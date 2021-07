Review: Dell Mobile Precision 5550 – Pittige mobiele krachtpatser

In deze review nemen we een laptop onder de loep die niet eenvoudig is te overtreffen qua prestaties. De Dell Mobile Precision 5550 is een krachtig werkstation in een mobiele behuizing. In deze Dell Precision 5550 is elk component geoptimaliseerd voor optimale prestaties. We zijn er vrij zeker van dat mensen met een desktop pc van een paar jaar oud het nakijken hebben bij deze pittige krachtpatser. Maar voor wie is het systeem geschikt?

Bij het uitpakken van deze Dell Mobile Precision 5550 waren we niet direct onder de indruk. Dat komt wellicht ook omdat we niet direct de doelgroep zijn voor deze laptop. Na een blik geworpen te hebben op de specificaties, is meteen duidelijk dat we deze laptop echter niet moeten onderschatten. Ook is duidelijk dat de Precision 5550 ontworpen is door Dell voor een specifieke doelgroep. De laptop is namelijk de natte droom van elke creatieve professional die veel bezig is met foto- en videobewerking of video-animaties. Ook architecten, CAT-ontwerpers en data science-specialisten worden enorm blij als ze met deze laptop aan het werk mogen.

Dell Precision 5550 beeldscherm

De Dell Mobile Precision 5550 beschikt over een 15 inch scherm met een 4K-resolutie, 3840 x 2400 pixels (16:10). Het is een scherm met een touchpaneel, dus liefhebbers kunnen het scherm ook bedienen middels aanraking. Verder valt op dat het scherm bechikt over een zeer dunne bezel, waardoor er echt optimaal gebruik is gemaakt van het formaat van de laptop. De gebruiker krijgt echt een fatsoenlijk groot scherm voorgeschoteld. De beeldkwaliteit is in verhouding tot andere laptops erg goed, al meldt Dell hier behalve 100% SRGB-kleuren verder weinig over, maar dat is vandaag de dag niet zo spannend meer. In die dunne bezel zit ook nog een webcam verwerkt met een HD-resolutie.

Powertrain

De Dell Precision 5550 is verkrijgbaar in verschillende configuraties. Elke configuratie is gericht op performance. Zo heeft Dell gekozen voor Intel H-serie. Deze Intel-chips zijn weliswaar geschikt voor mobiele apparaten, maar kunnen ook goed presteren. De Intel H-serie past niet in Intels visie rondom ultrabooks, waarbij een accuduur van minimaal één werkdag een vereiste is. De mobiliteit bij de Dell Precision gaat meer over de mogelijkheid om de laptop mee te kunnen nemen. Bij lichte werkzaamheden kan je zo’n 4 tot 6 uur werken op de laptop, maar zodra je applicaties gebruikt die echt prestaties vereisen, kan de accu ook binnen een uur leeg zijn. Powermanagement is als gebruiker wel belangrijk. Gelukkig hebben Intel en Microsoft hiervoor tegenwoordig hele mooie opties ontwikkeld in het besturingssysteem, waarbij je de performance kan beperken als je op een accu werkt.

Processor

De keuze qua performance bestaat uit Intel Core i5- en Intel Core i7-processoren uit de 10e generatie Intel-processoren. Ook is er nog een absoluut topmodel met een Intel Xeon-processor, de chip die we normaliter enkel in serversystemen tegenkomen. Tot slot kan er gekozen worden uit Intel-processoren met en zonder Intel vPro. Intel vPro biedt de mogelijkheid aan een systeembeheerder om de machine op afstand te beheren, ongeacht of Windows is geladen of niet. Een systeembeheerder kan middels vPro meekijken, maar ook het systeem opnieuw installeren. De keuze voor vPro wordt in veel gevallen gemaakt door echt grote bedrijven om meer controle te hebben over de systemen die gebruikt worden in het bedrijf. Wel zien we de laatste jaren dat de beveiliging meer is verplaatst naar software op het Windows-platform en minder richting Intels vPro.

Werkgeheugen

Naast de keuze uit diverse krachtige processoren, is er ook een breed aanbod in werkgeheugen. Er zijn opties voor 8, 16, 32 en 64GB aan werkgeheugen. Zelfs ECC-registrered behoort hierbij tot de mogelijkheden. ECC-geheugen kan fouten opsporen en verhelpen in het werkgeheugen. Dat maakt het veiliger en het biedt meer garanties. Het komt in laptops eigenlijk zelden voor en is van origine meer gericht op servers.

Opslagcapaciteit

Ook voor de opslagcapaciteit heeft Dell het aanbod lekker breed gemaakt, met een 256GB SSD tot een 2TB SSD. Daarnaast zijn er nog keuzes uit 512GB en 1TB. Een tweede harde schijf met dezelfde opties behoort ook tot de mogelijkheden. Dit mobiele werkstation ondersteunt dus maximaal 4TB aan opslagcapaciteit.

Videokaart / GPU

Tot slot zouden we nog bijna vergeten dat Dell standaard ook nog een discrete GPU meeleverd. De videokaart maakt het systeem juist zo interessant voor de eerder genoemde doelgroepen. Geen videokaarten voor gamers, maar voor specialisten gezien het aanbod in Nvidia Quadro T100 en T200 kaarten gecombineerd met 4GB GDDR5-geheugen.

De complete powertrain van deze laptop is enorm uitgebreid en gericht op prestaties. Als je met deze laptop niet voldoende prestaties kan halen, dan valt een laptop gewoon af. Veel meer prestaties halen uit een mobiel werkstation is zo goed als onmogelijk, dan moet je echt gaan kijken naar desktop pc’s waar je grotere componenten in kwijt kan. Of gaan kijken naar een gevirtualiseerde pc.

Dell Mobile Precision 5550 in gebruik

We openden deze review met de mededeling dat we bij het uitpakken niet direct onder de indruk waren van deze Precision 5550. Dat heeft meer te maken met ons idee van een ideale laptop, ten opzichte van dit model. Wij als redactie zijn veel onderweg, komen bij bedrijven over de vloer om interviews te doen en bezoeken evenementen. Onze laptop gaat standaard mee, wat betekent dat wij enthouisaster worden van een 13 inch lichtgewicht laptop. De Precision 5550 is met zijn 15 inch behoorlijk groter en zwaarder. Met zijn 2 kilo is de laptop niet bepaald een lichtgewicht. Dat is echter ook niet het doel van dit systeem. Alles draait bij dit systeem om prestaties, niets meer en niets minder.

Niet op reis met een Precision

De Precision 5550 biedt de mogelijkheid om hem mobiel te gebruiken en mee te nemen naar een plek om te werken. Eventueel kan op korte treinritten of vliegreizen gewerkt worden. Dit geldt echter niet voor lange reizen, want een stopcontact heb je binnen een aantal uur wel nodig. Ondanks de aanwezigheid van stopcontacten in de trein en het vliegtuig, ga je hier niet mee geholpen zijn. Er wordt namelijk een 130 Watt lader meegeleverd en die werken niet in de trein of het vliegtuig. Die zijn meestal gelimiteerd op 50 a 60 Watt. Is dit een nadeel? Als je het ziet als een nadeel ben je simpelweg niet de doelgroep voor deze laptop. Opladen kan overigens wel snel, in 20 minuten kan de accu tot 35 procent zijn opgeladen en in een uur tot 80 procent.

De laptop is niet ontwikkeld met een balans tussen prestaties en accuduur. Het systeem is vooral gemaakt om te presteren. Ja, je kan het systeem meenemen naar de klant of naar een ander kantoor. Ook kan je er een aantal uur mobiel op werken als je onderweg bent, maar dat moet men meer zien als een bonus. Als je een laptop ontwikkelt met Intel H-processoren of zelfs Intel Xeon-processoren, dan richt je je op prestaties en dus op zware gebruikers.

Presteert zonder te zweten

We hebben ons reviewmodel een tijdje in gebruik gehad. We merkten dat het systeem gewoon vele malen sneller is dan de systemen waar we dagelijks op werken. Op onze redactie werken we veel met laptops waarin een zogenaamde Intel-processor uit de U-serie zit. De U staat voor ultra low-power, waarbij de accuduur als belangrijkste speerpunt wordt gezien en niet de prestaties. Dit is een wereld van verschil in prestaties. Als we 20 browservensters openen op onze redactiemachine, dan begint onze laptop te blazen. Doen we dat op het reviewmodel, dan gebeurt het eigenlijk niet. Geen centje pijn. Ook bij wat krachtigere applicaties, zoals bij het bewerken van foto’s, het werken met grote Excel-sheets en PowerPointpresentaties geeft dit systeem geen kik. Ook het renderren van video’s gaat echt retesnel op dit systeem. Alles draait om performance.

Toetsenbord en touchpad

Wat we veel doen op de redactie is teksten schrijven. Dat hebben we ook gedaan op de Dell Mobile Precision 5550 en daarover kunnen we kort zijn. De laptop beschikt over een hoogwaardig toetenbord met een korte travel distance op de toetsen. Je hoeft de toetsen dus niet heel diep in te drukken om teksten te schrijven. Volgens Dell minimaal 1,3mm. Wat ons betreft een uitstekend toetenbord om teksten mee te schrijven. Ook de touchpad is lekker groot en beslaat ongeveer de helft van de breedte van de laptop, waardoor je eenvoudig en snel kan navigeren. Ook de reactietijd en multi-touch herkenning is uitstekend.

Behuizing en aansluitingen

De aluminium behuizing is goed stevig en zit uitstekend in elkaar. Dit is echt een kwalitatieve behuizing, maar dat mag ook wel. Het is uiteindelijk een echt high-end systeem, minder hadden we niet geaccepteerd. Wat betreft de aansluitingen, Dell heeft gekozen voor 3 USB Type-C aansluitingen met USB 3.2 Gen 2 ondersteuning. De twee USB C-poorten aan de rechterzijkant beschikken ook over Thunderbolt 3. De poort aan de linkerkant heeft geen Thunderbolt 3. Wel kunnen alle drie de poorten worden gebruikt om het systeem te voeden van stroom. Er is geen USB Type A-poort aanwezig, maar hiervoor wordt wel een dongle meegeleverd.





Verder heeft Dell gekozen voor een Kensington slot-aansluiting. Niet geheel overbodig bij een laptop in deze prijsklasse. Een universele audiopoort en uiteraard een slot voor een SD-kaart zijn aanwezig. Die geheugenkaartsloten waren een tijdje vrij standaard, maar verdwijnen tegenwoordig van steeds meer systemen. Gezien de Precision 5550 zich vooral richt op creatieve professionals me audio en video-apparatuur is het geheugenkaartslot wel essentieel en daarom ook aanwezig.

Prijs en beschikbaarheid

De Dell Mobile Precision 5550 is beschikbaar vanaf ongeveer 2250 euro. Het reviewmodel dat wij hebben getest, lag meer in de prijsklasse van 4000 euro. Daarmee is de Dell Mobile Precision 5550 dan ook duidelijk niet voor iedereen geschikt. Alleen voor mensen die professioneel het maximale uit hun laptop willen halen en die nooit meer dan een paar uur verwijderd zijn van een stopcontact.