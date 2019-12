Drie maanden met de iPhone 11 Pro

What’s in a name? Toen Apple zijn iPhone-modellen voor 2019 introduceerde, werd het woord ‘Pro’ toegevoegd. Dat is op z’n minst opzienbarend: op papier is de iPhone 11 Pro een logische evolutie ten opzichte van zijn opvolgers, de iPhone X en iPhone XS. We gebruiken de iPhone 11 Pro nu bijna drie maanden en het is tijd om de balans op te maken: is de iPhone 11 Pro inderdaad een telefoon voor de professionals?

Op dit punt gaan we ervan uit dat je voldoende bekend bent met de vormfactor die Apple gebruikt voor de iPhone X en iPhone XS, aangezien deze wordt hergebruikt voor de iPhone 11 Pro. Hetzelfde geldt voor de iPhone XS Max, die is vervangen door de iPhone 11 Pro Max. Het belangrijkste verkoopargument van deze serie, vooral in vergelijking met de iPhone XR uit 2018 en de iPhone 11 van dit jaar, is het verbluffende OLED-scherm. Laten we de iPhones in een overzicht plaatsen voor een eenvoudige vergelijking:

iPhone X iPhone XR iPhone XS Introductie 2017 2018 2018 Scherm 5.8” OLED 6.1” LCD 5.8” OLED Resolution 2436×1125 1792×828 2436×1125 Afmetingen 144x71x7.7 151x76x8.3 144x71x7.7 Gewicht 174g 194g 177g SoC Apple A11 Bionic Apple A12 Bionic Apple A12 Bionic Geheugen 3 GB 3 GB 4 GB Opslag 64 / 256 GB 64 / 128 / 256 GB 64 / 256 / 512 GB Camera’s achter 12MP f/1.8, 12MP f/2.4 tele 12MP f/1.8 12MP f/1.8, 12MP f/2.4 tele Camera’s voor 7MP f/2.2 7MP f/2.2 7MP f/2.2 Wi-Fi 802.11ac 802.11ac 802.11ac Bluetooth 5.0 5.0 5.0 Dolby Atmos No No No Dolby Digital Plus No No No IP-rating IP67 IP67 IP68 Vanafprijs €859 €

________________________________________________________________________________________

XS Max 11 11 Pro 11 Pro Max Introductie 2018 2019 2019 2019 Scherm 6.5” OLED 6.1” LCD 5.8” OLED 6.5” OLED Resolutie 2688×1242 1792×828 2436×1125 2688×1242 Afmetingen 158x77x7.7 151x76x8.3 114x71x8.1 158x78x8.1 Gewicht 208g 194g 188g 226g SoC Apple A12 Bionic Apple A13 Bionic Apple A13 Bionic Apple A13 Bionic Geheugen 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB Opslag 64 / 256 / 512 GB 64 / 128 / 256 GB 64 / 256 / 512 GB 64 / 256 / 512 GB Camera’s achter 12MP f/1.8, 12MP f/2.4 tele 12MP f/1.8, 12MP f/2.4 tele 12MP f/1.8, 12MP f/2.0 tele, 12MP f/2.4 ultawide 12MP f/1.8, 12MP f/2.0 tele, 12MP f/2.4 ultawide Camera’s voor 7MP f/2.2 12MP f/2.2 12MP f/2.2 12MP f/2.2 Wi-Fi 802.11ac 802.11ax 802.11ax 802.11ax Bluetooth 5.0 5.0 5.0 5.0 Dolby Atmos No Yes Yes Yes Dolby Digital Plus No Yes Yes Yes IP-rating IP68 IP68 IP68 IP68 Vanafprijs €809 €1159 €1259

Als we goed naar deze specificaties kijken, zien we geen enorme sprong van de XS naar de 11 Pro. We hebben een nieuwe generatie processor, de A13 Bionic; we zien een derde camera aan de achterkant met supergroothoekmogelijkheden, en er is nu ondersteuning voor Dolby Atmos/Dolby Digital Plus. Zijn deze verbeteringen een reden voor de ‘Pro’-naam?

Neural Engine

De specificatietabel vertelt ons slechts de helft van het verhaal, want er zijn een aantal grote verbeteringen onder de motorkap. De meeste daarvan hebben betrekking op de camera en de processor, of beter gezegd, op machine learning. De A13 Bionic is een serieuze verbetering ten opzichte van de A12 Bionic – niet op gebied van CPU processing power, aangezien we hier slechts een bescheiden prestatietoename zien, maar vooral aan de GPU-kant (verbeteringen tot 40% ten opzichte van de vorige generatie), in vermogensefficiëntie, en door toevoeging van wat Apple de Neural Engine noemt.

De Neural Engine is een set ‘machine learning accelerators’ die specifieke instructies tot zes keer sneller kan berekenen dan de CPU. Deze instructies zijn zeer nuttig bij het werken met kunstmatige intelligentie of computational photography. Om je een paar voorbeelden uit de praktijk te geven: de iPhone 11 Pro is veel sneller met objectherkenning in foto’s, wat handig is als je op zoek bent naar bepaalde foto’s in je camerarol. Het is veel sneller bij het berekenen van diepte-informatie als je in Portrait Mode fotografeert, waardoor nieuwe functies (zoals het aanpassen van de bokeh achteraf) en nieuwe creatieve modi mogelijk zijn. Het is veel sneller bij het gebruik van augmented reality, waardoor een nauwkeurige positionering en levensechte modellering in games en bij het bekijken van 3D-modellen van producten mogelijk is. Het maakt zelfs geweldige computational photography-truukjes mogelijk, zoals de Night Mode en Deep Fusion – meer daarover later.

Zijn al deze verbeteringen merkbaar vanuit het perspectief van de gebruikeEigenlijk zijn ze dat wel. Vergeleken met de iPhone XS is de interface net zo snel en responsief bij het openen van apps en het doornemen van informatie. Maar je zult zeker een verschil merken als je foto’s maakt of als je processorintensieve apps en games opent. Je hoeft zelden te wachten tot je telefoon klaar is met het uitvoeren van taken, iets wat hem duidelijk onderscheidt van de XS.

Night Mode en Deep Fusion

Als je opzoekt waar consumenten hun smartphone daadwerkelijk voor gebruiken, dan staat fotografie meestal in de top drie. Het is niet verwonderlijk dat Apple’s grootste zichtbare verbetering van de iPhone 11 Pro de toevoeging is van een derde camera, die supergroothoekfotografie mogelijk maakt. Dit is geen nieuwe ontwikkeling: veel concurrenten hebben al een ultrawide-angle camera in hun telefoons, zoals de Samsung Galaxy S10-serie of de Huawei P30/Mate 30-serie.

Zelfs met het vervormde fisheye effect dat een neveneffect is van het gebruik van de ultrawide-sensor, is het veel gemakkelijker om landschappen vast te leggen of ervoor te zorgen dat iedereen in kleinere ruimtes op de foto wordt gezet. De supergroothoekcamera is vooral een creatieve toevoeging. De sensor gekoppeld aan deze lens maakt helaas geen geweldige indruk: de beelden zijn korrelig en het f/2.4 diafragma laat weinig licht door, vooral in vergelijking met de andere twee camera’s aan de achterzijde. Als je supergroothoekfoto’s schiet in minder-dan-ideale omstandigheden voelt het alsof je qua beeldkwaliteit vijf jaar teruggaat.

Maar dat is slechts het zichtbare deel van de cameraverbeteringen van Apple. Veel interessanter zijn Night Mode en Deep Fusion. Night Mode is het gemakkelijkst te verkopen aan consumenten: dankzij computational photography schiet de iPhone 11 Pro niet langer één enkele foto in het donker, maar een serie foto’s met verschillende belichtingen. Deze wordt vervolgens samengevoegd tot één verrassend scherpe en heldere foto die de beste delen van alle foto’s combineert. De resultaten zijn verbluffend. Of je nu in een restaurant met gedimd licht bent of rondwandelt in een donkere straat, Night Mode levert bruikbare foto’s op – vooral als je er tijdens het fotograferen in slaagt om je telefoon zo stil mogelijk te houden. Bij handopnamen moet je de iPhone over het algemeen 2 tot 3 seconden stabiel houden, met behulp van een statief kan je dit theoretisch verlengen tot 30 seconden. Het beste is dat Night Mode automatisch wordt geselecteerd door de Camera-applicatie, maar ook kan worden uitgeschakeld of handmatig worden aangepast.

Deep Fusion is moeilijker uit te leggen. In iOS 13.2 is het idee geïntroduceerd dat wanneer je op de sluiter drukt, de Neural Engine negen foto’s aan elkaar hecht om een scherpere foto met een hogere resolutie te maken. Het is opvallend dat acht van deze foto’s worden gemaakt voordat je zelfs maar op de sluiter hebt gedrukt – de negende foto, waarvan je als gebruiker het gevoel hebt dat je deze schiet, is eigenlijk een foto met een langere belichting. Op het eerste gezicht is er niet veel verschil tussen foto’s die met en zonder Deep Fusion zijn gemaakt, maar als je eenmaal begint in te zoomen en kijkt naar zeer gedetailleerde elementen (zoals vacht van huisdieren) zul je zeker een kwaliteitsverschil merken. Deep Fusion gebeurt onzichtbaar voor de gebruiker en kan alleen worden in- of uitgeschakeld met een workaround, maar het belangrijkste is dat de Neural Engine zijn best doet om prachtige foto’s te maken zonder dat de gebruiker iets van de ‘magie’ in de gaten heeft.

iOS 13

Een reden waarom we met deze review hebben gewacht in plaats van meteen na het uitkomen van de iPhone 11 Pro een review te publiceren, heeft te maken met de software. Over het algemeen zijn de belangrijkste iOS releases vrij solide wanneer ze worden gelanceerd, maar iOS 13 was op zijn zachtst gezegd vrij buggy. De 13.1 update zag het levenslicht al een week na de lancering van de iPhone 11-serie.

Om Apple krediet te geven: ze hebben hard gewerkt aan het oplossen van alle grote bugs die gebruikers hebben gemeld. iOS 13.2 heeft de meeste gebreken opgelost en iOS 13.3 heeft nog eens een groot aantal kleinere bugs gladgestreken. Apple-gebruikers kunnen mopperen en klagen, maar ze zien over het algemeen hun problemen binnen een redelijke tijd opgelost worden; iets dat niet kan worden gezegd voor de Android-concurrentie. Met iOS 13.3 (begin december uitgebracht) lijkt het erop dat Apple weer terug is in een rustig vaarwater.

Wij zullen iOS 13 hier niet uitgebreid bespreken, maar we willen wel wijzen op de belangrijkste kenmerken ervan: het OS is sneller en efficiënter dan ooit, waardoor het starten van apps en Face ID aanzienlijk zijn versneld. Na jaren van speculatie is eindelijk een donkere modus geïntroduceerd en dankzij de strenge richtlijnen van Apple voor app-ontwikkelaars functioneert het goed op zowel OS als app-niveau. Een prettige bijkomstigheid is de mogelijkheid om na zonsondergang automatisch over te schakelen naar de donkere modus. De Foto-app biedt veel meer bewerkingsmogelijkheden voor foto’s, live foto’s, portretfoto’s en video’s, en bij het filmen is het nu mogelijk om bepaalde camera-instellingen te wijzigen zonder de app te verlaten. Het volumebalkje is opnieuw ontworpen om minder opdringerig te zijn, er is veel betere controle over welke apps je locatiegegevens kunnen gebruiken en er zijn een heleboel Emoji en Animoji opties voor degenen die dit soort dingen leuk vinden. We moeten ook de Sign in with Apple-functionaliteit vermelden, dat een veilig alternatief is voor het inloggen met Facebook of Google. En als je AirPods hebt, kun je nu eenvoudig delen waar je naar luistert met andere AirPods-gebruikers.

Waarom de Pro geen Pro is

Na twee maanden gebruik van de iPhone 11 Pro is het duidelijk dat Apple opnieuw een geweldig product heeft geleverd. De verbeteringen ten opzichte van de iPhone XS zijn substantieel voor de doorsnee consument, zakelijke gebruikers, ontwikkelaars en fotoliefhebbers. Toch vinden we dat de iPhone 11 Pro zijn ‘Pro’-toevoeging niet verdient. Als we kijken naar wat de iPad van de iPad Pro onderscheidt dan zien we veel functionaliteit die we graag terug hadden gezien op de iPhone.

Ten eerste: het ProMotion-display van de iPad Pro, dat de verversingssnelheid van het scherm dynamisch verandert op basis van inhoud en gebruik. Er gaat een gerucht de ronde dat Apple ProMotion zal integreren in de 2020-iPhones, maar wat ons betreft is dat een jaar te laat.

Een andere Pro-functie die we graag in de iPhone 11 Pro hadden gezien is de Smart Connector, een kabelloze connector voor accessoires van derden, zoals externe toetsenborden. Als je je iPhone vooral zakelijk en onderweg is de Smart Connector een uiterst praktische toevoeging.

En tot slot, ondersteuning voor de Apple Pencil. Gebruikers vragen al jaren om goede stylus-ondersteuning en de Apple Pencil / Pencil 2 is echt een geweldig stukje technologie. Helaas is het niet compatibel met de schermtechnologie die in de iPhone wordt gebruikt. We hoopten dat de ‘Pro’ in iPhone 11 Pro eindelijk betekende dat we de Apple Pencil met onze smartphone konden gebruiken, maar helaas.

Conclusie

Hoewel we vinden dat de iPhone 11 Pro een revolutionaire smartphone had moeten zijn om zijn Pro-naam te eren, bijvoorbeeld door Apple Pencil-ondersteuning of een ProMotion-display toe te voegen, kunnen we niet ontkennen dat het een grote evolutionaire stap voorwaarts is ten opzichte van de iPhone XS. De toevoeging van een supergroothoekcamera maakt hem een overtuigende upgrade voor de gemiddelde consument, maar de meest spannende verbetering is te vinden onder de motorkap: de A13 Bionic met Neural Engine is de concurrentie ver vooruit en maakt het mogelijk om verbazingwekkende foto’s te schieten met Night Mode en Deep Fusion, en dringt het energieverbruik terug zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties. Als je op dit moment nog steeds een iPhone XS bezit dan is er niet veel reden om te upgraden, tenzij fotografie het hoofddoel van je smartphone is. Voor degenen die nog steeds een iPhone X in de broekzal hebben is een upgrade veel aantrekkelijker, gezien de extra functionaliteit en processorkracht van het huidige model.

VORMGEVING: 8

PRESTATIES: 10

FEATURES: 7

BEELDSCHERM: 9

GELUIDSKWALITEIT: 9

ACCUDUUR: 7

CAMERA: 9

SOFTWARE: 8