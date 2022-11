Analytics en AI krijgen steeds meer aandacht binnen organisaties. De technologieën kunnen immers ondersteuning bieden in uitdagende tijden. Tijdens de Covid-19-pandemie zagen organisaties dat in, maar ook gedurende de disruptieve gebeurtenissen van vandaag de dag. Hoewel de groei van analytics organisaties goed doet, blijken ze ook moeite te hebben een samenhangende analytics- en AI-strategie te ontwikkelen. Hoe pak je de uitdagingen aan?

Medewerkers binnen organisaties kloppen vandaag de dag vaak aan bij IT’ers en data scientists om AI en analytics in te zetten. Ze willen eigenlijk dat de adoptie van de technologie versnelt, omdat ze dankzij de analyses beter ondersteund worden bij het nemen van de juiste beslissingen. De investeringen zijn wel gedaan, maar het is de vraag of er genoeg waarde behaald wordt.

Een creatieve omgang met de bestaande mogelijkheden is vaak al een flinke winst. Zo laat een praktijktoepassingen van Amsterdam University Medical Center zien dat AI levens kan veranderen en een sector opschudt. Het ziekenhuis ontwikkelde een nieuwe manier om de reactie van een tumor op chemotherapie te evalueren. Door AI zijn artsen in staat snel veranderingen in de vorm en grootte van de tumor te identificeren. Ook kunnen ze beter beoordelen hoe een patiënt reageert op een behandeling.

