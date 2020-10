Review: OnePlus 8T, betaalbare topsmartphone is goede keuze

Afgelopen week kondigde OnePlus de OnePlus 8T aan: een betaalbare topsmartphone met wat kleine upgrades tegenover zijn voorganger. Wie een snelle en betrouwbare smartphone wil die niet de nieuwste snufjes hoeft te hebben, kan prima bij dit toestel terecht. In deze review lees je alles over de OnePlus 8T.

De OnePlus 8T heeft twee grote upgrades tegenover de OnePlus 8 die hem voorging in de lineup van OnePlus: het scherm heeft een hogere verversingssnelheid en de batterij is verbeterd. Die laatste is groter én laadt sneller op. Bovendien valt op dat de OnePlus 8T geen gebogen scherm meer heeft, maar een plat exemplaar. Het is een kwestie van smaak wat je fijner vindt. Die keuze biedt OnePlus vanaf nu: de OnePlus 8 blijft naast de OnePlus 8T bestaan. In de basis hebben de smartphones een erg vergelijkbaar karakter, dus het zou zomaar kunnen dat de keuze uiteindelijk op het scherm aankomt. Dat is overigens goed nieuws voor de 8T: zijn voorganger was een erg goed toestel voor zijn prijs en dat geldt dus ook voor de OnePlus 8T. In deze review leggen we je uit hoe dat zit.

Belangrijke specificaties

Scherm 6,55″ AMOLED, 1080×2400 pixels. 120Hz verversingssnelheid Netwerkondersteuning 5G Processor Qualcomm Snapdragon 865 (2,84GHz octacore) Geheugen 8GB/12GB RAM, 128GB/256GB opslagruimte Accu 4500mAh, 65W snelladen Software Android 11 met OxygenOS 11 Camera 48 megapixel hoofdcamera, 16 megapixel ultrawide camera, 5 megapixel macrocamera, 2 megapixel zwart-witcamera. 16 megapixel frontcamera

Handzaam ontwerp

Misschien is handzaam niet het eerste woord waar je aan denkt als je leest dat de OnePlus 8T een 6,55-inch scherm heeft. Toch komt deze smartphone compacter over dan veel andere high-endtelefoons. Hij is met zijn 188 gram namelijk lichter dan veel andere toestellen tegenwoordig en met zijn 8,4 millimeter relatief dun. Combineer dat met een erg goede afwerking, en je hebt een smartphone die fijn in de hand ligt.

Ook functioneel is het ontwerp van de OnePlus 8T behoorlijk goed. De smartphone heeft razendsnelle gezichtsherkenning en de vingerafdrukscanner die in het scherm verwerkt zit is een van de betere. Officieel is de smartphone niet waterdicht, maar OnePlus zegt dat hij wel ‘waterbestendig voor het dagelijks gebruik is’. Tests met eerdere OnePlus-toestellen met dezelfde mate van waterdichtheid wezen uit dat ze behoorlijk wat kunnen hebben. Je moet niet met de OnePlus 8T gaan zwemmen, maar hoeft ook niet bang te zijn dat hij het snel door waterschade zal begeven. De smartphone ondersteunt twee simkaarten en de speakers onderop en boven het scherm werken samen voor stereogeluid.

OnePlus biedt twee verschillende afwerkingen voor de 8T: Lunar Silver en Aquamarine Green. De eerste heeft een matte afwerking; de tweede is glanzend en heeft een speciale finish waardoor vingerafdrukken minder zichtbaar zijn. In de praktijk vinden we de glanzende groene versie wat goedkoper overkomen dan het matgroen van de OnePlus 8-serie en is het jammer dat het camera-eiland niet meer in het midden zit. Volgens OnePlus paste dat niet meer omdat er ruimte gemaakt moest worden voor de grotere batterij en betere koeling van de 8T.

Nóg vloeiender scrollen

Het scherm van de OnePlus 8T heeft een verversingssnelheid van 120Hz. Dat betekent dat de smartphone ontzettend vloeiend is tijdens het scrollen en ook games met minder haperingen kan weergeven. Indrukwekkend, maar in de praktijk is het verschil met het 90Hz-scherm van de OnePlus 8 en veel andere high-endtelefoons niet zo groot. Waar je tussen 60Hz en 90Hz een duidelijk verschil ziet, is het onderscheid tussen 90Hz en 120Hz een stuk moeilijker te maken. Wat overigens niet wil zeggen dat het er niet is: door je email-inbox lopen gaat op de OnePlus 8T inderdaad iets vloeiender dan op de OnePlus 8. Of je daar heel blij van wordt, is een tweede.

Waar je in ieder geval wel heel blij van wordt, is de schermkwaliteit van de OnePlus 8T. De smartphone heeft een 6.55-inch full HD+ amoledscherm dat prachtige kleuren weergeeft. De witbalans is dik in orde waardoor documenten, mailtjes, websites en je LinkedIn-feed er mooi uitzien. Dankzij de spetterende kleurweergave is ook het bekijken van foto’s en video’s op het scherm van de OnePlus 8T een genot. Tot slot zorgt de combinatie van een hoge helderheid en een speciale modus voor in direct zonlicht ervoor dat je het scherm van de 8T onder alle omstandigheden goed kunt aflezen.

Prestaties voorop

Zoals altijd heeft OnePlus de prestaties als topprioriteit genomen van deze OnePlus 8T. De smartphone heeft een Snapdragon 865-chipset met 5G-ondersteuning en is daarmee een van de snelste smartphones die je op dit moment kunt kopen. Qua werkgeheugen (8GB of 12GB) komt de smartphone ook niks tekort.

Tot zover echter niks nieuws: die snelle hardware kun je in bijna alle high-end smartphones van dit jaar vinden. Erg fijn aan de OnePlus 8T is dat ook de batterij-prestaties bijzonder goed zijn. De smartphone heeft een 4500mAh-accu, waarmee hij met gemak de dag doorkomt.

Mocht je toch onverhoopt zonder stroom komen te zitten, dan is de OnePlus 8T ook zo weer vol. OnePlus heeft de accu opgedeeld in twee cellen, wat erg hoge laadsnelheden mogelijk maakt. Het zogenaamde Warp Charge 65 zorgt ervoor dat de smartphone in 39 minuten van 0 tot 100% opgeladen is zonder al te veel warmteontwikkeling. Daar staat tegenover dat hij niet draadloos kan laden, maar gezien je de smartphone in een pauze van een kwartiertje weer van flink wat stroom kunt voorzien vinden we dat niet zo’n probleem. Bijkomstig voordeel is dat de meegeleverde USB-C lader ook USB Power Delivery tot 45W ondersteunt, zodat je er ook bijvoorbeeld je laptop mee kunt opladen.

OxygenOS in het nieuw

De OnePlus 8T is een van de eerste smartphones die op Android 11 draait. Daar komt een geheel nieuwe versie van de OxygenOS-schil van OnePlus bij kijken: Oxygen OS 11. Meer dan ooit heeft OnePlus zijn eigen software aangepast tegenover de standaard van Android, maar de algehele gestroomlijnde look and feel blijft gelukkig behouden.

Oxygen OS 11 is ruimtelijker opgezet en beter geschikt voor gebruik met één hand. Dat laatste komt vooral naar voren in standaard-applicaties als de galerij, weer-app en instellingen-app. Alle bedieningselementen van die applicaties zitten op de onderste helft van het scherm; de bovenkant is vooral voor visuele elementen. Een andere in het oog springende verandering is de toevoeging van een always on display dat visueel weergeeft hoe vaak je je telefoon ontgrendeld hebt. Een mooie en subtiele manier om meer inzicht te krijgen in je telefoongebruik of -verslaving.

Toen we de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro beoordeelden, was een van de nadelen dat de smartphones niet binnen het Android Enterprise Recommended-programma vielen. Inmiddels is OnePlus wél gecertificeerd binnen dat programma, wat het gebruik van de smartphones binnen een BYOD-policy eenvoudiger maakt. Op dit moment wordt de OnePlus 8T nog niet weergegeven binnen Google’s overzicht van AER-devices, maar we verwachten dat die certificering binnenkort komt. Gecombineerd met de bloatware-arme software en het uitstekende updatebeleid van OnePlus (minimaal 2 jaar Android-upgrades en 3 jaar beveiligingsupdates) zorgt dat ervoor dat de software van deze smartphone op zakelijk vlak prima scoort.

Camera: meer is niet altijd beter

De OnePlus 8T heeft een extra camera tegenover de OnePlus 8. Dat klinkt leuk, maar in de praktijk is er helaas weinig veranderd. Achterop de OnePlus 8T zit een camera-eiland met een 48-megapixel hoofdcamera, een 16-megapixel groothoekcamera, een 5-megapixel macrocamera en een 2-megapixel zwart-witcamera. Die laatste is nieuw, en zou volgens OnePlus foto’s met een filter erop mooier maken. In de praktijk zien die foto’s met filter er niet erg bijzonder uit, en lijkt die vierde camera er vooral om marketingredenen te zitten.

Ook verder zijn de camera’s iets veranderd. De macrocamera heeft nu een resolutie van 5 megapixel en is daarmee wat nuttiger geworden. De foto’s die eruit komen zijn nog steeds niet briljant, maar nu wel zo bruikbaar dat je er iets mee kunt. De groothoekcamera is kwalitatief voldoende en heeft een wat grotere beeldhoek dan voorheen: 123 graden tegen 116 graden op de OnePlus 8.

Geschoten met de groothoekcamera

Geschoten met de hoofdcamera

De hoofdcamera maakt gebruik van de inmiddels bekende IMX586-sensor van Sony die OnePlus al sinds de 7-serie toepast. Het is een 48-megapixelsensor die dankzij pixel binning 12-megapixelfoto’s maakt. Die zijn voldoende voor het dagelijks gebruik en dankzij de verbeterde nachtmodus ook in het donker aardig. De camerakwaliteit komt echter niet in de buurt van de OnePlus 8 Pro of veel andere high-endsmartphones, en dat vinden we jammer.

Conclusie

De OnePlus 8T is verkrijgbaar vanaf 599 euro, waarmee OnePlus de 8T net onder de top van de markt positioneert. Daarbij heeft het merk vooral beknibbeld op extra’s die niet essentieel zijn voor een goede gebruikservaring. Denk aan draadloos opladen, een volledig waterdichte behuizing en een indrukwekkende camera. De zaken die wél direct bijdragen aan de gebruikservaring zijn allemaal erg goed voor elkaar. Denk daarbij aan het handzame en goed afgewerkte ontwerp, het mooie scherm, de goede batterij en de fijne software die goed presteert.

Daarbij ondersteunt OnePlus zijn smartphones uitstekend en doet het merk inmiddels mee aan het Android Enterprise Recommended-programma. Het draagt allemaal bij aan het totaalplaatje van de OnePlus 8T en maakt de smartphone een uitstekende keuze voor wie een snelle no-nonsense telefoon waar hij lang plezier van zal hebben wil.