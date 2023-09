SAP heeft SaaS-aanbieder LeanIX overgenomen. Hiermee wil de ERP-gigant het voor bedrijven makkelijker maken met behulp van AI processen te optimaliseren.

Met de overname, waarvan geen financiële details bekend zijn, krijgt SAP een aanbieder van SaaS-diensten in handen die zich volledig op continue zakelijke transitie richten. Bovendien maken AI-gebaseerde oplossingen van LeanIX het mogelijk zakelijke processen beter te optimaliseren.

Mappen van IT-applicatielandschap

LeanIX biedt tools om het IT-applicatielandschap van een bedrijf in beeld te brengen. Hiermee kunnen zij voorkomen dat applicaties verouderen, het ontwerp van een ‘target state’ kunnen plannen en nieuwe IT-architectuur roadmaps kunnen plannen.

LeanIX biedt ook een generatieve AI-assistent voor het beheer van zakelijke IT-architecturen met behulp van automatisering. Ook vormt deze AI-assistent de basis voor een intelligente aanbevelingsengine voor toekomstige veranderingen voor de transformatie van IT-landschappen.

Integratie in business transition-oplossingen

SAP gaat de technologie van LeanIX integreren in zijn eigen oplossingen voor zakelijke (IT-)transities. Hiermee krijgen zij dan een compleet en duidelijk overzicht van al hun zakelijke processen en applicaties, inclusief onderlinge afhankelijkheden en overlappingen. Daarnaast kunnen hiermee mogelijke veranderingen in het IT-landschap in kaart worden gebracht.

De mogelijkheden van LeanIX gaan vooral samenwerken met de SAP Signavio Process Transformation Suite, RISE with SAP en het onderliggende SAP Business Technology Platform (BTP). Ook zullen de oplossingen van LeanIX na de overname en integratie in SAP blijven werken voor niet-SAP-omgevingen.

De definitieve overname moet in het vierde kwartaal van 2023 zijn beslag krijgen.

