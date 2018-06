De kogel is door de kerk: Microsoft neemt GitHub over voor 7,5 miljard dollar. Het populaire portaal voor ontwikkelaars heeft moeite om geld te verdienen, maar daar gaat het Microsoft niet om. Die 24 miljoen ontwikkelaars zijn van goudwaarde voor cloudplatform Azure.

Even een opfrissing: GitHub is een online dienst die ontwikkelaars de ruimte biedt om softwareprojecten te hosten. Eens op de website is het project voor iedereen zichtbaar om te downloaden, maar ook om verbeteringen door te voeren. Het is dat laatste wat van GitHub een centraal platform maakt binnen de openbron community, maar ook voor de coördinatie van closed source-projecten is Github populair. Om de dienst op die manier te gebruiken, moeten bedrijven wel maandelijks abonnementsgeld neertellen.

CEO zoektocht

GitHub bestaat tien jaar en is enorm gegroeid, maar heeft het moeilijk om een goed verdienmodel te vinden. Talrijke C-levels zijn gekomen en gegaan, waardoor de functie van permanente CEO al negen maanden open staat. GitHub werd in 2015 nog op 2 miljard euro geschat. Daar is nu op korte tijd een flinke smak geld bovenop gekomen.

Microsoft heeft eerst zelf een eigen openbron community gestart 12 jaar geleden onder de noemer CodePlex. Het heeft nooit naar verwachting gepresteerd, waardoor het vorig jaar werd opgedoekt. Alle code werd naar GitHub doorgeplaatst, zodat Microsoft nu de grootste bijdrager is op het codeportaal. Het heeft zelfs meer dan 1.000 werknemers die actief code pushen in de repository van GitHub.

De kans dat Microsoft ooit Windows of Office openbron maakt, is zo goed als nihil.

Microsofts liefde voor Linux wordt met de dag sterker, waardoor de overname van GitHub ook steek houdt en het eigen CodePlex ten onder is gegaan. Qua hoeveelheid code op GitHub doet Microsoft zelfs beter dan Google, Apache, Docker en andere concurrenten. PowerShell, Visual Studio Code en de JavaScript engine van Edge zijn allemaal openbron en Microsoft werkt samen met Canonical om Ubuntu naar Windows 10 te brengen. De kans dat het ooit Windows of Office openbron maakt, is zo goed als nihil. Dat wil niet zeggen dat Microsoft Github niet kan gebruiken voor de ontwikkeling van Windows of Office. Vandaag gebruiken ontwikkelaars binnen Microsoft Git al om hun werk aan Windows in goede banen te leiden. Het Git-repositorium dat ze daarvoor nodig hebben, is het grootste ter wereld.

Linux-liefde

Microsoft houdt van Linux, maar nog veel meer van zijn cloudplatform Azure. Dat laatste zorgt er eigenhandig voor dat Microsoft gouden bergen ziet en toekomstbestendig is. Het cloudplatform staat stevig op de tweede plaats, ruim boven Google maar ook flink onder Amazon Web Services (AWS). De race naar de cloud verloopt momenteel exponentieel en de concurrentie is bikkelhard, waardoor elk platform zich op bepaalde groepen wil focussen.

Uit een rapport van Forrester in april bleek dat Azure de voorkeur geniet van ontwikkelaars ondanks de grotere populariteit van AWS. Het omvat tal van services, inclusief vele database-services waaronder Azure Cosmos DB dat interessant is voor grote, gedistribueerde applicaties. Enkel wat betreft natural language processing doet AWS het beter dan Azure.

Microsoft houdt van ontwikkelaars, en ontwikkelaars houden van GitHub.

AWS is echter een mastodont die bijna drie keer meer omzet draait dan dichtste concurrent Azure. Het is al langer de favoriet van hardcoders, maar nu bereikt het ook een breder publiek met vooraf geconfigureerde diensten, service bundles en high-level tools zoals SageMaker voor machine-learning apps en QuickSight voor business analysis. Er zijn gaten in het aanbod wat betreft container services en content management, maar AWS blijft absolute koploper.

Azure

Daarom houdt de overname van GitHub steek. Microsoft houdt van ontwikkelaars, en ontwikkelaars houden van GitHub. Maar waarom GitHub specifiek? Naast een verzamelplatform voor softwareprojecten is GitHub ook een sociaal netwerk. Teams kunnen hierdoor eenvoudiger samenwerken aan een project.

Maar hoe zit het met zo’n code effectief ergens laten draaien? Cloudplatformen zijn een pak complexer dan klassieke pc’s. Daarom schuilt er een gigantische opportuniteit voor Microsoft om GitHub heel sterk te integreren met Azure om een uitrol van code zo sterk mogelijk te vereenvoudigen. Ontwikkelaars kunnen hun code laten onderzoeken door de community, en daarna direct op Azure te testen.

GitHub is een krachtig wapen voor Microsoft om nog meer het hart van ontwikkelaars te stelen. Het is zelfs opvallend dat geen andere partij een overname van GitHub heeft gedaan de afgelopen jaren.

Nu valt af te wachten hoe de community hierop gaat reageren. Alleen al de geruchten van een overname door Microsoft zorgt ervoor dat concurrent GitLab gouden zaken doet. Het speelt hier natuurlijk ook duchtig op in met zware kortingen voor nieuwe gebruikers bij het Gold- en Ultimate-abonnement.

LinkedIn

Wanneer we verder in het portfolio kijken van Microsoft, is ook een diepere integratie met LinkedIn een interessante piste. Microsoft kocht in 2016 de sociale netwerksite over voor 26,2 miljard dollar maar moet het volle potentieel daarvan nog ontginnen. Met GitHub kan het daarin een volgende stap zetten.

Een diepere integratie met LinkedIn kan interessant zijn voor solliciterende ontwikkelaars.

Bedrijven doen vandaag al regelmatig beroep op LinkedIn-profielen van toekomstige werknemers om in te schatten welk vlees ze in de kuip hebben. Bij ontwikkelaars is het belangrijk dat ze naast hun (digitale) C.V. ook wat voorbeelden van code tonen. Dikwijls wordt dan een GitHub-profiel bekeken van een toekomstige werknemer om de codekennis in te schatten.

Hoe dan ook is de overname van GitHub door Microsoft een slimme zet om Azure de komende maanden en jaren een flinke boost te geven. Het enige waar Microsoft op gaat moeten letten, is dat de integratie met Azure niet te sterk aanwezig is waardoor ontwikkelaars wegblijven en een alternatief zoals GitLab omarmen. Anderzijds kan een stevig gecementeerd sociaal netwerk wel wat verdragen. Facebook boert na het Cambridge Analytica-schandaal nog steeds verder met prima cijfers.