Op deze punten kan blockchain een significante verbetering bieden binnen de retail

Bitcoin, blockchain, gedistribueerde grootboeken, cryptocurrencies – de ontwikkelingen rond de technologieën verlopen in een adembenemend tempo. Retailers dachten dat het fenomeen genegeerd of later onder de loep genomen kon worden. Bij dezen: later is nu.



Hoewel blockchain niet morgen al een revolutie in de detailhandel zal veroorzaken, zullen er genoeg veranderingen aankomen en zullen de innovatieve spelers betrokken zijn bij innovatie en investeringen. Alle retailers zullen op een gegeven moment wel aandacht moeten gaan schenken aan hoe blockchain de retail industrie kan beïnvloeden.



Dit artikel leg niet uit hoe blockchain werkt. Voor een uitleg van blockchain raad ik aan eerst dit artikel te lezen

Hier zijn een paar grote potentiële veranderingen die blockchain teweeg kan brengen binnen de retail sector:

Transparant duurzaam ondernemen

Met het chronologisch informatie opslaan dat blockchain biedt, kunnen klanten gegevens en informatie opvragen uit elke schakel in de supply chain.

Wanneer een supermarkt bijvoorbeeld een bananencake verkoopt, vertellen de blockchain-gegevens niet alleen precies waar, wanneer en door wie die cake is gemaakt, maar ook worden bijvoorbeeld de gegevens bijgehouden van de afzonderlijke ingrediënten en welke route de cake heeft afgelegd.

Dit betekent dat de detailhandelaar een banketbakkersbedrijf bijvoorbeeld kan verzekeren dat er fairtrade bananen en -suiker zijn gebruikt, dat deze ingrediënten op ethische wijze zijn geproduceerd en zo ook dat de producten vers zijn.



De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de afzetmarkt die duurzame producten koopt en derhalve wilt weten waar de producten vandaan komen en hoe ze zijn gemaakt. Blockchain-technologie biedt de mogelijkheid tot volledige transparantie tussen retailers en klanten, wat de retailer weer de mogelijkheid biedt om te bevestigen dat haar producten op verantwoorde wijze worden aangekocht en ethisch zijn vervaardigd. Hiermee wordt het vertrouwen tussen de retailer en afzetmarkt vergroot.

Authenticiteit van luxegoederen

Zolang er een run bestaat op producten van luxemerken bestaat er een markt voor goedkopere namaakwaar. Grote modemerken stoeien dan ook met de exclusiviteit van producten omdat het voor de klant lastig is de authenticiteit van een product na te gaan.

Ook hier kan blockchain-technologie uitkomst bieden. Wanneer data zoals herkomst en materiaalgebruik beschikbaar en inzichtelijk is op de blockchain, is het voor de klant veel makkelijker om na te gaan of een product authentiek is. Door niet alleen herkomst maar ook eigendomsgegevens bij te houden op dezelfde blockchain, is het mogelijk diefstal en heling tegen te gaan.



Het Amsterdamse blockchain initiatief Seal houdt zich bijvoorbeeld bezig met bovenstaande authenticiteit op een blockchain.

Meer veiligheid voor mens en milieu

Ook het volgen van zendingen zal een stuk eenvoudiger worden met het gebruik van blockchain. Elke logistieke stap van een zending zal informatie bevatten omtrent wie er verantwoordelijk is voor afhandeling en waar en wanneer deze afhandeling heeft plaatsgevonden. Zodoende wordt het makkelijker om inzicht te krijgen in verloren of beschadigde goederen.

Bovenstaande zou, naast in de logistiek van verzonden goederen, ook uitkomst kunnen bieden in het in kaart brengen van de herkomst van voedselproducten. Denk hierbij aan gegevens die op de blockchain bijgehouden kunnen worden zoals herkomst, temperatuur tijdens het transport en opslagduur. In het geval van besmet voedsel bijvoorbeeld zou deze informatie het makkelijker moeten maken om de oorzaak en herkomst te achterhalen zodat de schade kan worden beperkt.

Zo is het in het verleden al voorgekomen dat besmette eieren een uitbraak van ziekte veroorzaakten. Middels blockchain-technologie was het nog makkelijker en sneller geweest om de besmette eieren uit supermarkten te weren en de boerderij van herkomst te bepalen.



Naast bovenstaande toepassingen omtrent veiligheid is hetzelfde principe toe te passen om verspilling tegen te gaan. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar resulteert uiteindelijk ook in meer efficiëntie en financieel gewin voor de retailer.

Gestroomlijnde financiële overdrachten

Momenteel is blockchain-technologie het meest bekend om haar toepassing bij het volgen van financiële transacties en eigendom van cryptovaluta zoals bitcoin. Omdat deze toepassing van blockchain-technologie het langst bestaat zijn er zeker al successen behaald in het kader van veiligheid en betrouwbaarheid.

Voor retailers hoeft de financiële toepassing van blockchain zich niet te beperken tot het accepteren van cryptobetalingen. Wanneer ook het ruil- en retourprocess, en dan voornamelijk de terugbetaling die gepaard gaat met het retourneren, op een blockchain worden vastgelegd, wordt het geheel flink gestroomlijnd.

Grote aankopen van bijvoorbeeld auto’s of huizen die via een blockchain verlopen vergen technisch. Er is geen bemiddelende partij in de vorm van een notaris, de blockchain kan autonoom een voorwaardelijke overdracht verwerken. Zo wordt fraude en de doorverkoop van eventuele gestolen goederen tegengegaan.

Bovenstaande zorgt niet alleen voor transparantere processen maar ook hogere efficiëntie en processen die ‘lean’ zijn. Uiteindelijk is het mogelijk dat dit zich uitbetaalt in een flinke kostenbesparing.

Het vastleggen van eigendomsrecht

Zoals eerder al genoemd zijn namaakwaar en heling een bekend probleem in de retail. Met behulp van blockchain-technologie is het mogelijk om transparantie te creëren in de herkomst van producten. Denk aan antiek en luxeproducten, waarbij het voor retailers mogelijk wordt om in elke stap van de supply chain aan te kunnen geven wie of welke partij het eigendomsrecht heeft op een product.

Middels bovenstaande kan niet alleen de authenticiteit van een product gewaarborgd worden, maar ook na de uiteindelijke koop kan de retailer de klant verzekeren dat het vastgelegd is dat de klant het recht van eigendom heeft. Hiermee worden zorgen omtrent eigendom bij zowel de retailer als klant weggenomen. Dat verbetert het imago van de retailer.

Al met al biedt blockchain-technologie in de toekomst op verscheidene aspecten handvatten aan de retail om gestroomlijnder en efficiënter te werken ten behoeve van een beter presterend bedrijf en betere service richting de klant.

Dit is een ingezonden bijdrage van Crypto Insiders. Via deze link kom je op de website terecht.