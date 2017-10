TechDays 2017: Wat is Serverless?

Services

Tijdens Microsoft Build eerder dit jaar is Techzine al in aanraking gekomen met Serverless applicaties die draaien vanuit Azure. We merkten toen al dat dit gaat bijdragen aan het snellere ontwikkelen van menig app en enorm veel kracht kan geven aan bepaalde analyses en onderzoeken. Tijdens de TechDays zien we dat dit jaar meteen terug, want er zijn maar liefst acht sessies waarin Serverless een grote rol speelt. Ben je dus nog niet op de hoogte van wat Serverless is en wat het voor jullie organisatie kan betekenen, dan is dit een goed moment om in te haken.

Met Serverless is het mogelijk om bepaalde taken uit te besteden aan de cloud, waarbij je betaald per actie in plaats van dat je servercapaciteit moet inkopen. Deze serverless diensten zijn door Microsoft ook weer geknoopt aan allerlei andere technologieën, zo is het mogelijk om Tweets te analyseren en te bepalen of deze positief of negatief geschreven zijn. Het is echter ook mogelijk om bijvoorbeeld een webverzoek te sturen elke zoveel minuten naar een bepaalde url, om daar data op te halen en die weer te verwerken. Met Serverless kan je veel rompslomp rondom je eigen applicaties uit handen geven zonder dat je hiervoor servercapaciteit hoeft in te zetten.

De mogelijkheden van Serverless zijn echt ongekend groot, dus mocht je een grote applicatie gaan ontwikkelen of daar al mee bezig zijn, dan kan Serverless ervoor zorgen dat er veel tijd bespaard kan worden door veel herhalende taken uit te besteden aan een Serverless cloudomgeving, zoals bijvoorbeeld Azure. Ook AWS en Google bieden natuurlijk dergelijke omgevingen aan.

Op 13 oktober zijn er twee uitgebreide sessies, waaronder Going Serverless (1/2): Creating, Debugging and Monitoring Azure Functions om 10:15 en Going Serverless (2/2): Hands-on with Azure Event Grid om 11:15. Mocht je nu alleen op donderdag naar de TechDays gaan, dan is er de sessie Creating real-life serverless solutions with Azure Functions om 14:15 en Getting started with Serverless architectures on Azure with Azure Functions om 16:30. Op de website van de TechDays vind je een overzicht van alle sessies. Heb je nog geen kaartje voor de TechDays? Die zijn hier te koop.