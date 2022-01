Twee maanden met de iPhone 13 & 13 Pro – jaartje overslaan?

Je kunt er de klok op gelijk zetten: elke oktober introduceert Apple zijn nieuwe iPhone line-up. Inmiddels zijn we bij nummertje 13 beland. We hebben de iPhone 13 en iPhone 13 Pro Max nu twee maanden in gebruik en stellen onszelf de vraag: loont het misschien om deze iPhone-generatie over te slaan?

Apple’s nieuwe iPhone 13 line-up bestaat uit vier modellen, de iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. In de tabel hieronder zie je de belangrijkste verschillen tussen de vier modellen, maar grofweg kun je zeggen dat de iPhone 13 het mainstream-model is en de iPhone 13 mini een kleinere versie hiervan. De iPhone 13 Pro is een high-end model en de iPhone 13 Pro Max een grotere versie hiervan.

Ben je op zoek naar een handzame smartphone, dan kun je wat ons betreft stoppen met lezen: de iPhone 13 mini is simpelweg de beste smartphone op de markt met een klein display (5,4 inch) en heeft ten opzichte van zijn voorganger een aanzienlijk betere accuduur en camera. Zelfs in het uitpuilende Android-kamp zijn er eigen geen toestellen te vinden die dezelfde functionaliteit en prestaties bieden. Voor deze (beperkte) doelgroep is de iPhone 13 mini dus een no-brainer.

De meeste kopers zullen echter twijfelen tussen de iPhone 13, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Het beste verkoopargument voor de Pro Max is uiteraard het 6,7-inch scherm, dat aanzienlijk meer schermoppervlak biedt dan de twee andere uitvoeringen die het met een 6,1-inch scherm moeten doen. Voor veel mensen is de Pro Max overigens écht een maatje te groot; ondergetekende schaart zich daar in ieder geval zeker achter. Hoe het ook zij: hoe bepaal je nu welk model het beste bij je past en is het eigenlijk wel nuttig om dit jaar te upgraden?

iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max Vanaf-prijs € 809 € 909 € 1.159 € 1.259 Schermdiagonaal 5,4 inch 6,1 inch 6,1 inch 6,7 inch Schermresolutie 2340×1080, 476ppi 2532×1170, 460ppi 2532×1170, 460ppi 2778×1284, 458ppi Schermtype Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED ProMotion nee (60Hz) nee (60Hz) ja (10-120Hz) ja (10-120Hz) Processor A15 Bionic A15 Bionic A15 Bionic A15 Bionic Opslag 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Camera achter 12MP (wide), 12MP (ultawide) 12MP (wide), 12MP (ultawide) 12MP (tele), 12MP (wide), 12MP (ultrawide) 12MP (tele), 12MP (wide), 12MP (ultrawide) Zoom (optisch/digitaal) nee / 5x nee / 5x 3x / 15x 3x / 15x Camera voor 12MP 12MP 12MP 12MP Connectiviteit 802.11ax, Bluetooth 5.0 802.11ax, Bluetooth 5.0 802.11ax, Bluetooth 5.0 802.11ax, Bluetooth 5.0 5G-ondersteuning ja ja ja ja Draadloos laden ja (15W) ja (15W) ja (15W) ja (15W) Afmetingen 132 x 64 x 7,7 mm 147 x 72 x 7,7 mm 147 x 72 x 7,7 mm 161 x 78 x 7,7 mm Gewicht 141 gram 174 gram 204 gram 240 gram

Minimale verbeteringen

We gaan in deze review niet uitgebreid meer in op het design en de basismogelijkheden van de iPhone; sinds de introductie van de iPhone X in 2017 is er namelijk weinig veranderd aan het uiterlijk en hebben de grootste verbeteringen zich onder de motorkap afgespeeld. We kijken hier vooral naar de verbeteringen ten opzichte van de vorige generatie, de iPhone 12.

In de volgende tabel hebben we de iPhone 12 en 12 Pro tegenover de iPhone 13 en 13 Pro afgezet. Als we op deze tabel af moeten gaan dan zijn er dit jaar wel érg weinig veranderingen doorgevoerd. Goed, een nieuwe processorgeneratie is logisch, en de iPhone 13 Pro heeft nu drievoudige optische zoom en een maximale opslag van 1 terabyte. Heel erg spannend is dat niet. Pas als we echt in de details duiken, zien we een aantal interessante verschillen. Zo maken zowel de iPhone 12 als 13 gebruik van hetzelfde schermpaneel, maar de helderheid is bij de iPhone 13 line-up met 28 procent verhoogd. Dat zorgt onder meer voor een betere afleesbaarheid van het scherm in zonlicht.

iPhone 12 iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 12 Pro Schermdiagonaal 6,1 inch 6,1 inch 6,1 inch 6,1 inch Schermresolutie 2532×1170, 460ppi 2532×1170, 460ppi 2532×1170, 460ppi 2532×1170, 460ppi Schermtype Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED ProMotion nee (60Hz) nee (60Hz) ja (10-120Hz) nee (60Hz) Processor A14 Bionic A15 Bionic A15 Bionic A14 Bionic Opslag 64GB, 128GB, 256GB 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 128GB, 256GB, 512GB Camera achter 12MP (wide), 12MP (ultrawide) 12MP (wide), 12MP (ultawide) 12MP (tele), 12MP (wide), 12MP (ultrawide) 12MP (tele), 12MP (wide), 12MP (ultrawide) Zoom (optisch/digitaal) nee / 5x nee / 5x 3x / 15x 2x / 10x Camera voor 12MP 12MP 12MP 12MP Afmetingen 147 x 72 x 7,4 mm 147 x 72 x 7,7 mm 147 x 72 x 7,7 mm 147 x 72 x 7,4 mm Gewicht 164 gram 174 gram 204 gram 189 gram

Ook niet uit de tabel af te lezen is dat de camera’s van de iPhone 13 aanzienlijk beter zijn dan die van de iPhone 12. De 12-megapixel-sensor is aanzienlijk groter, waardoor de iPhone 13 maar liefst 47 procent meer licht vangt én nu optische beeldstabilisatie ondersteunt. Date wil zeggen, betere en scherpere foto’s, zeker bij lastige lichtomstandigheden. In onze praktijktests merken we dat er overdag weinig verschil zit tussen foto’s die we met de iPhone 12 en iPhone 13 maken, maar zodra het begint te schemeren of zodra we foto’s binnenshuis met sfeerlicht maken, laat de nieuwe sensor in de iPhone 13 overduidelijk zijn spierballen zien.

Bij de iPhone 13 Pro (en Pro Max) zijn de verschillen met de voorgangers groter. Naast de verbeterde schermhelderheid heeft Apple nu ook gekozen voor ProMotion, een techniek die de verversingsfrequentie van het scherm niet langer op 60 Hz vergrendelt, maar aanpast aan de applicatie en omstandigheden. ProMotion past de verversingsfrequentie hierbij dynamisch aan tussen de 10 en 120 Hz. Dat levert vooral veel voordelen op bij gaming en videobewerking, maar is zelfs al merkbaar bij het scrollen door webpagina’s. Een nadeel is vooralsnog dat ontwikkelaars hun apps moeten updaten om gebruik te kunnen maken van ProMotion, maar we vermoeden dat dit probleem zich vanzelf wel oplost – in ieder geval voor de bekendere apps. Wie eenmaal gewend is aan ProMotion zal niet graag meer overstappen op een toestel dat dit niet ondersteunt; scrollen voelt dan ineens heel onnatuurlijk en schokkerig aan.

De allergrootste verbetering bij de iPhone 13 Pro (Max) zit ‘m echter in de camera’s. Naast de verbeteringen die we hiervoor al genoemd hebben vangt de ultragroothoeksensor maar liefst 92 procent meer licht op (en is hiermee nu ook geschikt voor Night Mode). Het camera-eiland steekt bij deze iPhones aanzienlijk meer uit dan voorheen en dat maakt deze iPhones ook behoorlijk ‘top heavy’, iets waar we niet onverdeeld blij mee zijn. Maar wat je ervoor terug krijgt is de moeite waard – als je fanatiek filmer bent.

ProRes & Filmmodus

De iPhone 13-serie maakt gebruik van een nieuwe generatie processor, de A15 Bionic. De grote verschillen, in het kort, zijn een hogere kloksnelheid en aanzienlijk meer cache, wat tot forse prestatiewinsten kan leiden (gemiddeld 20 procent in Geekbench). Daarbij is de energieconsumptie vaak lager dan bij de A14. Ook de ‘Neural Engine’ is aanzienlijk sneller dan voorheen: dit deel van de processor handelt alle ‘machine learning’-taken af, zoals Siri-opdrachten en berekeningen bij fotografie en video.

Wat de iPhone 13 Pro (Max) zo interessant maakt zijn de mogelijkheden die geboden worden door de combinatie van het verbeterde camera-eiland en de A15 Bionic. Wie wel eens met een recente iPhone heeft gefotografeerd weet dat de Camera-applicatie automatisch het gezicht herkent van het hoofdonderwerp; de iPhone 13 Pro herkent nu meerdere gezichten en herkent daarnaast ook huisdieren en kan zelfs overweg met voorwerpen die de focus moeten krijgen. In deze Filmmodus is het zelfs mogelijk om eenvoudig de focus van één onderwerp handmatig of automatisch naar het andere te verschuiven (focus pull). De focus en mate van bokeh kunnen zelfs achteraf in iMovie of Final Cut Pro worden aangepast. Ook ondersteunt de A15 Bionic-processor het schieten van filmmateriaal in Dolby Vision HDR.

Fotografeer of film je niet alleen voorwerpen op afstand, maar ook dichtbij? Dan is er nu ook een macrostand die automatisch geselecteerd wordt wanneer het hoofdonderwerp dicht bij de cameralens komt. De scherpstelafstand is voor de iPhone 13 Pro verkleind naar een indrukwekkende 2 centimeter. Het wisselen tussen normale en macro-stand gebeurt automatisch, maar is sinds iOS 15.2 gelukkig ook handmatig uit te schakelen.

Dat Apple zich met de iPhone 13 Pro bijna expliciet op foto- en videoprofessionals richt, blijkt al helemaal uit de ondersteuning van ProRes. Dit is een geavanceerde videocodec die overwegend wordt gebruikt in de filmindustrie. ProRes biedt een hogere kleurgetrouwheid en lagere compressie (vergelijkbaar met het RAW-formaat bij fotografie). Voor de gemiddelde gebruiker is de toevoeging van ProRes echter complete overkill, zeker gezien de enorme bestandsgroottes waar je bij ProRes mee te maken krijgt.

Conclusie

En zo komen we weer uit bij het begin van deze review. Is de iPhone 13-serie een verplichte aankoop? Nee, tenzij je op zoek bent naar een klein toestel, want de iPhone 13 mini kun je dan blindelings aanschaffen. Voor wie op dit moment met een goed werkende iPhone 11 of 12 rondloopt is er echter geen overtuigende reden om te upgraden naar een iPhone 13. De belangrijkste merkbare verbetering zit ‘m in de camera, maar dat zal je alleen merken als je veel fotografeert bij sfeerlicht. Ook is het bij de iPhone 13 jammer dat ProMotion ontbreekt; we zouden de gok wagen om te wachten op de iPhone 14, die dit hopelijk wél ondersteunt.

De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zijn eveneens lastig aan te raden als upgrade, zeker gezien de forse prijskaartjes die aan deze toestellen hangen. Ja, ProMotion is prettig, maar daar schaf je geen nieuw toestel voor aan. De grootste verbeteringen in de Pro-modellen zitten hem in eveneens in de camera’s, maar tenzij je (semi)professioneel fotografeert of filmt zien we het ook hier niet lonen om te upgraden zolang je huidige toestel nog voldoet.

We hopen dat Apple met de iPhone 14 line-up een paar extra overtuigende argumenten zal geven, zoals het verdwijnen van de notch of de terugkeer van Touch ID (in de zijknop of onder het scherm). Wij durven een upgrade tot die tijd wel uit te stellen.