Review: OnePlus Nord is bijna de ideale middenklasse-smartphone

OnePlus begon ooit als liefhebbersmerk dat voor weinig geld smartphones met de beste specificaties van dat moment aanbood. Inmiddels heeft OnePlus een positie hoger in de markt ingenomen. De smartphones van OnePlus hebben nog steeds een goede prijs-kwaliteitverhouding, maar zijn wel stevig aan de prijs. De OnePlus Nord brengt daar verandering in en brengt het OnePlus DNA naar een lager prijspunt. In deze review bekijkt Techzine hoe dat uitpakt.

De vraag is natuurlijk: wat is eigenlijk het OnePlus DNA, en hoe verpak je dat anno 2020 in een goedkopere smartphone? Een snelle en vloeiende ervaring, goede software met lange ondersteuning en een scherpe prijs zijn in ieder geval onderdeel van waar OnePlus voor staat. Volgens OnePlus was het niet eerder mogelijk om die ervaring in een middenklasse-smartphone te verpakken, maar kan dat nu door de komst van de Snapdragon 765G-chipset van Qualcomm wel. Deze moderne 5G-chip biedt bijna high-end prestaties maar dan voor een lagere prijs. Hij ligt dan ook aan de basis van de OnePlus Nord. Zo is hij met een prijs vanaf 399 euro duidelijk goedkoper dan de OnePlus 8-serie, maar zet hij toch een vergelijkbare ervaring neer.

Belangrijke specificaties

OnePlus Nord Scherm 6,44″ AMOLED, 1080×2400 pixels. 90Hz verversingssnelheid Netwerkondersteuning 5G Processor Qualcomm Snapdragon 765G (2,4GHz octacore) Geheugen 8GB/12GB RAM, 128GB/256GB opslagruimte Accu 4115mAh, 30W snelladen Software Android 10 met OxygenOS 10 Camera 48 megapixel hoofd, 8 megapixel ultrawide, 5 megapixel dieptesensor, 2 megapixel macro. 32 megapixel frontcamera, 8 megapixel ultrawide frontcamera

Luxe uitstraling

Hoewel we het hier over een middenklasse-smartphone hebben, komt hij op het eerste gezicht niet zo over. De achterkant van de OnePlus Nord is van glas; het frame van plastic. Zowel de achterkant als het frame zijn glanzend, en de smartphone is beschikbaar in grijs of blauw. OnePlus bereikt daar iets bijzonders mee: zowel de kleuren als de afwerking van de smartphone voelen wat goedkoper dan die van de duurdere OnePlus 8-serie, maar op zichzelf heeft de smartphone ondanks zijn plastic frame een luxe uitstraling. Voor een middenklasser ziet hij er zeker niet verkeerd uit.

Op de zijkant van de Nord zit een schuifje om te wisselen tussen de stille modus, de trilstand of het geluid helemaal aan. Dat is een handig extra die uniek is voor OnePlus. Bij eerdere toestellen was het schuifje nog weleens te gevoelig waardoor het geluid per ongeluk aan kon gaan, maar bij de OnePlus Nord hebben we daar geen last van gehad.

Het beveiligen van de OnePlus Nord gaat erg eenvoudig. Naast de standaard pincode kun je kiezen tussen een vingerafdrukscanner die in het scherm verwerkt zit of gezichtsherkenning. Die laatste werkt via de selfiecamera en is dus niet heel veilig, maar werkt wel erg snel en fijn. De vingerafdrukscanner valt in de middenmoot qua prestaties: hij is niet bijzonder snel en heeft nog weleens moeite met het herkennen van een vinger, maar is wel goed genoeg om bruikbaar te zijn.

Helaas is de OnePlus Nord niet voorzien van een 3,5-millimeter audiojack. In duurdere smartphones is dat eigenlijk te standaard, maar in deze prijscategorie zien we zo’n audiojack nog regelmatig. Het is jammer dat OnePlus hem achterwege heeft gelaten. De Nord moet het ook doen zonder stereospeakers en geheugenkaartslot, maar dat is minder een probleem. De enkele speaker van het toestel klinkt niet verkeerd en de standaardopslag van 128GB zal voor veel gebruikers voldoende zijn. Wie behoefte heeft aan meer opslagruimte kan voor honderd euro meer een variant met 256GB opslagruimte kiezen.

Scherm zonder concessies

Een mooi display is een van de aspecten die het gebruik van een smartphone prettig maakt en dat heeft OnePlus goed begrepen. Ondanks zijn lage prijs, doet de OnePlus Nord eigenlijk geen concessies op schermgebied. Hij heeft een 6,44 inch groot amoledscherm met full HD+ resolutie, dat in de praktijk een goede beeldkwaliteit neerzet. De helderheid is ruim voldoende, de kleuren zijn mooi en het contrast oneindig. Bovendien heeft OnePlus gekozen voor een scherm met een verversingssnelheid van 90Hz, waardoor scrollen lekker vloeiend gaat.

Het enige wat mindere punt van het scherm van de Nord is dat er een behoorlijk groot gat in zit voor de frontcamera’s. Omdat OnePlus aan de voorkant niet een maar twee camera’s in deze telefoon gestopt heeft, wordt er wat meer ruimte van het scherm opgesnoept. Zeker voor zakelijk gebruikt lijkt zo min mogelijk onderbreking in het scherm ons belangrijker dan die extra selfiecamera, maar dat is voor iedereen een persoonlijke afweging.

Snel op alle fronten

Wat in ieder geval voor iedereen fijn is, is de snelheid van de OnePlus Nord. OnePlus is van mening dat de achtkernige Snapdragon 765G-chipset die in de Nord ligt de eerste middenklasse chip is die écht snel presteert. Bovendien heeft OnePlus zijn software extra geoptimaliseerd voor de Nord, zodat het meeste uit de chip gehaald kan worden. Na onze testperiode kunnen we beamen dat dat goed gaat.

Eigenlijk merk je alleen bij het gebruik van echt zware applicaties dat de Nord niet zo snel is als een high-end smartphone. Bij normaal gebruik als het lezen en sturen van mails en bekijken van documenten is het verschil eigenlijk bijna niet merkbaar. Het werkgeheugen bedraagt afhankelijk van de versie 8GB of 12GB. 8GB zal voor bijna alle gebruikers al ruim voldoende zijn, maar mocht je behoefte hebben aan meer dan kan de Nord zich met zijn 12GB meten met de top van de markt.

Ondersteuning voor 5G netwerken is ook gewoon aanwezig, wat zeker nu steeds meer providers in Nederland 5G activeren fijn is. Zo weet je zeker dat je ook de komende jaren van de snelste netwerken gebruik kunt maken met de Nord.

Nog een onderdeel waar de Nord snel is: opladen. De smartphone maakt gebruik van Warp Charge 30T; de techniek van OnePlus om met 30 watt op te laden. Binnen een half uur heb je weer zo’n 70% batterijlading in de smartphone zitten, tussen twee meetings even snel bijladen is dus eenvoudig te doen. Van dure smartphones zijn we dat tegenwoordig wel gewend; het is fijn dat OnePlus dat ook in deze goedkopere Nord mogelijk maakt. Overigens is het zeker niet noodzakelijk om na elke meeting op te laden: de OnePlus Nord houdt het met zijn 4115mAh-batterij ook bij intensief gebruik makkelijk een dag vol.

Fijne software met zakelijke misser

Zeker een van de belangrijkste onderdelen van een OnePlus is de OxygenOS-software. Die drijft ook de OnePlus Nord aan, en is niet minder functioneel dan bij de dure smartphones van het merk. De software is snel, heeft een eenvoudige en gestroomlijnde interface en zit boordevol toegevoegde functies. Bovendien doet OnePlus voor de Nord dezelfde updatebelofte als voor zijn topsmartphones: het toestel krijgt minimaal twee jaar Android-upgrades en drie jaar beveiligingsupdates. Voor een middenklasse-smartphone is dat ontzettend goed.

Toch heeft de software van de OnePlus Nord op zakelijk vlak ook een nadeel. De smartphone doet niet mee aan het Android Enterprise Recommended-programma en OnePlus heeft ook geen eigen zakelijke oplossingen. Daardoor zal het toestel niet binnen alle bedrijven met een BYOD-programma geaccepteerd worden en is hij ook voor bedrijven minder interessant om in te kopen. Het is voor IT-afdelingen niet eenvoudig mogelijk om een pool met Nord-toestellen op afstand te managen.

Camera’s: kwantiteit over kwaliteit

OnePlus roept trots dat de Nord maar liefst zes camera’s heeft: twee aan de voorkant een vier aan de achterkant. Voorop gaat het om een 32-megapixel hoofdcamera en een 8-megapixel groothoekcamera; achterop zit naast de 48-megapixel hoofdcamera een 8-megapixel groothoekcamera, een 5-megapixel dieptesensor en een 2-megapixel macrocamera. Die laatste twee camera’s zijn eigenlijk niet zinvol. De portretmodus werkt ondanks die extra dieptesensor niet optimaal. De macrocamera is in theorie leuk, maar stelt kwalitatief helaas weinig voor.

Eigenlijk heeft de OnePlus Nord dus vier bruikbare camera’s. Zowel voor de voor- als achterkant geldt dat de standaardcamera’s voor de klasse goede resultaten neerzetten. Vooral de hoofdcamera aan de achterkant maakt mooie, kleurrijke foto’s met veel detail. ’s Avonds gaat de kwaliteit duidelijk achteruit, maar blijft hij acceptabel.

De groothoekcamera’s zijn beiden kwalitatief niet zo goed, maar wel bruikbaar. Foto’s hebben minder details en zijn niet heel scherp, maar het komt zo nu en dan zeker van pas om een groothoekcamera te hebben. Wat we wel jammer vinden, is dat de kleuren van de groothoekcamera’s niet erg consistent zijn met die van de hoofdcamera’s. Foto’s gemaakt met de groothoekcamera zijn duidelijk fletser en wat te groenig van kleur.

Conclusie

OnePlus is er met de Nord goed in geslaagd zijn DNA naar een goedkopere smartphone over te brengen. De heerlijke prestaties, fijne software en goede complete featureset zorgen ervoor dat de Nord precies zo voelt als we van OnePlus gewend zijn. Echte fouten maakt de Nord niet en dat maakt hem voor consumenten eigenlijk de ideale middenklasse-smartphone. Met zijn prijs van 399 euro is het niet meer de flagship killer die OnePlus vroeger maakte, maar wel een ontzettend goede betaalbare smartphone.

Zakelijk zit dat helaas net iets anders: de smartphone valt niet onder het Android Enterprise Recommended-programma en OnePlus heeft geen eigen zakelijke beheeroplossingen. Maakt je bedrijf daar geen gebruik van? Dan is de Nord een uitstekende keuze die bovendien door de lange en goede update-ondersteuning voorlopig veilig mee kan. Helaas betekent het ook dat de OnePlus Nord voor een bepaalde groep zakelijke gebruikers buiten bereik zal zijn.