IT-infrastructuur verandert: creëer nieuwe kansen en bespaar kosten

Hyper-Converged Infrastructure (HCI) is voor veel bedrijven een meerwaarde gebleken. Door de traditionele componenten compute, storage en networking in een gevirtualiseerde pool te brengen, worden voordelen gehaald zoals verbeterde prestaties en minder hardware. Nu HCI door de markt omarmd is, gaat de technologie ook nieuwe fases in.

Door het verder ontwikkelen van HCI, is het op maat gemaakt voor een verscheidenheid aan gebruikstoepassingen en eisen. Denk hierbij aan een bedrijf dat steeds meer data op speciale locaties wil verwerken: in dat geval kan HCI overweg met edge computing. Maar ook bedrijven met groeiende storage behoeften kunnen geholpen worden met HCI.

Uiteindelijk zijn alleen de beste HCI-oplossingen in staat de hedendaagse IT-uitdagingen aan te pakken. Hierbij staat het vereenvoudigen van de infrastructuur, het reduceren van de totale kosten en het verbeteren van de prestaties centraal. Door op deze zaken te focussen, zijn bedrijven in staat om meer te bereiken met minder of hetzelfde budget.

Door onderstaand formulier in te vullen, download je een pdf waarin Lenovo in samenwerking met Microsoft ingaat op de prestaties van moderne HCI. Zo ontdek je hoe jouw bedrijf nieuwe kansen kan creëren en kosten kan besparen.