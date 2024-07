Hoe wil Apple de AI-race gaan winnen?

“Waar blijft Apple in de AI-race?” Dat was de titel van een aflevering van Techzine Talks die we vorig jaar opnamen. Inmiddels is hier meer over duidelijk. Maar hoe gaat Apple het aanpakken? Gaat AI binnenkort niet langer Artificial Intelligence betekenen, maar Apple Intelligence? We bespreken het in deze nieuwste aflevering.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts of een andere dienst.

Apple staat bij ons niet bekend als een speler die de eerste is met nieuwe dingen. Het is wel vaak de eerste die iets nieuws echt goed in de markt zet. Daar zijn legio voorbeelden van. Rondom AI was het tot de meest recente WWDC (de developerconferentie van Apple) akelig stil. Terwijl Samsung inmiddels al zo’n 200 miljoen apparaten voorzien heeft van Galaxy AI, is er op devices van Apple nog vrijwel niets mogelijk. Dat gaat binnenkort toch echt veranderen. Nu ja, binnenkort. De aankomende iPhone 16 zal bij de lancering nog niet beschikken over de nieuwste AI-functionaliteit. In Europa zullen we er nog wel iets langer op moeten wachten. Dit onder andere vanwege de regelgeving vanuit de Europese Unie.

Met bovenstaande in het achterhoofd bespreken we deze aflevering wat we kunnen verwachten van AI op de iPhone, iPad en Mac. Apple gaat zoals gebruikelijk niet over één nacht ijs en is druk in de weer met het afsluiten van partnerships met meerdere grote AI-spelers. Het lijkt ook voor een voor Apple-begrippen behoorlijk open benadering te kiezen. Het werkt verder nog aan eigen AI-modellen en laat zaken zoals privacy en security een belangrijke rol spelen. Met andere woorden, het belooft een interessante strijd te worden. Weet Apple ook AI weer beter in de markt te zetten dan andere spelers in de markt? Luister naar deze nieuwe aflevering van Techzine Talks om hier meer over te horen.

Eerdere afleveringen van Techzine Talks:

Techzine Talks seizoen 4

Inmiddels is het alweer het vierde seizoen van Techzine Talks! Coen en Sander maken sinds medio 2021 de Enterprise IT-podcast van Nederland en België. De afgelopen twee jaar verscheen er elke week een nieuwe aflevering van Techzine Talks. In 2024 gaan we hiermee door en informeren we luisteraars over de laatste IT-ontwikkelingen, de belangrijkste informatie rondom techevents maar duiden we ook nieuwe IT-trends. Je kan elke week een nieuwe podcast verwachten, het doel is elke maandagmiddag rond de lunch, soms iets later. Met feestdagen soms een dagje later.

Steun ons!

We hopen uiteraard dat je ons als luisteraar steunt! Dat doe je door je te abonneren, afleveringen te delen en ons te beoordelen via Apple iTunes of Spotify. Vijf sterren ontvangen we graag! Ook staan we open voor feedback en je mag ons altijd ideeën sturen voor onderwerpen.

Meedoen?

Ben je een expert in een bepaald IT-vakgebied en wil je graag je kennis delen met onze luisteraars? Of heeft je organisatie de nieuwste en meest innovatieve IT-oplossing in huis? Neem contact op, dan bespreken we graag wat de mogelijkheden zijn.