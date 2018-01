‘Pc-markt voor het eerst in zes jaar gegroeid’

Business

De pc-markt groeide in het vierde kwartaal van 2017 jaar op jaar met 0,7 procent. Dat blijkt uit cijfers van IDC. De marktanalist spreekt over het meest stabiele jaar voor de pc-markt sinds 2011. Over het hele jaar gezien was er nog wel een afname te zien, namelijk 0,2 procent.

Het totaal aantal verscheepte pc’s kwam vorig jaar uit op 259,9 miljoen exemplaren. In het laatste kwartaal lag het aantal op 70,6 miljoen. Daarmee worden de verwachtingen overtroffen, die uitgingen van een krimp van 1,7 procent. IDC zag dat de verkopen in de Verenigde Staten wel afnam, terwijl er in EMEA en Azië een sterke periode was. Bij Europa zou onder andere de naderende GDPR een rol spelen.

Als we naar de resultaten per fabrikant kijken, dan zien we dat marktleider HP het best presteert. Deze partij kent een jaar op jaar groei van 8,3 procent, waardoor het marktaandeel op 23,5 procent uitkomt. Bij nummer twee Lenovo (marktaandeel van 22,2 procent) bleef het aantal verkochte pc’s nagenoeg gelijk. Apple groeide sterk in het vierde kwartaal, namelijk met 7,3 procent. Asus en Acer zagen respectievelijk 11,2 procent en 8,1 procent minder pc’s geleverd worden.

Oorzaken

Naast de commerciële vraag die toeneemt, schrijft IDC de groei toe aan een aantal andere factoren. Zo zou een tekort aan pc-onderdelen, waaronder SSD’s, het aantal verschepingen doen laten toenemen. De pc-bedrijven proberen een voorraad te bemachtigen vooruitlopend op een prijstoename. Door die mogelijk prijstoename willen personen nu een pc aanschaffen.

Daarnaast neemt de markt voor tablets af, waardoor bedrijven zich meer focussen op de notebookmarkt. Er zou daarom meer vraag zijn naar dunnere en hybride modellen. Ook systemen gericht op gaming doen het beter.

De resultaten over het derde kwartaal toonden nog aan dat de markt verder bleef krimpen. Toen was te zien dat HP het enige groeiende bedrijf is. Wel moet gezegd worden dat die cijfers afkomstig waren van Gartner.