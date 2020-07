Hoe kies je de juiste Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-oplossing?

Voor veel bedrijven is een Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-oplossing een zinvolle investering. Software-defined HCI levert namelijk verbeterde flexibiliteit en financiële voordelen door elementen van conventionele hardware-defined infrastructuur te virtualiseren. De technologie wordt echter steeds volwassener, waardoor er hogere eisen gesteld worden en bedrijven naar best practices kijken. Je wilt immers de juiste investering maken.

Bij het selecteren van de juiste HCI-oplossing houd je idealiter rekening met eenvoud in het beheer en hoge beschikbaarheid, maar ook efficiëntie in storage. Een goed HCI-platform levert tevens een snelle applicatie-response en snelle backup/restore, terwijl ook de datacenter-voetafdruk afneemt. Daarnaast is het belangrijk dat er cloud-mogelijkheden geboden worden, aangezien veel bedrijven een hybrid cloud-model omarmen.

In onderstaande whitepaper gaat HPE in op al deze factoren waar rekening mee gehouden wordt tijdens het selecteren van HCI. Wanneer een oplossing aan deze voorwaarden voldoet, zal de algehele ervaring met HCI in het datacenter en de cloud toenemen.