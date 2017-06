‘Your cloud is our expertise’: Rackspace gaat vol voor multi-cloud

Services

Rackspace is voor iedereen die de ontwikkelingen op het gebied van managed services, datacenters en de cloud volgt, een meer dan bekende naam. Mede door de sterke opkomst van giganten zoals Microsoft met Azure en Amazon met AWS, richt Rackspace zich op het bieden van managed services in multi-cloud-omgevingen. Wij spraken met Bert Stam, Sales Director Northern Europe bij Rackspace over de ontwikkelingen en trends in dit deel van de markt.

De groei van de cloud in de zakelijke markt is inmiddels in een stroomversnelling terechtgekomen. Diensten zoals Azure en AWS laten groeicijfers zien om van te watertanden; steeds meer bedrijven maken de stap van on-premise datacenters naar de datacenters van onder andere Rackspace, Microsoft en Amazon. Dit biedt echter ook de nodige mogelijkheden voor bedrijven die services willen en kunnen verlenen om deze complexe technologie te beheren. Dat is op dit moment dan ook precies waar een deel van de strategie van Rackspace op is gericht. Met haar multi-cloud-benadering wil Rackspace bedrijven een keuze uit verschillende clouds bieden, ook als de voorkeur uitgaat naar meer dan één cloud. Rackspace biedt managed services in een mix van diverse public en private clouds.

Op zich is dit natuurlijk een uitstekende strategie, waar ook zeker vraag naar is. Hij gaat er echter wel vanuit dat de data van een bedrijf over meerdere clouds verdeeld wordt. Is dat wel de realiteit? Er zijn immers bedrijven die ‘all-in’ gaan, dus van een volledige on-premise structuur naar een volledige single cloud-structuur. Daarvoor heeft de multi-cloud strategie toch eigenlijk geen zin? Volgens Bert Stam zal het allemaal zo’n vaart niet lopen, simpelweg omdat niet alle workloads geschikt zijn of optimale prestaties leveren in een en dezelfde omgeving. Uiteraard geldt dit vooral voor oudere workloads. Applicaties die in de cloud worden ‘geboren’, zoals dat zo mooi heet in het jargon van de cloud-wereld, zijn meer geschikt voor public cloud, omdat dit aan de basis ligt van hoe ze gebruikt worden.

All-in of toch te veel legacy?

Zo zijn er bedrijven als General Electric (GE), een bedrijf dat all-in zegt te zijn gegaan en alles naar de cloud te willen migreren. Dan moet daar heel erg veel werk voor verricht worden om bijvoorbeeld allerlei verouderde applicaties geschikt te maken voor de cloud. Volgens Stam kan het bij een bedrijf zoals GE niet anders of ook daar moeten workloads zijn die niet geschikt zijn voor de cloud of mogelijk niet eens voor virtualisatie. Legacy applicaties kunnen dus niet altijd mee, want deze zijn soms al in de jaren ’60 bedacht. Wel zou het zo kunnen zijn dat er voor dat soort verouderde processen en omgevingen een ‘sterfhuisconstructie’ bedacht wordt, waarbij alles geleidelijk wordt vervangen.

Je kunt je afvragen of de multi-cloud-benadering van Rackspace een vrijwillige strategie is. Rackspace heeft immers zelf ook een public cloud waarmee het dus in zeker zin concurreert met partners als Amazon, Microsoft en Google. In hoeverre wordt het bedrijf hier min of meer toe gedwongen door de drie ‘grote jongens’ in de cloud-wereld? Stam geeft aan dat het portfolio van Rackspace veel meer is dan alleen dat haar eigen public cloud. Rackspace heeft ook een groot aantal private clouds in beheer, veelal op basis van VMware, die in contractvorm per maand worden afgerekend. Daarnaast wijst hij op het samen met NASA ontwikkelde OpenStack, dat open source aanbiedt, maar waar het nog altijd aan doorwerkt. Het Openstack public cloud-gedeelte blijft onderdeel van het Rackspace portfolio. Bedrijven zoals Microsoft en Amazon hebben echter meer te besteden aan de ontwikkeling van hun Azure- en AWS-platformen. Vandaar dat Rackspace ervoor heeft gekozen om managed services op deze platformen te ontwikkelen en niet mee te gaan in deze strijd. Dit staat dan ook prominent op de front-page van de website van Rackspace.