Device-as-a-Service (DaaS)-portfolio van HP blijft bedrijven verder ontzorgen

Dat het MWC 2019 voornamelijk draaide om 5G en alle mogelijke toepassingen hiervoor, kon niemand ontgaan. Desondanks was er nog veel meer ander nieuws te vinden op mobiel gebied, zoals nieuwe toevoegingen aan het Device-as-a-Service-aanbod van leverancier HP Inc. (hierna HP). Bedrijven en vooral hun IT-afdelingen worden daarmee steeds completer ontzorgd voor het beheer van alle door medewerkers benodigde devices, zo wist men Techzine te melden.

We kennen HP vooral van de pc’s, werkplekken en printeraanbod, maar de Amerikaanse leverancier kent natuurlijk een breder porfolio aan diensten en toepassingen. Naast bovengenoemde hardware verkoopt het bedrijf ook steeds meer diensten waarvan zakelijke gebruikers kunnen profiteren.

Klanten kunnen deze producten en diensten direct aanschaffen bij de leverancier of resellers, maar het is ook mogelijk om deze als een pay-per-use abonnement af te nemen. HP heeft in zijn aanbod al enige jaren een dienst die het beste kan worden vergeleken met een autoleasecontract inclusief ondersteuning, voor alle (mobiele) devices die medewerkers voor hun werkzaamheden nodig hebben. Of dit nu een desktop, een laptop of een smartphone is. Kortom, as-as-service voor devices of ook wel DaaS. We gingen over dit portfolio in gesprek met Bill Avey, global head and general manager of personal systems services bij HP.

Volledig beheer as-a-Service

Concreet houdt de propositie in dat bedrijven zowel (mobiele) devices afnemen als diensten voor het implementeren en beheren ervan binnen bedrijfsomgevingen. Het hardware-gerelateerde beheer verdwijnt dus van de IT-afdeling naar HP. Hiermee worden de IT-afdelingen die vaak wel meer aan hun hoofd hebben dan alleen het beheren van devices, volledig ontzorgd, zodat zij volledig op hun kerntaken kunnen richten en ‘slimmer’ opereren.

HP levert binnen zijn DaaS-propositie alle soorten devices, van laptops tot mobiele apparatuur. Het beperkt zich daarbij niet alleen tot de eigen oplossingen, maar biedt ook ondersteuning van Android- en Apple-toestellen.

De DaaS-dienst – de Amerikaanse leverancier ziet het zelf nadrukkelijk als een platform – omvat naast devices en het bijbehorende beheer, ook advies op basis van telemetriegegevens die de leverancier ontvangt. Met dit platform, TechPulse, krijgt de leverancier de gegevens via sensoren binnen, verwerkt deze en vertaalt het in advies voor het optimaliseren van de werkomgevingen en/of voor proactieve reparaties. Voor deze laatste toepassing, kan HP op voorhand zien of bepaalde devices of onderdelen daarvan, zoals hard drives en accu’s, aan het eind van hun levenscyclus zijn en moeten worden vervangen.

Analyse met machine learning

Ook worden de gebruiksgegevens geanalyseerd met behulp van machine learning. Hiermee kan HP zijn klanten adviseren of het wellicht verstandig is bepaalde gebruikers andere apparatuur te geven wanneer blijkt dat de processoren van hun huidige devices te veel worden belast of minder worden gebruikt. Op deze manier kunnen klanten, aldus de leverancier, met de juiste hardware het beste uit hun medewerkers halen. Dit noemt de leverancier ‘predictive analytics’.

De Amerikaanse leverancier laat ons weten dat het monitoren van alle bij zijn klanten uitgezette apparatuur volledig via de geldende privacywetgeving plaatsvindt. Wat medewerkers precies met deze devices inhoudelijk doen, valt niet te herleiden verzekert Avey ons. De DaaS-dienst van HP voldoet daarnaast aan alle internationale privacywetgeving, zoals de GDPR.

Nieuwe functionaliteit

Tijdens het recente Mobile World Congress in Barcelona maakte de leverancier een drietal nieuwe updates bekend voor zijn DaaS-portfolio in Europa. Ten eerste is het Apple-aanbod van devices binnen het programma nu in heel Europa beschikbaar. Dit betekent dat in veel Europese markten klanten nu ook alle Apple macOS- en iOS-producten kunnen afnemen in combinatie met het TechPulse-platform.

Tegelijkertijd worden ook AppleCare en de zakelijke ondersteuningsprogramma’s van de techgigant uit Cupertino in TechPulse geïntegreerd, waardoor het onboarden en beheren van deze devices voor eindgebruikers een fluitje van een cent wordt. Voor HP betekent het dat binnen het TechPulse-platform nu het complete Windows-, Android-, macOS- en iOS-portfolio met native tools en predictive analytics ondersteunt.

Automaat voor techgerelateerde zaken

Een tweede aankondiging betreft de verder de beschikbaarheid van de Tech Cafe-oplossing van de Amerikaanse leverancier. Dit is een soort ‘koffieautomaat’ om op de werkvloer te installeren. Hieruit kunnen medewerkers diverse benodigde IT-appratuur pakken door bijvoorbeeld hun toegangspas te registeren. De automaat kan van alles bieden; van toetsenborden of hoofdtelefoons tot alle benodigde kabels.

Daarnaast levert de aanbieder ook ‘smart lockers’ waarin complete voor geïnstalleerde laptops met de eigen configuratie van medewerkers kunnen worden geplaatst. Zo kunnen medewerkers hun oude laptops inwisselen tegen nieuwe, bijvoorbeeld als er een reparatie moet plaatsvinden. De automaat wordt volledig door HP beheerd en gevuld. Dit geheel naar wens van de IT-afdeling van de desbetreffende klant. Voor deze oplossing wordt samengewerkt met ServiceNow

Nieuwe analysemogelijkheden binnen TechPulse

Tot slot zijn er nieuwe analysemogelijkheden aan de TechPulse-toepassing toegevoegd, zoals de mogelijkheid om een compleet overzicht te krijgen van Windows 7-devices in het netwerk en het leveren van Windows 10 hardware upgrade compatbility-rapporten. Hiermee geeft HP adviezen op hardware-niveau voor eventuele migraties/upgrades naar de laatste versie van het Windows-besturingssysteem. Tot slot biedt het uitgebreide telemetrie voor BIOS om aanvallen tegen te gaan.

Gezapige platformuitbreiding

HP maakt het met zijn DaaS-portfolio het IT-afdelingen van bedrijven heel erg makkelijk om veel (mobiele) devices te beheren en zich te ontzorgen van werkzaamheden die dit beheer met zich meebrengt. De oplossing is daarom vooral geschikt voor grotere bedrijven. Volgens Avy ligt het zwaartepunt nu bij bedrijven vanaf 500 seats. Toch geeft de leverancier aan dat het ook graag grotere en kleinere mkb-ondernemingen met DaaS wil bedienen.

De nu gepresenteerde functionaliteit rondom de DaaS-dienst van HP wekte bij ons de indruk dat het langzaam met diverse toeters en bellen wordt uitgebreid, maar dat echte ‘disruptive’ oplossingen nog ontbreken. Wellicht dat de teaser die aan het eind van ons gesprek meekregen, aan het DaaS-portfolio wordt waarschijnlijk een Security-as-a-Service-oplossing gekoppeld, binnenkort voor wat meer vuurwerk gaat zorgen. We wachten de aankondiging tijdens de binnenkort te houden 2019-editie van het mondiale HP Reinvent partnerforum dan ook in spanning af.