De mobiele ChatGPT-app heeft voortaan toegang tot het internet. Althans, alleen via Bing. Is het wel zo verstandig van OpenAI om alleen de Microsoft-zoekmachine te ondersteunen?

Eind mei is ook voor Nederlandse iPhone-gebruikers de ChatGPT-app te downloaden. Nu is het voor wereldwijde ChatGPT Plus-abonnees mogelijk om via een nieuwe feature gebruik te maken van GPT-4, het nieuwste AI-model van OpenAI, en “Browse with Bing”. Deze combinatie klinkt als de meest imposante variant van de chatbot tot nu toe. Normaal gesproken zit er een einddatum in de dataset die GPT-4 hanteert van september 2021. Echter kan ChatGPT nu in navolging van Bing Chat, dat op dezelfde technologie gebouwd is, op het web surfen. Wat maakt dit mogelijk?

Minder missers

Het feit blijft dat generatieve AI een enorme potentie heeft. In de vorm van chatbots weten we inmiddels wel hoe menselijk en inventief de output kan zijn op basis van slechts een paar woorden vanuit de gebruiker. Zogenaamde ‘hallucinaties’ verstoren alleen vaak het beeld van een betrouwbare AI-assistent. Dit kan in verschillende vormen voorkomen, maar een aanzienlijke beperking daarbij lijkt de einddatum van bijna twee jaar geleden te zijn. Wat als het zichzelf kan fact-checken via een zoekmachine?

Dat klinkt zeker als een goed idee om minder missers te maken. Echter is Bing in het bijzonder nou niet de meest betrouwbare aanbieder van zoekresultaten. Stanford University stelde drie jaar geleden dat Bing zorgwekkend veel desinformatie bovenaan plaatste. Microsoft is natuurlijk bezig met een inhaalslag en daarbij zal ongetwijfeld het verfijnen van de algoritmes achter Bing horen. Toch hoeven we de techgigant niet het voordeel van de twijfel te geven, aangezien het aanvankelijk ook het eigen Bing Chat te vroeg beschikbaar stelde.

Overigens lijkt het erop dat Bing Chat en ChatGPT met deze feature niet elkaar beconcurreren. Daar waar eerstgenoemde een chatbot binnen een zoekmachine is, is ChatGPT een chatbot met de optie om het internet af te struinen. Een subtiel, maar toch vrij fundamenteel verschil.

Geen alternatief

Zoals TechCrunch terecht opmerkt, is het fundamentele probleem van een afhankelijkheid van Bing dat ChatGPT hierdoor geen alternatief aanbiedt. Ook niet heel vreemd, aangezien Microsoft een grote investering in OpenAI heeft gedaan. Andersom zit OpenAI-tech inmiddels in praktisch alle oplossingen binnen de Microsoft-suite. De wisselwerking is hierbij alleen maar sterker geworden.

Het voordeel voor ChatGPT is dat de toegang tot het internet het product weer wat aantrekkelijker maakt voor gebruikers. Aangezien de AI-hype dankzij de chatbot al een tijdje bezig is, is het nodig om de aandacht weer even te trekken met een opvallende nieuwe feature.

Concreet is er nog geen pijnlijk voorbeeld van een misser dankzij de nieuwe zoekfunctionaliteit. Echter is dat simpelweg een kwestie van tijd, zelfs als Bing bijna perfecte resultaten opserveerde. Dat doet het alleen niet, waardoor spectaculaire fouten voor de hand liggen. Het alternatief? De chatbot zodanig aan banden leggen dat het niets meer waard is. Hoe is hierin een oplossing te bieden?

Wel vooruitgang

Waar wel hoop uit te halen is, is dat het veel waarschijnlijker is dat gebruikers een chatbot wantrouwen dan dat men een zoekmachine in twijfel trekt. Als Bing Chat de mist in gaat, kan dat verhuld worden omdat het bewijs citeert en daarmee de opsmuk van een zoekmachine houdt. Andersom is dat risico kleiner, omdat de disclaimers omtrent ChatGPT een stuk prominenter zijn.

Dit is ook waarom Google-CEO Sundar Pichai maar wat graag benadrukte dat de eigen Bard-chatbot eerder inspirerend diende te zijn dan hyperfunctioneel.

Tip: Google vertrouwt eigen chatbot niet, moeten wij dat wel doen?

Het is een slimme zet in dit vroege stadium van chatbot-interacties. Dit omdat bedrijven en politieke organisaties nog aan het wennen zijn aan generatieve AI en de mogelijkheden ervan. Partijen als Databricks en de techgiganten Nvidia en Google zijn nog druk bezig met het definiëren van ‘guardrails’ voor AI-modellen. Daarnaast is al duidelijk dat het bedrijfsleven de eigen data alleen kan veiligstellen door specifieke professionele AI-toepassingen op te zoeken, met traceerbare, betrouwbare datasets.

Binnen het eigen ecosysteem

De nieuwe feature van ChatGPT mag dus gewoon gezien worden als een trucje dat verbluffende resultaten op kan leveren. Wellicht zullen er wat tweaks nodig zijn, maar de functionaliteit klinkt vanzelfsprekend nuttig. Wat we echter zien, is dat er ook bij chatbots sprake is van een ophokking in ecosystemen. ChatGPT blijft binnen de Microsoft-terreinen, Bard bij Google. Dat hoeft niet per se negatief uit te pakken voor de eindgebruiker, behalve dat er keuzes worden ontnomen.

Acuter is het feit dat ChatGPT, hoe wispelturig ook, momenteel de reputatie geniet van de meest potente chatbot voor niet-specifieke doeleinden. Als het op den duur altijd het internet af kan struinen via Bing, zal blijken of dat die reputatie zal schaden. Google zal klaarstaan om er met de buit vandoor te gaan als zoekmachine-kwaliteit centraal gaat staan.