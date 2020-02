Review: Foscam R4M 4K camera met persoonsherkenning

Foscam heeft onlangs verschillende nieuwe surveillance camera’s aan het leveringsprogramma toegevoegd. Op de redactie ontvangen we de mooi gestileerde en vooral aantrekkelijk geprijsde Foscam R4M 4MP surveillance camera. Deze camera komt ons alleen zo bekend voor… Houdt Foscam ons stiekem voor het lapje of heeft Foscam heel dankbaar van een goede Foscam camera een betere Foscam camera gemaakt?

Foscam heeft de afgelopen tijd vele nieuwe IP camera’s aan zijn portfolio toegevoegd. Sommige camera’s hebben een geheel nieuwe vormfactor en sommige camera’s ogen dan weer vertrouwd maar hebben intern aanvullende functionaliteit gekregen. Deze Foscam R4M valt onder de laatste categorie en heeft een gelijke look & feel als de Foscam R4, R2 en R2M. Nu kan je de indruk krijgen dat de IP camera’s van Foscam zichzelf reproduceren met de snelheid waarmee enkel konijnen zich voortplanten, maar dit is slechts ten dele waar. Wanneer Foscam nieuwe technologie beschikbaar heeft, wordt deze zo snel mogelijk in een nieuwe camera geïmplementeerd zodat de consument niet alleen snel beschikt over de laatste technologie, maar ook kan kiezen welke IP camera het meest geschikt is voor de beoogde toepassing. Niet elke fabrikant biedt deze keuze.

Ten opzichte van zijn sterk gelijkende voorgangers is deze R4M uitgerust met een dual-band wifi interface, zodat deze IP camera nog simpeler samenwerkt met moderne draadloze netwerken. Ook de CMOS chip is in grootte toegenomen ten opzichte van de voorganger. De maximale resolutie is met 2560 bij 1440 beeldpunten (4MP) gelijk gebleven, maar de lichtgevoeligheid (belangrijk bij een surveillance camera) is hiermee toegenomen. Bij de R4M heeft Foscam een 4.0 mm F2.2 objectief met een beeldhoek van 89 graden horizontaal en 112 graden diagonaal gebruikt. In combinatie met de pan/tilt hoek van 350 graden horizontaal, 100 graden verticaal kan elke ruime perfect in beeld worden gebracht.

Door de geïntegreerde IR-LED’s registreert deze Foscam R4M zelfs in totale duisternis elke beweging tot een afstand van 10 meter. Hiermee overbrugt deze camera zelfs onze woonkamer met een diepte van 12 meter perfect. Tenslotte heeft deze R4M persoonsherkenning en kan de consument deze camera gebruiken in een Google Home of Amazon Alexa smarthome omgeving. Het mooiste? Ten opzichte van de R4 heeft deze R4M een heel interessant prijskaartje!