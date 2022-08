Bij het aanschaffen van zakelijke devices zijn processoren kerncomponenten om rekening mee te houden. Chipfunctionaliteiten en -technologie kunnen immers de productiviteit en het gemak verhogen voor werknemers en de IT-afdeling. Wat kan jouw organisatie precies doen om het meeste voordeel te realiseren?

Veel IT-professionals willen het liefst apparaten met een processor van marktleider Intel. Daarom kijken we nu naar wat deze fabrikant precies kan betekenen. Met name naar de Intel vPro-technologie en de voordelen daarvan. Deze technologie biedt voordelen op het vlak van beheer, security, performance, productiviteit en stabiliteit. Elementen die de afgelopen jaren steeds belangrijker worden, mede door de Covid-19-pandemie.

Door het werken op afstand vragen werknemers meer van hun mobiele apparaten. Denk alleen al aan videobellen, dat een gewoonte is geworden. Ook het beheer en de security van endpoints op afstand vormt een grote uitdaging voor veel bedrijven.

Organisaties willen hybride blijven werken. Vandaar blijft het belangrijk om mobiele apparaten dusdanig in te richten dat de productiviteit van de werknemers er niet onder leidt én het beheer en de security goed geregeld is. In een whitepaper die we in samenwerking met HP en Intel aanbieden ontdek je hoe processortechnologie helpt bij de uitdagingen en hoe je organisatie er optimaal van profiteert.