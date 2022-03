Zet data analytics in om een voorsprong op concurrenten te krijgen

Data wordt vandaag de dag in een ongekend tempo gecreëerd en verbruikt. Deze dataexplosie vereist een schaalbaar platform voor het verzamelen, beheren en analyseren van de gegevens. Het doel is om data analytics en artificial intelligence in te zetten om je organisatie verder te helpen en een voorsprong te krijgen op de concurrentie.

Aan het verkrijgen van waardevolle inzichten uit data zijn verschillende stappen verbonden. Zo komt het regelmatig voor dat bij data preperation het extract-transfer-load (ETL)-proces knelpunten in enterprise data warehouses veroorzaakt. De data warehouse kan vastlopen door een paar zware taken, terwijl meer verwerkingstaken resulteren in minder query-capaciteit.

Processing-taken zijn te offloaden naar een Hadoop-systeem, om zware taken aan te pakken en complexe ETL-processen te versnellen. Bovendien is Hadoop te gebruiken als als aanvulling op een bestaande data warehouse. Door Hadoop als een enterprise data hub te gebruiken, besparen bedrijven flink op de kosten. Het is hierbij de bedoeling om bepaalde data, workloads en processen uit bestaande systemen naar Hadoop te brengen. Dit levert nieuwe mogelijkheden op.

Uiteindelijk verschilt het per sector en bedrijf wat er precies met Hadoop en een moderne analytics-aanpak gerealiseerd kan worden. Via onderstaand formulier download je een document waarin Dell Technologies (in samenwerking met Intel) verder ingaat op het behalen van een concurrentievoordeel met jouw bedrijf.