Datacenters liggen, zeker in Nederland, onder een vergrootglas. Ze verbruiken veel energie en water om alle servers en koeling draaiende te houden. Met de opkomst van AI wordt de vraag naar krachtigere chips groter en dus ook de vraag naar stroom en water. Hoe kan een datacenter duurzamer worden terwijl de vraag naar rekenkracht substantieel stijgt? Dat bespreken Coen en Sander in deze aflevering met Ronald van Veen, Technical Solutions Architect Datacenters bij Vertiv.

Grote bedrijven die datacenters willen bouwen in Nederland lopen tegen steeds grotere uitdagingen aan. De grote vraag naar stroom, water en daarmee de impact op de omgeving zorgt voor veel kritiek. Men wil of verwacht dat datacenters alsmaar duurzamer worden. Dat staat een beetje haaks op de opkomst van AI, want de vraag naar rekenkracht en datacentercapaciteit neemt in rap tempo toe. Hoe kunnen datacenters de vraag naar meer capaciteit combineren met duurzaamheid?

Datacenter duurzamer maken met vloeistofkoeling

Kunstmatige intelligentie, vooral GenAI, zorgt echter voor nog meer vraag naar capaciteit en dat brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. AI verbruikt namelijk fors meer stroom, produceert veel meer warmte en vereist dan ook meer koeling. Toch is het voor een datacenter wel degelijk mogelijk om duurzamer te worden terwijl ze tegelijk kunnen groeien. De oplossing daarvoor ligt op dit moment voornamelijk in vloeistofkoeling. Chipfabrikanten kunnen in principe ook meer doen om datacenters duurzamer te maken, door meer te focussen op het energiezuiniger maken van chips. Dat is echter niet waar de markt op dit moment om vraagt. Een duurzamer datacenter is verder in theorie ook nog te realiseren door het gebruik van (groene) waterstof als energiedrager.

Deze en nog veel meer andere trends rondom duurzame datacenters en de technologieën die hieraan bij kunnen dragen bespreken we in deze aflevering van Techzine Talks.

