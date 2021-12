Whiteboardsamenwerking voor de hybride werkomgeving

Het hybride werkmodel is bijna niet meer weg te denken. Een situatie waarbij al het kantoorpersoneel bijna vijf dagen per week naar locatie komt behoort waarschijnlijk echt tot het verleden. Toch brengt een hybride model uitdagingen en obstakels met zich mee. Een belangrijke vraag waar veel bedrijven en IT-organisatie nu mee te maken krijgen is hoe teams op afstand te ondersteunen en ononderbroken samenwerking te faciliteren.

Om onder de huidige omstandigheden samen te werken, zijn technologische oplossingen nodig. Webcams, vergadercamera’s en conferencingplatformen als Zoom en Microsoft Teams stellen mensen in staat om face-to-face te vergaderen, waar ze ook zijn. Voor daadwerkelijke effectieve samenwerking zijn echter meer tools nodig.

Whiteboards zijn een van de opties. Hoewel whiteboards doorgaans gebruikt worden in situaties waarbij mensen fysiek bij elkaar komen, is het ook op een goede manier digitaal in te zetten voor hybride teams. Met de juiste aanpak krijgen zij realtime weergaven van content, een eenvoudige gebruikerservaring en perfect zicht op het whiteboard.

Een gunstige manier om meetings te ondersteunen, want vanwege het functionele karakter, gebruiken medewerkers het graag. Whiteboards zijn immers ideaal voor brainstormsessies en het vormen van ideeën. Gebruikers maken diagrammen, notities, illustreren concepten, ordenen gedachten en geven les met behulp van whiteboards.

