 32UL950, die doorgaans een pak duurder zijn.

Beperkte laadsterkte

De laadsnelheid van de LG 27UK670 is echter wel een potentieel probleem voor bepaalde laptops in specifieke werkomstandigheden. De maximale laadcapaciteit via USB-C op dit scherm is maar 40 watt, wat minder is dan de standaard toelaat. De gemiddelde laadcapaciteit van een USB-C-laptoplader vandaag ligt bijvoorbeeld rond de 65 watt. LG’s keuze voor 40 watt impliceert dat het scherm geconnecteerde toestellen trager zal opladen dan je zou verwachten.

De maximale laadcapaciteit voor je laptop via USB-C is maar 40 watt.

Het probleem wordt groter bij krachtige toestellen (workstations) zoals een Apple MacBook Pro of HP Zbook 15. Daar ligt het verbruik onder zware belasting hoger dan de 40 watt die wordt aangeleverd. Resultaat: je laptop laadt stilletjes af hoewel die via USB-C is gekoppeld. USB-C-monitoren ondersteunen doorgaans 65 watt via USB 3.1 en tot 85 watt via Thunderbolt 3 rekening houdend met wat we al hebben getest afgelopen jaren.

De beperkte laadsterkte van 40 watt steekt de fabrikant gelukkig niet onder stoelen of banken. Je kan het duidelijk zien op de productpagina van de LG 27UK670, maar het is iets om mee rekening. Voor wie twijfelt: traditioneel kantoorwerk is licht genoeg om de laptop (snel) te kunnen opladen. Van zodra je met zwaardere toepassingen zoals videobewerking of CAD-software aan de slag gaat, heb je de originele lader van je laptop nodig om het systeem van genoeg stroom te voorzien.

Beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit van de LG 27UK670 is behoorlijk goed standaard uit de doos. Er wordt kalibratiepapiertje meegeleverd om te bewijzen dat de monitor optimaal werd afgesteld. In de praktijk merken we dat de standaardinstelling behoorlijk goed is afgesteld qua kleuren maar dat de witbalans fout zit. De DeltaE-waarde voor kleuren zit op 4,1 wat bijzonder goed is. We moesten enkel de blauwe kleur wat terugschroeven voor een degelijke RGB-balans.

In de standaardinstelling kan je zien dat het wit iets te koel is en dat het blauw (vooral de twee aangrenzende kleuren) moet worden aangepast. Groen (nipt binnen de marge) en rood scoren degelijk.

De REC.709-instelling is veel preciezer qua witbalans met betere kleuren, maar heeft een behoorlijke afwijking voor groen. Schakel die iets lager voor een correctere beeldweergave.

De witbalans standaard uit de doos is veel te koud met 7.148 Kelvin. Wanneer we de REC.709-instelling nemen, benaderen we de perfecte waarde van 6.500 Kelvin met 6.594 Kelvin. Enig nadeel is dat dan de groene waarde veel te hoog ligt en de rode iets te laag. De algemene kleurkwaliteit heeft met een DeltaE-waarde van 3,1 wel een preciezer resultaat dan de standaardinstelling.

Met een gemeten contrastverhouding van 1.018:1 zitten we bijna pal op de beloofde 1.000:1, wat in deze prijsklasse degelijk is. De sRGB-dekking van 99% moeten we echter terugfluiten: we halen tijdens onze test 96,6%. Schakelen we naar de REC.709-instelling, over, dan halen we maar 92%. Deze resultaten zijn degelijk genoeg voor algemeen kantoorwerk. Wie dagelijks kleurechte beelden wenst, zoals fotografen en videomonteurs, kan mits kalibratie het maximale uit de monitor halen om professioneel te gebruiken.

Flexwerkplek

De LG 27UK670 (499 euro incl. btw) bundelt USB-C, 4K, een degelijke kleurweergave en ergonomisch design in één monitor. De standaardinstelling is behoorlijk goed qua kleur en mits kalibratie kunnen ook fotografen of videomonteurs ermee aan de slag. De lompe voet oogt niet zo stijlvol vergeleken met de aluminium voet van andere LG-monitors, maar in tegenstelling tot die laatste kan je de voet van de LG 27UK670 wel draaien.

Een flexibele voet en USB-C is de ideale combinatie voor elke flexwerkplek.

Het lage laadvermogen over USB-C is een doorn in het oog, maar voor klassiek kantoorwerk is 40 watt genoeg om de laptop aan een degelijke snelheid op te laden. Door zijn flexibele voet en USB-C-connectiviteit de ideale monitor voor flexwerkplekken binnen bedrijven.