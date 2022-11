De IT-wereld is door de public cloud veranderd. De cloud biedt schaalbaarheid, flexibiliteit en pay-per-use. Organisaties maken dankbaar gebruik van de kansen in de public cloud en genieten zo van duurzame groeikansen.

Tegelijkertijd is IT complexer dan ooit. Zo moeten organisaties nadenken over veilig thuiswerken en het beheren én beschermen van een snel stijgende hoeveelheid data. Daarnaast dient er ingespeeld te worden op de ontwikkelingen rondom big data en IoT. In sommige sectoren wordt er zelfs ingezet op vergaande samenwerkingen en fusies, om schaal te vergroten en kosten te besparen. Het resultaat is een nog complexere IT-situatie.

Het spreekt voor zich dat een transitie naar de public cloud veel voordelen heeft. Toch is het niet altijd de beste oplossing voor data en applicaties. Volgens onderzoek zal uiteindelijk slechts 30 procent van de data in een public cloud terechtkomen. Voor het merendeel van de data en applicaties zal dus een andere oplossing moeten worden gevonden.

Betekent het dat je toch gewoon prijzige hardware zult moeten aanschaffen? Wil het zeggen dat je niet voordelig kunt inzetten op innovatie en flexibiliteit? Dat is allemaal niet het geval. Met SpaceHub Flexible Capacity brengt PQR (in samenwerking met HPE) een belangrijk deel van de public cloud-ervaring naar on-premises datacenters. Zo maak je gebruik van flexibiliteit en schaalbaarheid voor alle data en applicaties, onder Nederlandse wetgeving. Door onderstaand formulier in te vullen download je een gids met verdere toelichting.