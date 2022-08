Wil je de IT-infrastructuur van jouw organisatie klaarstomen voor de toekomst? Twijfel je om te migreren naar de cloud? En zo ja, in welke mate? Bij Bechtle geloven we in een hybride datacenteroplossing. Onze visie is dat een modern datacenter de spagaat moet maken tussen maximale flexibiliteit, kostenefficiëntie, beschikbaarheid, automatisering en gegevensbeveiliging. Wij helpen je als trusted IT partner graag om je datacenter klaar te stomen voor de toekomst.

Steeds meer organisaties zetten in op de cloud om het datacenter te ontlasten, om zich flexibeler op te stellen en om de toenemende uitdagingen beter aan te kunnen in een hybride architectuur, bestaande uit public cloud en on-premise structuren. Bij Bechtle geloven we dat het uitgangspunt van elke cloudstrategie daarom een Future Ready Datacenter moet zijn, om zo eenvoudiger uit te breiden naar de cloud en de voordelen daarvan optimaal te benutten.

De reden dat het moderniseren van het datacenter bij steeds meer organisaties hoog op de agenda staat, is onder andere dat de door de jaren heen groeiende infrastructuren steeds moeilijker te beheren zijn. Bij workloads uit de public cloud komt extra complexiteit om de hoek kijken. Het vervangen van klassieke datacentercomponenten zoals servers en storage is al lang niet meer voldoende. Een flexibel infrastructuurplatform is de oplossing.

Maak jouw datacenter klaar voor de toekomst

Een migratie zonder onderbrekingen? Het is een van de voordelen van een Future Ready Datacenter. Ontdek alle voordelen in de whitepaper.