Maximaliseer de investering in Customer Experience met CCaaS

Veel bedrijven geven prioriteit aan het personaliseren van hun producten en diensten voor klanten. Hiermee kunnen ze de customer experience (CX) een flinke boost geven. Toch blijken sommige aspecten nog lastig. Zo is het verbinden van de volledige reis van klanten en medewerkers voor de meeste merken een uitdaging. De juiste Contact Center as a Service (CCaaS)-oplossing pakt dit aan en zorgt ervoor dat de CX-strategie op zij plek valt.

Leidende bedrijven profiteren al van de resultaten en kansen van CCaaS. Met sterk groeiende markten weten de bedrijven die voorop lopen wat ze nodig hebben om ieder contactpunt met de consument te innoveren en differentiëren. Door de cloud kan iedere organisatie gebruikmaken van CX-oplossingen, terwijl voorheen soms alleen de grote multinationals zulke oplossingen konden gebruiken.

Om de flexibiliteit en diversiteit van CCaaS kun je niet meer heen. Je krijgt ermee toegang tot alles van sms en chat, video, selfservice, kunstmatige intelligentie tot collaboration tools. Met CCaaS ligt het statische, complexe en dure on-premises contact center achter ons.

Het toekomstige succes van organisaties in de frontlinie van klantinteracties wordt bepaald door het kunnen leveren van de dynamische, zeer gepersonaliseerde, naadloze customer journeys die klanten verwachten. Of je nu contact wil met klanten of het teamwerk verbeteren: de juiste investering maakt het verschil. Ben je benieuwd wat jouw bedrijf kan doen? Via onderstaand formulier download je een document waarin Genesys het verder toelicht.