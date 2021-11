Flexibele IT is noodzakelijk voor snelheid en effectiviteit

Flexibele IT-modellen met cloud computing en on-demand infrastructuurdiensten zorgen voor snelheid en agility. Het biedt IT-managers de kans om binnen enkele dagen te reageren op de behoeften van de business. Voorheen duurde dat vaak maanden vanwege een lastig aanpasbare IT-omgeving. Het is wel de vraag hoe jouw bedrijf de goede keuze maakt, want de mogelijkheden voor flexibele IT lopen vandaag de dag uiteen.

Bedrijven kunnen een moderne architectuur bouwen met flexibele IT-modellen. Hierbij kan je denken aan het benutten van Infrastructure as a Service, gebruikmaken van application programming interfaces (API’s), containers inzetten en het huren van apparatuur. Door de overstap hoeft de IT-afdeling minder tijd te besteden aan patchen en debugging. Er blijft meer tijd over om te voldoen aan veranderende bedrijfsbehoeftes.

Het merendeel van de organisaties kiezen flexibele opties voor het verwerven van technologie-assets. Wanneer ze op consumptie gebaseerde IT-modellen gebruiken (met name met betrekking tot cloud computing), zien ze een toename van de capaciteiten. Het heeft vooral een positief effect op klanttevredenheid, het identificeren van innovatie en het voldoen aan key performance indicators (KPI’s).

De meeste organisaties zien de voordelen en versnellen hun digitale transformatie-initiatieven. Toch is het een proces dat op grote schaal vraagt om systemen te heroverwegen en opnieuw te organiseren. Wil je van de voordelen profiteren en de juiste keuzes maken? Via onderstaand formulier download je een document van Dell Technologies (in samenwerking met Intel) dat er verder op ingaat.