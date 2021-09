Wat je moet weten over Hyper-Converged Infrastructure (HCI)

Vandaag de dag is Hyper-Converged Infrastructure de ideale infrastructuuroptie voor bedrijven die competitief willen zijn. Met HCI verzekeren zij zich ervan dat hun datacenters klaar zijn voor de cloud, wat tegenwoordig eigenlijk een must is. Toch ervaren sommige bedrijven het als een moeilijke veranderslag of weten ze niet precies wat de technologie doet. Daarom is het zaak om HCI en de impact op het datacenter te leren begrijpen.

Organisaties die al tientallen jaren bestaan, hebben verschillende IT-trends op zien komen. Denk bijvoorbeeld aan de explosie van het web in de jaren 90, toen server-SAN en storagenetwerken hun intrede deden. Hier kwamen onafhankelijke modules bij kijken die geüpgraded of aangepast konden worden. De infrastructuur zorgde voor een revolutie binnen IT-afdelingen en wordt sindsdien gebruikt. Toch kunnen de oude werkwijzen moeilijk aan de huidige IT-behoeften voldoen. Het is complex, biedt geen goede fundering voor DevOps en is onvoldoende schaalbaar.

Hyper-Converged Infrastructure groeit dan ook steeds meer uit tot de standaard. Deze technologie consolideert compute, storage, networking en virtualisatie in een product. De legacy storage silo’s worden weggenomen en de complexiteit vermindert. HCI stroomlijnt het deployen, beheren en schalen van datacenterresources en resulteert in goede prestaties en weerbaarheid. Daarnaast levert Hyper-Converged Infrastructure ook kostenbesparing op, want hoewel de technologie een investering is, kost het minder dan het blijven upgraden van traditionele SAN-omgevingen.

