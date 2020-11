Review: Google Pixel 5 – stevig, degelijk, veilig

Google slaat met de Pixel 5 een nieuwe weg in voor zijn Pixel-lijn: het toestel heeft een conventioneel ontwerp, geen rare fratsen en een lagere prijs. Tegelijk blijven de traditionele pluspunten behouden. Dat maakt deze Pixel 5 een uitstekende allrounder. In deze review lees je daar alles over.

De Pixel 4 en Pixel 4 XL waren bijzondere smartphones. Naast de schone Android-software en goede camera’s die je van een Pixel mag verwachten, hadden de smartphones bijzondere radar-bediening, behoorlijk grote bezels en een matige batterij. Een niet erg goed gebalanceerd totaalplaatje dus. Gekoppeld met het hoge prijskaartje konden de smartphones daardoor op weinig enthousiasme rekenen.

Vergeleken met vorig jaar, pakt Google het met de Pixel 5 erg behouden aan. De smartphone is stevig en degelijk ontworpen en moet het nog steeds hebben van zijn goede camera en softwarebeleving. De hardware is vooral beter gebalanceerd. De snelle chipset heeft plaatsgemaakt voor een iets eenvoudiger exemplaar, maar daar staan een beter scherm, grotere batterij en kleinere schermranden tegenover. De adviesprijs is wat gezakt, naar 630 euro in Frankrijk en iets minder in Duitsland. Officieel verkoopt Google de Pixel 5 niet in Nederland; wie het toestel wil moet uitwijken naar het buitenland of retailers die hem importeren. Onder andere Belsimpel biedt hem aan, en leende aan ons dit reviewtoestel.

Belangrijke specificaties

Scherm 6″ OLED, 1080×2340 pixels. 90Hz verversingssnelheid Netwerkondersteuning 5G Processor Qualcomm Snapdragon 765G (2,4GHz octacore, 7nm) Geheugen 8GB RAM, 128GB opslagruimte Accu 4080mAh, 18W snelladen, 12W draadloos laden Software Android 11 Camera 12 megapixel hoofdcamera, 16 megapixel groothoekcamera. 8 megapixel frontcamera

Stevig, degelijk, duurzaam

De meeste smartphones zijn tegenwoordig gemaakt van glas en aluminium. Dat ziet er luxe uit, maar heeft als nadeel dat de achterkant vaak glad is en na een val kan breken. Google pakt het met de Pixel 5 daarom anders aan: de Pixel 5 is gemaakt van 100 procent gerecycled aluminium, gecoat met plastic. Dat laatste zorgt ervoor dat de smartphone minder luxe overkomt, maar wel beter in de hand ligt. De Pixel 5 maakt een erg degelijke en stevige indruk, en is bovendien IP68-waterdicht.

Bijkomend voordeel van de plastic coating, is dat die het mogelijk maakt om draadloos te laden. Aluminium blokkeert de stroomoverdracht, maar vanwege de plastic coating heeft Google een gat in de aluminium behuizing kunnen maken waardoor de spoel wel vrij toegankelijk is. Een slimme oplossing om een aluminium behuizing te combineren met ondersteuning voor draadloos laden. Ook reverse wireless charging wordt ondersteund, waardoor je de Pixel kunt gebruiken om bijvoorbeeld je smartwatch of draadloze oordopjes op te laden.

Aan de voorkant pakt Google het een stuk moderner aan dan met de vorige Pixels. De Google Pixel 5 heeft kleine randen om zijn oledscherm, en een kleine uitsparing voor de camera in de linker bovenhoek. Die camera ondersteunt overigens geen gezichtsherkenning, dat is jammer. De vingerafdrukscanner is niet in het scherm verwerkt maar zit achterop de smartphone. Iets minder fancy, maar functioneel wat ons betreft wel zo handig. Hij is namelijk blind te vinden en werkt goed.

De Pixel 5 moet het doen zonder audiojack en heeft in beperkte mate stereospeakers. Dat zit als volgt: in principe heeft de Pixel 5 twee geluidsbronnen, die samenwerken om stereo geluid neer te zetten. Een daarvan is een fatsoenlijke speaker op de onderkant, die prima geluid voortbrengt. De andere bron is een in display speaker aan de bovenkant. Dat wil zeggen dat de bovenkant van het scherm trilt en zo geluid produceert. Dat is prima voor telefoongesprekken, maar heeft als je media-audio luistert weinig in de pap te brokkelen. Het bovenste ‘stereokanaal’ komt dus niet zo goed tot zijn recht.

Prima display

Het scherm van de Pixel 5 is gewoon prima. Het gaat om 6-inch oledscherm met full HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 90Hz. Dat maakt het display niet het meest vloeiende scherm en ook qua scherpte en kleurweergave kan hij nét niet mee met de top.

Een probleem vinden we dat niet: de Pixel 5 scoort zowel qua kleurweergave als qua helderheid en scherpte ruim voldoende. Hoewel we hem niet in de felle zomerzon hebben kunnen proberen, levert gebruik in de herfstzon geen problemen op en verwachten we dat ook niet de rest van het jaar. Het scherm is kortom op alle vlakken ruim voldoende, en daar houdt het mee op.

Snel, maar niet de snelste

De prestaties van de Pixel 5 zijn eveneens ruim voldoende en niet meer dan dat. Google heeft ervoor gekozen de Snapdragon 865-chip links te laten liggen en voor een Snapdragon 765G SoC te gaan. Dat is een inmiddels erg populaire middenklasse-processor met 5G-ondersteuning. We komen hem ook tegen in veel goedkopere smartphones als de OnePlus Nord, en ook het werkgeheugen van 8GB is niet super ruim. Om de specificaties van de Pixel 5 hoef je het dus niet te doen.

Toch doet de Pixel 5 het in de praktijk niet verkeerd, ook niet vergeleken met toestellen in zijn eigen prijsklasse. Hoewel je op sommige momenten merkt dat de smartphone een fractie trager is dan andere high-end toestellen, zorgt de goede optimalisatie van Google ervoor dat de smartphone ook nooit irritant langzaam is. Het is de vraag in hoeverre dat beeld over twee jaar nog steeds klopt, en als prestaties erg belangrijk voor je zijn is de Pixel misschien niet zo’n goede keuze. Maar wie gewoon een fijne en snel werkende smartphone wil, hoeft zich geen zorgen te maken om de snelheid van de Pixel.

Wel jammer vinden we de beperkte opslagruimte van 128GB. Hoewel dat voor veel mensen voldoende is, is de opslag niet uitbreidbaar en kun je ook niet kiezen voor een variant met extra ruimte. Wil je graag heel veel apps, documenten en multimedia op je smartphone kwijt kunnen, dan valt de Pixel 5 dus eigenlijk direct af.

De accu van de Pixel 5 is een verademing tegenover die van zijn voorgangers. De 4080mAh-batterij komt met gemak de dag door, ook met intensief gebruik. Zodra je het notificatiecentrum opent krijg je redelijk accuraat te zien tot wanneer de accu het nog ongeveer volhoudt. Mocht je toch wat power tekort komen, dan kun je daar in ieder geval goed op plannen. Het enige nadeeltje op batterijgebied is dat de smartphone met maximaal 18W oplaadt. Het toestel heeft ruim anderhalf uur nodig om van 0 procent naar 100 procent op te laden, en dat is naar hedendaagse standaarden niet bijzonder snel.

Android zoals het hoort

Een van de grote troeven van de Google Pixel 5 is de software. Niet zo gek natuurlijk voor een smartphone die door softwaregigant Google op de markt gebracht wordt. De smartphone biedt een schone versie van Android en is een van de eerste smartphones die op Android 11 draait. Google heeft een paar kleine toevoegingen gedaan, zoals een weer-widget die ook meteen je volgende afspraak laat zien als die binnen een half uur plaatsvindt.

Veel belangrijker dan de software zelf, is de uitstekende ondersteuning die Google biedt. De komende jaren ben je er met deze smartphone van verzekerd dat je direct gebruik kan maken van de nieuwe Android-versies zodra ze uitkomen. Bèta-versies komen het eerst op de Pixel terecht, wat deze smartphone ook uitermate geschikt maakt voor ontwikkelaars van Android-apps.

Wie weinig om de functionaliteit van nieuwe Android-varianten geeft, is nog steeds goed af met de Pixel 5. Beveiligingsupdates worden namelijk ook snel uitgerold voor de smartphone en Google belooft in ieder geval ondersteuning te bieden tot oktober 2023. Daarnaast zijn de Pixels de enige smartphones die een ioXt-beveiligingscertificaat hebben ontvangen én natuurlijk is de Pixel 5 onderdeel van het Android Enterprise Recommended-programma.

Software redt de camera

Hardwarematig is de camera van de Pixel 5 niet veel soeps. De smartphone gebruikt dezelfde IMX363-sensor van Sony als de Pixel 4 én de Pixel 3. Een 12-megapixelsensor die zijn diensten goed bewezen heeft, maar inmiddels behoorlijk verouderd is. Daarnaast ligt – voor het eerst in een Pixel – een 16-megapixel groothoekcamera. Een erg fijne toevoeging die veel extra flexibiliteit biedt tijdens het fotograferen.

Ondanks de verouderde hardware, maakt de Pixel 5 toch ontzettend mooie foto’s. Dat heeft alles te maken met de sublieme beeldverwerkingsalgoritmes van Google, die meerdere beelden samenvoegen tot één uitstekende foto. Dat doen bijna alle smartphones tegenwoordig, maar niemand doet dat zo goed als Google.

De Pixel 5 maakt bijna zonder uitzondering foto’s met mooie kleuren, een uitstekende dynamische range en een goede lichtopbrengst. Wie zonder veel na te denken een plaatje schiet, zal op de Pixel 5 misschien wel de beste resultaten die je in een smartphone kunt vinden krijgen. Toch merk je in de hoeveelheid details die de Pixel 5 op de foto krijgt dat de hardware wat verouderd is. Gelukkig is dat alleen een probleem als je op foto’s inzoomt of ze groot wilt uitprinten.

Portretmodus

Hoofdcamera

Groothoekcamera

Nog een voordeel van de goede software van Google: de portretmodus is erg goed. De algoritmes van Google weten het onderwerp goed uit te snijden van de achtergrond en creëren daarmee een natuurlijke bokeh. Wel valt op dat de algehele beeldkwaliteit van zo’n portretfoto duidelijk minder is dan van een reguliere foto.

De videocamera en de zoomfunctie van de Pixel 5 zijn niet zo goed als gehoopt. De filmcamera maakt beelden met mooie kleuren en best goede stabilisatie, die je op meerdere niveaus kan instellen. Maar de video’s zijn niet zo stabiel en detailrijk als die van de beste high-end smartphones. De zoomfunctie kan geen gebruik maken van een eigen lens. Dat betekent dat de Pixel digitaal inzoomt, en dat komt de kwaliteit niet ten goede. Bovendien heeft de smartphone wat softwareproblemen: het gebeurde ons een aantal keer dat een ingezoomde foto na verwerking opeens toch niet meer ingezoomd was. Dat zal Google ongetwijfeld met een software-update oplossen, maar kan tot die tijd voor irritatie zorgen.

Conclusie

Google zet met de Pixel 5 een stapje naar beneden in de markt, en dat pakt eigenlijk erg goed uit. Om hun sterke prestaties, geweldige scherm of luxe ontwerp hoefde je de Pixel-smartphones van Google toch al nooit te kopen. Op al die vlakken scoort de Pixel 5 nog steeds een ruime voldoende, dus ga je er weinig op achteruit. Bovendien is de basis van de smartphone nu veel beter in orde. De batterij presteert bijvoorbeeld beter en de gigantische schermranden zijn verdwenen.

De traditionele sterke punten van de Pixel zijn gebleven. De Pixel 5 heeft een geweldige camera en fijne software die Google lang up-to-date houdt. Bovendien is de smartphone altijd het snelste van de nieuwe Android-versie voorzien, wat hem ook voor Android developers erg interessant maakt.

Nadelen zitten hem vooral in de hoek van de prijs-kwaliteitverhouding. Zeker met de Nederlandse prijs van ruim 700 euro, biedt de Pixel 5 niet de meest complete ervaring voor zijn geld. De wat tragere Snapdragon 765G-chipset is ruim voldoende, maar niet erg snel in deze prijsklasse. Ook de oplaadfunctie is niet bijzonder snel. Bovendien is de camera erg goed, maar met zijn twee lenzen niet bijzonder uitgebreid. En de maximale opslagruimte van 128GB kan aan de krappe kant zijn.

Geef je meer om een veilige, gebruiksvriendelijke en degelijke smartphone dan om de laatste snufjes of snelste chipset? Dan is de Google Pixel 5 een uitstekende keuze.