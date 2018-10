Video: Citrix Solution Day – Interview Christian Reilly VP & CTO Citrix

Techzine was begin deze maand aanwezig op de Citrix Solution Day waar alle Nederlandse partners werden bijgepraat over de ontwikkelingen bij Citrix. Vooral de Citrix Workspace stond centraal tijdens dit evenement, want dat is uiteindelijk het product waar Citrix de hoogste verwachtingen van heeft voor de toekomst.

Eerder dit jaar waren we ook te gast op Citrix Synergy in Los Angeles, waar de Citrix Workspace werd gepresenteerd en waar we uitgebreid verslag van hebben gedaan. Nu de lokale partners werden bijgepraat over de ontwikkelingen rondom Citrix Workspace en wat er de afgelopen maanden nog is gebeurd, konden wij ook met de CTO van Citrix, Christian Reilly, spreken om te zien of alle deadlines zijn gehaald en hoever het bedrijf nu is met de Citrix Workspace. Ook zijn er natuurlijk nog wat andere actualiteiten waar we even bij stil moesten staan.