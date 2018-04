Is de autonomous database van Oracle het begin van een grote, nieuwe industrietrend?

Toen Oracle Executive Chairman en CTO Larry Ellison afgelopen najaar het podium betrad tijdens de Oracle OpenWorld-conferentie in San Francisco, had het publiek waarschijnlijk geen idee dat hij op het punt stond een grote verschuiving in database-technologie te onthullen. Oracle, dat ongeveer 40 jaar geleden letterlijk de moderne database creëerde, kondigde een geheel nieuwe databasecategorie aan. Autonomous database definieert opnieuw hoe databases opereren en worden beheerd, om nog maar te zwijgen over de kosten. De eerste productlancering, een autonomous data warehouse clouddienst, verscheen in februari.

De nieuwe database van Oracle draait in essentie zelfstandig. Dit betekent dat het patchen, back-uppen en upgraden voortdurend automatisch gebeurt. Er komt vrijwel geen downtime bij kijken, volgens Oracle bedraagt die minder dan 30 minuten per jaar. Dankzij minimale menselijke tussenkomst komen er vrijwel geen menselijke fouten voor, waardoor het aantal security breaches en de kosten aanzienlijk afnemen.

Tijdens Oracle OpenWorld liet Ellison live workloads zien, om Oracle’s database op de eigen cloud en die van AWS te vergelijken. Er werden vergelijkingen getrokken met AWS-databases op de AWS cloud. Het verschil in snelheid en kosten bleek zo aanzienlijk dat klanten die hun database in de Oracle Cloud draaien hun huidige AWS-rekeningen kunnen halveren.

Concurrentie

Sommigen denken dat de nieuwe technologie van Oracle resulteert in een nieuwe reeks autonomous technologieën voor de enterprise. Mogelijk kan maar een klein aantal Oracle-concurrenten het resultaat evenaren. De nieuwe Oracle-database – en het concept van autonome enterprise systemen in het algemeen – is al vele jaren in ontwikkeling bij Oracle.

Onder Ellison heeft Oracle een breed scala aan cloudproducten en -portfolio’s in SaaS, PaaS en IaaS gebouwd en gekocht. Deze bieden de mogelijkheid om de geavanceerde data science, intelligentie en deep cross-platformintegratie te integreren om autonomie en een enterprise-brede visie te creëren. Andere partijen zijn er nog niet in geslaagd en het blijft de vraag of ze dat ooit gaan doen.

Voor Oracle gaat de autonomous enterprise verder dan automatisering, waarbij machines reageren op een actie met een geautomatiseerde reactie. Ellison is trouw aan zijn roots en visie op autonomie, die gevolgd worden door meer functionaliteit en complexiteit toe te voegen. Dat gebeurt in een simpel pakket en op een manier waarop alleen zijn bedrijf kan leveren.

Voor Oracle beoordelen autonome systemen talloze inputs en verwerken ze snel duizenden hypothetische resultaten om tot een optimaal antwoord te komen. Dat klinkt als kunstmatige intelligentie en machine learning-technologie en dat is het ook. Wat uniek is aan de aanpak van Oracle, is dat het bedrijf deze technologieën snel begint te integreren in andere delen van zijn organisatie. Dit maakt het voor machines mogelijk om niet alleen tot een optimale response te komen, maar ook een response te leveren met weinig tot geen menselijke tussenkomst.

Oracle’s aanpak zou de komende jaren zeker een kettingreactie bij andere cloudproviders kunnen veroorzaken, maar zij hebben een beperkter portfolio. Daardoor kunnen concurrenten in een positie belanden waarbij ze naar een autonome trend kijken die gedomineerd wordt door Big Red, terwijl ze weinig vermogen hebben om Ellison’s momentum te stoppen.

Oracle heeft voorspellingen gedaan over hoe nieuwe technologische trends en ontwikkelingen cloud computing de komende twee jaar zullen transformeren.

