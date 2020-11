Review: Microsoft Surface Laptop Go, luxe laptop voor onderweg

Voor het eerst brengt Microsoft dit najaar in de Surface-lijn een betaalbare laptop uit. De Surface Laptop Go heeft niet de krachtige specificaties van zijn grotere broers, maar moet desondanks een erg goede gebruikservaring bieden voor weinig geld. In deze review zoeken we uit of dat lukt.

Microsoft bracht al eerder tablets uit in de Surface Go-lijn, met eerder dit jaar de Microsoft Surface Go 2 als nieuwste toevoeging. De Surface Laptop Go zet de draagbare, betaalbare en gebruiksvriendelijke Go-lijn voort, maar dan in laptop-formaat. Waar de Surface Go puur vanwege de tablet-formfactor en volledige Windows-integratie in zijn prijsklasse behoorlijk uniek is, komt de Surface Laptop Go terecht in een drukke markt vol betaalbare laptops. Die concurrentie hoopt Microsoft vooral aan te gaan met een gestroomlijnde gebruikservaring en relatief luxe uitstraling.

Surface ontwerp

Het ontwerp van de Surface Laptop Go is typisch voor een Surface-product en daarmee een duidelijke troef voor deze laptop. Over het algemeen zijn betaalbare laptops gemaakt van plastic, voorzien van flinke schermranden en een beetje rommelig qua uiterlijk. De Surface Laptop Go is het tegenovergestelde daarvan.

De schermranden van de Surface Laptop Go zijn bijzonder klein. Kleiner dan die van de Surface Laptop 3 zelfs, wat in deze klasse best bijzonder is. Het ontwerp is strak en goed afgewerkt zoals je van een Surface-product gewend bent. De laptop is in Nederland alleen in de kleur platinum beschikbaar en heeft slechts een subtiel glanzend Microsoft-logo op de verder strakke matte klep.

De laptop is grotendeels gemaakt van metaal; alleen de onderkant is plastic. Daar merk je echter weinig van, en het zorgt er zelfs voor dat de laptop wat lichter is. Met zijn 1110 gram is het zelfs de lichtste laptop van Microsoft tot nu toe en neem je hem makkelijk overal mee naartoe.

Functioneel in orde

Functioneel is het ontwerp van de Surface Laptop Go in orde, maar niet veel meer dan dat. Aan de rechterkant zit slechts de Surface Connect-poort, die je primair voor opladen zult gebruiken. Links zitten een enkele USB-A- en USB-C poort samen met de 3,5mm audiojack. De USB-C poort ondersteunt geen Thunderbolt, maar kan natuurlijk wel gebruikt worden om de laptop op een display en/of dock aan te sluiten. De aanwezigheid van slechts een van beide type USB-poorten zorgt ervoor dat je als je de Laptop Go op kantoor wilt gebruiken al snel met zo’n dock moet gaan werken.

De Windows Hello-camera die we kennen van de meeste Surface-producten is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een vingerafdrukscanner. Die zit verwerkt in de powerknop in het toetsenbord, en zorgt ervoor dat je alsnog gebruik kunt maken van Windows Hello voor eenvoudige ontgrendeling en authenticatie.

Het toetsenbord zelf is opvallend prettig. Ondanks het formaat van de laptop waren we na een uurtje typen gewend en lukte het prima om flinke lappen tekst op de Laptop Go te schrijven. De toetsen voelen prettig aan, hebben behoorlijk wat key travel en geven voldoende feedback. Het enige nadeel is dat het toetsenbord niet voorzien is van achtergrondverlichting. De trackpad is net als het toetsenbord klein maar fijn. Hij is gevoelig, ondersteunt multitouch-gebaren en voelt prettig aan. Natuurlijk is het niet zo prettig als de trackpads in grotere laptops, maar voor het formaat valt het alleszins mee.

Standaard met touchscreen

Het formaat is namelijk niet zo groot. De Surface Laptop Go heeft een 12,4-inch scherm en is daarmee kleiner dan veel concurrenten. Het scherm is in alle uitvoeringen hetzelfde en altijd aanraakgevoelig. Ook dat is behoorlijk bijzonder voor een betaalbare laptop.

Het paneel heeft een beeldverhouding van 3:2, waarmee basis productiviteitstaken goed tot hun recht komen. Fijn, want dat is toch vooral waar je deze laptop waarschijnlijk voor zult gebruiken. Voor split-screen multitasken en grafische applicaties is het minder, maar dat lijkt ons voor het gebruik van deze laptop geen probleem. De beeldkwaliteit van het display valt niet tegen: de kijkhoek is goed, de helderheid ruim voldoende en de kalibratie netjes. De resolutie schiet helaas wel tekort. Waar de meeste laptops tegenwoordig minimaal een full HD-scherm hebben, moet de Surface Laptop Go het doen met 1536×1024 pixels. Dat resulteert in een pixeldichtheid van 148 ppi en dat is niet bijzonder veel.

Krachtig in eenvoudig gebruik

Microsoft adverteert met een lage beginprijs van de Surface Laptop Go: vanaf 629 euro haal je het apparaat al in huis. Dan krijg je meteen een 10e generatie Intel Core i5-processor: die zit in alle uitvoeringen van de Surface Laptop Go. Los daarvan is het wel erg karig: de basisversie van de Surface Laptop Go heeft namelijk slechts 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Daarvan blijft volgens Microsoft grofweg de helft over na de installatie van Windows. Bovendien is deze versie niet in de zakelijke markt beschikbaar, en wordt hij dus alleen met Windows 10 Home geleverd.

Zakelijk begint de laptop bij 899 euro. Dan krijg je dezelfde Core i5-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en Windows 10 Pro. Nog steeds niet heel ruim, maar voor licht gebruik voldoende. Wij hebben de duurste configuratie van de Surface Laptop Go in huis; voorzien van 16GB RAM en een 256GB SSD. Daar betaal je 1349 euro voor en dan kruipt de prijs gevaarlijk dicht tegen die van krachtigere en uitgebreidere ultrabooks zoals de nieuwe MacBook Air en Dell XPS 13 aan. De Surface Laptop Go moet het daarom wat ons betreft vooral hebben van de wat lichtere configuraties.

Kijken we naar de praktijkprestaties, dan zet het beeld dat de Surface Laptop Go vooral gericht is op mensen die niet teveel op hun laptop willen doen door. Als je vooral mailt, met documenten werkt en software als Slack of Teams gebruikt presteert de Surface Laptop Go prima. Het gaat allemaal vlot en zonder problemen. Ga je met grote bestanden aan de slag of probeer je bijvoorbeeld een paar foto’s te bewerken, dan draait de – weliswaar vrij stille – fan van de Laptop Go overuren en wordt het allemaal wat trager.

Die zware belasting heeft ook zijn weerslag op de batterij. Microsoft claimt een batterijduur van 12 uur voor de laptop. Dat is misschien een beetje overdreven, maar als je het niet te gek maakt kom je de werkdag wel door. Belast je de laptop zwaarder, dan gaat de batterijduur relatief snel achteruit. Dankzij de snellaadondersteuning zit de laptop wel snel weer vol: krap anderhalf uur voor een volle lading.

Gericht op videoconferencing

Thuiswerken en videomeetings zijn tegenwoordig vanwege corona de norm, en de verwachting is dat we dat ook later blijven doen. Microsoft speelt daar handig op in door de Surface Laptop Go goed uit te rusten voor videoconferencing. De laptop heeft twee far-field microfoons die ook als je wat verder van de laptop af bent nog goed te horen zijn. De 720p webcam is niet briljant, maar voldoende om je goed in beeld te brengen.

De speakers van de Microsoft Surface Laptop Go klinken als je er muziek op afspeelt een beetje hol en de hogere tonen worden schel weergegeven. Stemmen worden daarentegen wel behoorlijk goed en vooral duidelijk ten gehore gebracht. Ook daar ligt de focus dus op videobellen.

Conclusie

Waar veel betaalbare laptops vooral zoveel mogelijk prestaties en functionaliteit willen bieden voor hun prijs, pakt de Microsoft Surface Laptop Go het anders aan. Het hele apparaat is gebouwd om een zo prettig mogelijke gebruikservaring te bieden voor wie veel onderweg is en niet te zware taken wil verrichten.

Dat betekent dat je op het vlak van functionaliteit en geheugen wat inlevert. De Surface Laptop Go heeft een beperkt setje aansluitingen en de basisversie komt met nogal weinig werkgeheugen en opslagruimte. Zaken waar je niet heel veel last van hebt als je vooral met kleinere documenten werkt en veel onderweg bent. Door zijn bijzonder compacte, strakke en goed afgewerkte ontwerp, fijn toetsenbord, goede videobelmogelijkheden en prima batterijduur bij licht gebruik leent hij zich uitstekend voor eenvoudig en mobiel gebruik. Dat de laptop standaard met een touchscreen uitgerust is, is een leuke extra.

Alleen de vrij lage schermresolutie vinden we echt een nadeel voor de beoogde gebruiker van de Microsoft Surface Laptop Go. Verder is het goed om je af te vragen hoeveel werkgeheugen en opslagruimte je nodig hebt. Als dat meer dan 8GB en 128GB is komt de prijs van deze laptop behoorlijk dicht in de buurt van geavanceerdere modellen en wordt dat wellicht een betere keuze.