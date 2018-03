HP DaaS gaat Apple-apparaten ondersteunen

We spreken ongeveer één keer in de twee jaar met Michael Park van HP Inc. Hij is General Manager en Global Head voor wat men bij HP Emerging Compute Solutions noemt. Hij houdt zich dus bezig met de producten en diensten van de toekomst. Zo spraken we hem twee jaar terug over de Elite x3. Hoe dat is afgelopen, weten de volgers van de smartphone-markt waarschijnlijk maar al te goed. Zoals Park het zegt: ‘we bet on the wrong OS‘ (iets wat eigenlijk iedereen toen al wel wist of geweten moet hebben). Het nieuwe project waar Park mee bezig is, lijkt een stuk meer toekomst te hebben wat ons betreft. Device-as-a-Service (DaaS) ligt een veel dichterbij datgene waar HP traditiegetrouw goed in is, namelijk uitstekende zakelijke service bieden op apparaten. Daarover zijn we in gesprek gegaan met Park tijdens een briefing op het Mobile World Congress in Barcelona.

Het mag duidelijk zijn dat de focus van veel bedrijven tegenwoordig meer en meer op diensten ligt, niet meer zozeer op de hardware die verkocht wordt. HP doet met DaaS ook mee aan deze verschuiving. Uiteraard wil het bedrijf nog altijd zoveel mogelijk laptops verkopen, ook in de zakelijke markt. Sterker nog, de verkoop van pc’s is iets waar het bedrijf nog altijd stevig op inzet. Met goede resultaten overigens, want het is inmiddels alweer enige tijd de grootste pc-leverancier ter wereld. Sterker nog, het heeft vorig jaar als enige fabrikant een groei weten te noteren in deze markt. Dat is best knap als je bedenkt dat deze tot begin dit jaar kromp.

Monitoring is cruciaal

Maar goed, met alleen de verkoop van hardware ben je er natuurlijk nog niet. Dat heeft HP al jaren goed in de smiezen overigens. Het bedrijf levert al lang allerlei diensten voor zakelijke gebruikers (waar we ons hier primair op richten) nadat een product is aangeschaft. Denk hierbij aan een helpdesk maar ook onsite reparatie en het tracken van een apparaat in het geval van diefstal.

Uiteindelijk ziet HP dat er nog meer mogelijkheden liggen op het gebied van dienstverlening nadat een apparaat is aangeschaft. Vandaar dat men 18 maanden terug is gestart met DaaS. In de basis is dit een dienst die je afneemt bij HP, waarmee je zowel de hardware als het beheer ervan aanschaft. Bij HP zien ze dat het aantal beheerde apparaten steeds verder toeneemt (inmiddels zo’n 40 miljoen in totaal) en dat Windows 10 op een andere manier beheerd wordt dan voorgaande versies. Het beheer ervan is volgens Park eenvoudiger, maar ook fundamenteel anders, onder andere vanwege de veranderde strategie omtrent updates bij Microsoft. Dat biedt HP de mogelijkheid om in dat gat te springen, omdat bedrijven hun bestaande beheeromgevingen hier niet optimaal voor in kunnen zetten.

Meer dan een apparaat leasen

Wat verstaat HP nu eigenlijk precies onder Device-as-a-Service? Die vragen stellen we uiteraard ook aan Michael Park. Op het eerste gezicht zou je denken dat we hier te maken hebben met een soort lease-contract voor apparaten. Je betaalt voor een licentie om producten te mogen gebruiken, waarbij ook onderhoud en dergelijke inbegrepen zijn. Een beetje zoals je een auto least. Het enige wat je zelf moet doen is zorgen voor de benzine, in het geval van een laptop stroom en een werkende verbinding.

Park benadrukt echter dat HP DaaS wel iets verder gaat dan alleen een rechttoe-rechtaan leasecontract. Het is ook aan analyseplatform voor de beheerde apparaten. Je kunt zo goed als alle componenten in een apparaat (laptop, smartphone, PoS-apparaten, desktops) uitlezen. Je kunt dan bijvoorbeeld zien hoe het is gesteld met de accu. Predictive maintenance is dan ook mogelijk. Je krijgt tijdig een melding als een component op zijn laatste benen loopt.

Naast predictive maintenance leert HP DaaS ook van je gebruik. Er zit een machine learning component in de dienst, die je na verloop van tijd van advies kan voorzien. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een apparaat eigenlijk niet zo goed bij je past. Je gebruikt maar een fractie van de kracht ervan, of zit juist continu tegen de maximale belasting aan die het apparaat aankan. Dan krijg je het advies om eens te kijken naar een alternatief.

Ook voor Apple

Het doel van HP is om een multi-OS platform aan te kunnen bieden. Vandaar dat men recent ook de producten van Apple heeft toegevoegd aan de dienst. Je kunt nu dus ook je iPhones, iPads en Macs in combinatie met een DaaS-licentie afnemen.

Als je wat cynisch in het leven staat, kun je dit een knieval noemen van HP. Het ziet in dat het niet alles alleen kan aanbieden aan bedrijven, dus gaat het ook producten van een grote concurrent in de zakelijke markt ondersteunen. Wij vinden het echter meer een stap die hoort bij deze tijd. Niemand kan het meer alleen af. Dat hoef je HP natuurlijk niet te vertellen. Het bedrijf is niet voor niets afgestapt van het one-stop-shop-principe en enkele jaren geleden gesplitst in twee bedrijven.

Juist als je je richt op een softwarematige oplossing zoals HP DaaS, ben je niet meer afhankelijk van de specifieke hardware. Je kunt dan je markt behoorlijk vergroten, ook al worden resellers van HP en Apple tot op zekere hoogte op een hoopje gegooid.

Er zit overigens wel degelijk een deel noodzaak in de toevoeging van Apple aan HP DaaS. HP heeft op dit moment eigenlijk niets te bieden als het gaat om de mobiele markt. De al eerder genoemde Elite x3 moest hier waarschijnlijk voor zorgen, maar dat is niet gelukt. In de zakelijke markt zijn de iPhone en de iPad van Apple alomtegenwoordig. Door deze toe te voegen aan HP DaaS maakt HP het platform meteen een stuk interessanter voor organisaties. Let wel, HP DaaS voor Apple-producten is in eerste instantie alleen beschikbaar in de VS. Uitbreiding naar andere markten staat wel op de planning.

Voorkeur voor HP

HP wil van DaaS een echt multi-OS-platform maken. Dat betekent niet dat alle apparaten hetzelfde behandeld kunnen worden. Het zal je niet verbazen dat er een lichte voorkeur is voor HP-apparaten. In HP-pc’s zit bijvoorbeeld SureStart, die het apparaat beschermt bij het opstarten. Dat hebben apparaten van andere merken niet. Het zorgt ervoor dat er op het gebied van security net wat meer gemeld kan worden over HP-producten dan over die van andere merken.

De HP DaaS-monitoring omgeving is tot slot te koppelen aan allerlei bestaande omgevingen. Denk hierbij aan andere monitoring tools, bijvoorbeeld op het gebied van service management. Zie je de meerwaarde van een koppeling met bijvoorbeeld een ERP-pakket, dan is dat ook mogelijk.

Op dit moment gaat het bij HP DaaS vooral om het monitoren van de hardware en hoe dat met het OS interageert. Er zijn volgens Park ook zeker plannen om te kijken naar het monitoren van de software zelf, al is het lastig om die los te zien van de hardware waar hij op draait natuurlijk. Dan kun je dus nog een laag dieper kijken. We zullen het met de nodige aandacht blijven volgen hier in ieder geval.