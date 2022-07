Een nieuwe trend die je regelmatig voorbij hoort komen is het digitaliseren van de klantervaring. Weer wat mooie woorden die van alles kunnen betekenen. Tijd om hier wat duiding aan te geven, want wat betekent dat nou eigenlijk? We geven voorbeelden van goede en slechte ervaringen, maar ook handvaten voor hoe je technologie kan inzetten om de klantervaring binnen je eigen organisatie te verbeteren. Luister snel naar de nieuwste Techzine Talks.

B2C vs B2B

Als consument zijn we, in verhouding tot zakelijke gebruikers, al een stuk verwender qua klantervaring. B2C-organisaties zijn wat voortvarender met het uitrollen van technologie om de klantervaring te optimaliseren. Al zijn er ook nog genoeg organisaties waar dit niet het geval is. In B2B-organisaties staat de klantervaring vaak nog in de kinderschoenen. Wel is het de hoogste tijd dat organisaties zich hiervan bewust worden en gaan investeren in technologie om de klantervaring te verbeteren.

Hoe biedt je een betere klantervaring?

Dit levert namelijk behoorlijk wat voordelen op, waar vrijwel elke organisatie vandaag de dag naar op zoek is. Denk bijvoorbeeld aan een intelligenter contact center, waardoor inkomende verzoeken beter en sneller kunnen worden opgepakt. Of een self-service portaal waar klanten zelf zaken kunnen regelen, en een chatbot die veel gestelde vragen kan afvangen. Dit neemt allemaal werk uit handen van je medewerkers, zij kunnen zich daardoor bezighouden met belangrijkere zaken. Wat ook niet ondenkbaar is bij veel organisaties is dat het contact center momenteel overbelast is door personeelstekort. Met dit soort innovaties en digitalisering kan je de druk op je contact center flink verlagen.

Naast het verlichten van de werkdruk en klanten zelf meer mogelijkheden geven om zaken te regelen, zijn er ook nog hele andere voordelen. De klanttevredenheid is hier namelijk direct aan gekoppeld. Als zaken soepel verlopen is de klant tevredener. Ook kan je met een intelligente oplossing inzichtelijk krijgen waar klanten interesse in hebben en welke bijverkoop mogelijk interessant kan zijn.

Investeren in digitalisering en innovatieve oplossingen brengt niet enkel kosten met zich mee. Met het juiste plan levert het juist geld op. Hogere klantwaardering, meer omzet en minder kosten. Wat wil je nog meer?

