Videoreportage Leren met VR: de meerwaarde van VR in het onderwijs

Virtual Reality is bij veel mensen voornamelijk bekend uit de gaming-wereld. Er zijn echter ook legio toepassingen in andere gebieden. Het onderwijs is daar een goed voorbeeld van. Recent waren we te gast bij ‘Leren met VR‘ in ENVERSED in Eindhoven, een congres gericht op onderwijsprofessionals. Acer was daar ook aanwezig en nodigde ons uit om een videoverslag te maken van het evenement, uiteraard vanuit het perspectief van Acer.

Acer houdt zich al geruime tijd bezig met het onderwijs en wat de technologie van het bedrijf hieraan kan bijdragen. Denk hierbij aan software (Classroom Manager) waarmee een leraar de controle heeft en houdt over de devices die de leerlingen gebruiken. Ook de Mixed Reality Headset moet in dit opzicht zeker genoemd worden.

Meerdere niveaus

Tijdens het event werd de nodige nadruk gelegd op de toepassing van VR op meerdere niveaus. Het kan dus gebruikt worden vanaf het basisonderwijs tot en met het hogere onderwijs. Of dit nu is om leerlingen kennis te laten maken met verre landen, of studenten geneeskunde te laten zien hoe een bepaalde operatie uitgevoerd moet worden, het kan allemaal. Daarnaast is het gebruik van een technologie zoals VR erg belangrijk voor de algemene ontwikkeling van leerlingen en studenten. Je bent dan al voorbereid op het gebruik ervan in je maatschappelijke carrière. Net zoals je niet jong genoeg kunt beginnen met coding, kun je ook niet jong genoeg beginnen met technologieën als VR.

Samenwerking met Microsoft

Een speciale plek op de booth van Acer tijdens ‘Leren met VR’ was er voor Microsoft. Een woordvoerder van dat bedrijf kwam vertellen over hun visie op Mixed Reality. Microsoft wil de werkelijkheid en het digitale bij elkaar brengen. Het Windows Mixed Reality-platform van Microsoft kun je gewoon op de Windows-machines draaien die je op school gebruikt. Het kan ook overweg met brillen zoals de Mixed Reality Headset van Acer.

In onderstaand filmpje zie je onze registratie van Leren met VR: