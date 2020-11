Hoe zet je succesvol IT-diensten in?

Bedrijven investeren steeds meer in technologie. Met de juiste investeringen kunnen immers verschillende voordelen gerealiseerd worden. Denk hierbij aan het verbeteren van de ervaring van klanten en werknemers. Om de nieuwe diensten ook maximaal bij te laten dragen aan het succes van de organisatie, dienen een aantal stappen gezet te worden.

Zeker gezien het voornemen van de meeste organisaties om het gebruik van clouddiensten te vergroten, is het van belang om alles op orde te hebben. Het management pusht vaak de IT-afdeling om technologische oplossingen aan marktstandaarden te laten voldoen, zodat de verwachting van klanten en werknemers ingelost worden. Het goede nieuws is dan ook dat bedrijfsleiders steeds meer weten over de voordelen van IT-oplossingen.

Toch ziet 53 procent van de besluitnemers dat de business en IT op enige manier nog niet op elkaar afgestemd zijn. Dit moet en kan beter, wil je als bedrijf de gewenste resultaten behalen. Momenteel zijn bedrijfsleiders vooral bezig met het in lijn brengen van de business met IT-strategieën, terwijl IT-leiders zich focussen op het verbeteren van coördinatie en het in lijn brengen van zakelijke processen met IT operations.

