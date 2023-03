Dell Technologies heeft de XPS 15- en XPS 17-laptops en de XPS Desktop een opfrisbeurt gegeven. Voornamelijk betreft het upgrades van de processors, GPU’s en andere kleine wijzigingen, zoals voor koeling.

Met de nieuwe features wil de techgigant gebruikers van de high-end XPS-laptops en de XPS Desktop meer gebruikersfunctionaliteit bieden. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van eerdere generatie modellen, zijn vooral nieuwe Intel Core-processors en Intel- en Nvidia GPU’s.

XPS 15 laptops

De nieuwe Dell XPS 15 en XPS 17 laptops beschikken over de 13th Gen Intel i9-13900H-processor, maar kunnen ook worden uitgerust met i5- en i7-processors van de categorie. Het topmodel met de i9-13900H-processor heft zes prestatie-cores en 8 efficiency-cores, 20 threads en 24 MB aan cachegeheugen. Deze processor moet uiteindelijk een kloksnelheid tot 1.9-5.4 GHz ondersteunen.

Naast nieuwe CPU’s hebben de XPS-15 laptops ook nieuwe GPU’s gekregen. Deze GPU’s zijn afkomstig van Nvidia en in een later stadium ook van Intel Arc. De Dell XPS 15 heeft onder meer een maximale Nvidia GeForce RTX 4070 laptop GPU aan boord met een GDDR6-geheugen van 8 GB. De Intel Arc GPU die volgt is de Intel Arc A370M met 4 GB aan GDDR6-geheugen. Beide GPU’s moeten gebruikers meer grafische kracht bieden.

Verder beschikt deze laptop over maximaal 32 GB intern DDR5-geheugen, 1 TB aan storage en een OLED-scherm.

XPS 17-model

De Dell XPS 17-laptop heeft de Nvidia GPU RTX 4080 aan boord, met in totaal 12 GB aan GDDR6-geheugen en een performance van 60 W. Met behulp van het Dell Dual Opposite Outlet ventilatorontwerp kan deze energieprestatie worden opgewaardeerd naar 90 W. De technologie maakt het mogelijk voor koeling luchtstromen in twee richtingen te sturen.

Andere eigenschappen van deze laptop zijn maximaal 32 GB aan intern DDR5-geheugen, 1 TB aan storage en een 4K+ beeldscherm.

Nieuwe Dell XPS Desktop

De nieuwe opgefriste XPS Desktop beschikt in de maximale uitvoering over een 13th Gen Intel i9-processor, Nvidia GeForce RTX 4090 of AMD Radeon RX 6900 XT GPU’s en tot 450 W aan grafische kracht. Daarnaast heeft de desktop tot 64 GB aan intern DDR5 RAM-geheugen.

Ook het exterieurontwerp van de desktop is aangepast voor het realiseren van betere koelingsmogelijkheden en het optimaliseren van de luchtstromen. De Dell XPS Desktop is ook verkrijgbaar met vloeistofkoeling en zijventilatie voor extra koeling.

Beide Dell XPS 15 en XPS 17 laptops zijn vanaf begin maart leverbaar. De prijzen van deze laptops zijn nog niet bekend in Nederland. In de VS kosten deze laptops respectievelijk tussen de 2.949 en 3.399 dollar voor de eerste beschikbare configuraties.

De XPS Desktop is nu al in Nederland leverbaar vanaf 1.399 euro.

