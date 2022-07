Er is een nieuwe WiFi-standaard op komst, namelijk WiFi 7. Deze nieuwe standaard is een grote sprong voorwaarts in draadloze connectiviteit. Voor het eerst is het mogelijk om met meerdere frequenties tegelijk te verbinden, is de bandbreedte per kanaal fors toegenomen en de latency afgenomen. Hierdoor zijn stabielere en snellere verbindingen mogelijk dan met voorgaande WiFi-standaarden.

WiFi 7, WiFi 6E, WPA3 en het einde van de 2,4 GHz band?

In deze podcast staan we stil bij de ontwikkeling van WiFi, uiteraard gaan we de diepte in op WiFi 7, maar staan we ook stil bij voorgaande standaarden en de ontwikkelingen die elkaar hebben opgevolgd. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van WPA3, waarmee je verbinding nog beter is versleuteld en dus veiliger is. Ook staan we stil bij de 2,4 GHz-band, dat is de oorspronkelijke band die langzaam lijkt te verdwijnen. 5 GHz en 6 GHz zijn de betere frequenties voor WiFi. Voor de echte professionals gaat Sander zelfs nog in op OFDMA en QAM.

