Vandaag kondigt Tableau aan dat het generatieve AI toevoegt aan het eigen BI-platform. Tableau GPT moet data tot leven brengen en BI-tools nuttiger maken. Niet zo hip wellicht, maar wel behoorlijk belangrijk, is de aankondiging dat Tableau de VizQL Data Service beschikbaar maakt. Samen moeten deze ontwikkelingen ervoor zorgen dat de mogelijkheden van Tableau breder ingezet worden.

Een van de grootste uitdagingen voor BI-platformen is om de onderliggende dat te presenteren op een manier die voor zoveel mogelijk medewerkers relevant en begrijpelijk is. Op dat punt laten BI-tools nog altijd steken vallen, horen we van Francois Ajenstat, de CPO van Tableau, tijdens een briefing die we bijwoonden over de aankondigingen die het bedrijf vandaag doet op de eigen Tableau Conference. Hiermee geeft hij dus impliciet ook aan dat Tableau hier zelf mee worstelde. Met de aankondiging van Tableau GPT en het eerste product dat hiervan gebruikmaakt, Tableau Pulse, moet hier verandering in komen.

Tableau GPT

Dat Tableau zou komen met iets wat dus nu Tableau GPT heet, is onmogelijk een verrassing te noemen. Ten eerste, omdat moederbedrijf Salesforce met Einstein GPT en zusterbedrijf Slack met Slack GPT al iets soortgelijks hebben geïntroduceerd. Ten tweede, en dit is wat ons betreft belangrijker, omdat de data die doorgaans door een platform zoals dat van Tableau gaan bij uitstek geschikt zijn om met behulp van generatieve AI te ‘verrijken’. Dat wil zeggen, er kunnen nog veel meer nuttige inzichten uit deze data gehaald worden dan nu al het geval is. Dit moet er uiteindelijk voor zorgen dat de data die beschikbaar is voor steeds meer mensen relevant wordt. Uiteindelijk kunnen organisaties daar dan van profiteren.

Een van de zaken die Tableau GPT kan doen is BI minder ‘droog’ maken. Hiermee bedoelen we dat het inzichten en dergelijke in coherente tekst kan presenteren. Dat scheelt een vertaalslag en maakt het geheel een stuk begrijpelijker voor mensen die niet de hele dag naar BI-dashboards kijken. Uiteraard kun je ook vragen stellen aan je data en krijg je daar antwoorden op die als het goed is meteen nuttige inzichten bieden.

Tableau Pulse

Een van de eerste plaatsen waar Tableau-gebruikers gebruik kunnen maken van Tableau GPT, is in het nieuwe Tableau Pulse. Op de slide die we te zien kregen tijdens de briefing (zie hieronder) staat overigens ‘Powered by Einstein GPT’, dus we vermoeden dat Tableau GPT een afgeleide is van wat Salesforce al eerder heeft ontwikkeld. Dat is ook alleen maar logisch natuurlijk, want waarom zou je het wiel nog een keer uitvinden? Tijdens de briefing geeft Pedro Arellano, GM & Head of Product bij Tableau, dit overigens ook gewoon toe. Tableau GPT maakt gebruik van modellen van Salesforce, van derden en van wat ze binnen hun eigen omgeving hebben ontwikkeld.

Met Tableau Pulse heb je volgens Arellano een “persoonlijke gids voor je data”. Deze gids kent je data, weet ook wat je doelen zijn en helpt je om deze te bereiken, geeft hij aan. Het werkt fundamenteel anders dan hoe Tableau voorheen werkte. Arellano heeft het erover dat Tableau de ervaring van het platform feitelijk opnieuw heeft bedacht.

Om dit te demonstreren, hebben we ook nog een korte demo gezien van Tableau Pulse. De naam Pulse is uiteraard niet voor niets gekozen. Het houdt als het ware een vinger aan de pols en vat wat er zoal gebeurt samen in een kort statement. In het scherm hieronder zie je dat bovenaan staan:

Je kunt vervolgens dieper in specifieke onderdelen duiken en daar vragen aan stellen, zoals je hieronder kunt zien:

Het idee is dat je hiermee alles kunt vragen aan de data wat je wilt weten. Uiteindelijk krijg je op basis van dit soort data ook nog te zien of het een impact heeft op andere onderdelen van je organisatie. Je kunt een waarschuwing krijgen dat de voorraad in een specifieke vestiging sterk afneemt, zoals je hieronder kunt zien:

Data Cloud en VizQL Data Service

Naast Tableau GPT en Tableau Pulse zijn er echter nog twee behoorlijk belangrijke aankondigingen. Deze sneeuwen wellicht wat onder door het nieuws rondom Tableau GPT, maar zijn toch ook best belangrijk. Deze aankondigingen willen we jullie dan ook zeker niet onthouden.

Allereerst is er Data Coud for Tableau. Hiermee kun je data uit allerlei bronnen samenbrengen en analyseren binnen Tableau. De nadruk ligt hierbij logischerwijs op Customer 360-bronnen van Salesforce. Bij Tableau en Salesforce snappen ze gelukkig ook dat niet alle data in Salesforce-omgevingen staat (al zouden ze dat ongetwijfeld wel graag willen). Dus je kunt er ook externe bronnen, bijvoorbeeld Snowflake, op aansluiten, zonder dat je de data hoeft te verplaatsen. Tableau ligt als het ware over al deze bronnen heen. Het heeft wel wat weg van een data fabric, als we de woordvoerders van Tableau zo eens beluisteren.

Tot slot is er de VizQL Data Service. Hiermee ontkoppelt Tableau als het ware het front-end van het back-end. Ontwikkelaars kunnen dan gebruikmaken van iets wat je headless Tableau zou kunnen noemen. De VizQL-engine is de kern van Tableau. Die kunnen ontwikkelaars nu ook aan andere front-ends koppelen. Op deze manier kun je op meer plaatsen Tableau gebruiken dan tot nu toe het geval was.