Salesforce organiseert deze week zijn World Tour event in New York waar het Slack GPT presenteert. Slack GPT is de ideale assistent in Slack om gesprekken samen te vatten. Hoewel Slack GPT direct is gekoppeld aan Einstein GPT en veel meer mogelijkheden krijgt, is de rol van assistent om je op de hoogte te houden van conversaties de meest indrukwekkende.

Eerder dit jaar tijdens TrailblazerDX 2023 introduceerde Salesforce Einstein GPT voor sales, service, marketing en developers. Ook was er toen al aandacht voor Einstein GPT voor Slack en ChatGPT voor Slack. Laatst genoemde is een plugin van OpenAI. Einstein GPT voor Slack draagt nu gewoon de naam Slack GPT.

Slack GPT werkt in en met Slack, maar ook met Salesforce platform

Er zijn veel organisaties die gebruikmaken van Slack, maar mogelijk niet van Salesforce. Ook voor hen zal Slack GPT beschikbaar komen. Ondanks dat Slack GPT is gebaseerd op Einstein GPT is Slack GPT dus niet beperkt tot Salesforce klanten.

De belangrijkste features van Slack GPT in Slack is de mogelijkheid om gemiste gesprekken in kanalen eenvoudig te laten samenvatten door Slack GPT. Hierdoor hoef je als gebruiker geen ellenlange conversaties tussen collega’s te lezen met alle argumenten om er uiteindelijk achter te komen wat men heeft besloten. Dit zijn zaken die Slack GPT eenvoudig kan samenvatten in maximaal enkele alinea’s.

Slack GPT als notulist

Een andere waardevolle feature van Slack GPT is de mogelijkheid om aantekeningen te maken tijdens Huddles. Huddles zijn groepsgesprekken in Slack via een audio- en/of videoverbinding. Hierin kan je met een groep collega’s of klanten een overleg voeren. Normaliter stel je dan af wie er als notulist optreedt, maar dat is een taak die Slack GPT nu voor zijn rekening kan nemen. Na de Huddle kan je snel een verslag krijgen van het gesprek.

Workflow automatisering en inzichten in Slack

Salesforce heeft na de overname van Slack de visie gepresenteerd van Slack als digitale hoofdkantoor. De plek waar je waardevolle informatie in compacte vorm kan presenteren, zodat je snel overzicht houdt van de day-to-day processen. Bij Techzine hebben we hier onderzoek naar gedaan en ons eigen digitale hoofdkantoor gebouwd.

Met de introductie van Slack GPT gaat het bedrijf nu nog een aantal stappen verder. De integratie tussen Salesforce en Slack wordt out-of-the-box geleverd. Je kan dus zeer eenvoudig via Slack GPT een overzicht krijgen van een klant in je CRM-systeem, welke serviceverzoeken er open staan, etc. Allerlei informatie vanuit Salesforce kan eenvoudig worden geraadpleegd in Slack.

Met de introductie van Slack Canvas wordt het ook mogelijk om data op een uitgebreidere manier te presenteren met grafieken en grotere tabellen. Het Slack Canvas is visueel ingesteld, terwijl de normale Slack omgeving meer is ingericht op chat en tekst. Er kunnen nu dus ook resultaten worden gepresenteerd in een Canvas omgeving. Slack Canvas is officieel beschikbaar, maar wordt nog uitgerold naar de bestaande omgeving van klanten, dit kan nog enkele maanden duren.

Slack GPT werkt ook met zelf gebouwde workflows

Salck werkt al enige tijd aan een nieuw applicatie platform en workflow builder. Die moet deze zomer eindelijk beschikbaar gaan komen. Het wordt dan mogelijk om op een no-code manier eenvoudig verschillende clouddiensten en databronnen met elkaar te verbinden. Ook moet Slack GPT dit soort workflows dan kunnen activeren en eventuele resultaten kunnen presenteren op een gewenste manier. Hierdoor wordt het voor organisaties nog makkelijker om van Slack het digitale hoofdkantoor te maken.

Met dank aan MuleSoft kan Slack straks connecteren met meer dan 2600 applicaties van derden.

